Бывший президент Латвийской Республики.
Президент Латвии с 8 июля 1999 года по 7 июля 2007 года. Была специальной посланницей генерального секретаря ООН, вице-председателем Группы экспертов по долгосрочному будущему Европейского Союза, сопредседателем международного совета Международного центра Низами Гянджеви. Член Европейского совета по толерантности и взаимоуважению.
"Проблемы между русскоязычным населением Латвии и латышами объясняются 50 годами советской оккупации, но население усвоило принципы мирного сосуществования", - уверена Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент страны.