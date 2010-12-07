Латвия отказывает России в праве голоса

В дискуссии о возможном принятии в ЕC новых членов из числа восточноевропейских стран Россия не должна иметь права голоса. Об этом заявила президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью "Немецкой волне".