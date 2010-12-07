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Вайра Вике-Фрейберга

Бывший президент Латвийской Республики.

Президент Латвии с 8 июля 1999 года по 7 июля 2007 года. Была специальной посланницей генерального секретаря ООН, вице-председателем Группы экспертов по долгосрочному будущему Европейского Союза, сопредседателем международного совета Международного центра Низами Гянджеви. Член Европейского совета по толерантности и взаимоуважению.

Latvian President Vaira Vike-Freiberga speaks during a press conference at the Riga Palace in Riga, Saturday 16 September 2006, Latvian president Vaira Vike-Freiberga confirmedSaturday that she intends to stand for the post of UN secretary-general - a job never before held by a woman. EPA/ANDREJS STROKINS +++(c) dpa - Report+++

Вайра Вике-Фрейберга: Движение навстречу друг другу должно быть одновременным 07.12.2010

"Проблемы между русскоязычным населением Латвии и латышами объясняются 50 годами советской оккупации, но население усвоило принципы мирного сосуществования", - уверена Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент страны.
Latvian President Vaira Vike-Freiberga speaks during a press conference in Riga, Monday Nov. 27, 2006, prior to the start of a formal summit of the 26 NATO members, to discuss Afghanistan, among other items on the agenda. (AP Photo/Jasper Juinen)

Президент Латвии подвела итог восьмилетней работы 08.06.2007

7 июля истекают полномочия президента Латвии Вайра Вике-Фрейберга. 8 июня она дает прощальный прием в Рундальском дворце, на который приглашено около тысячи гостей.
Latvian President Vaira Vike-Freiberga speaks during a media conference at Riga Castle in Riga, Friday May 6, 2005. Just days before she travels to Moscow, Latvian President Vaira Vike-Freiberga said recent Russian rhetoric was reminiscent of Stalinist times, and urged Kremlin leaders to recognize the unjustified and illegal Soviet annexation of the Baltic states. (AP Photo/Virginia Mayo)

Латвия отказывает России в праве голоса 10.06.2005

В дискуссии о возможном принятии в ЕC новых членов из числа восточноевропейских стран Россия не должна иметь права голоса. Об этом заявила президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью "Немецкой волне".
Latvian President Vaira Vike-Freiberga speaks during a media conference at Riga Castle in Riga, Friday May 6, 2005. Just days before she travels to Moscow, Latvian President Vaira Vike-Freiberga said recent Russian rhetoric was reminiscent of Stalinist times, and urged Kremlin leaders to recognize the unjustified and illegal Soviet annexation of the Baltic states. (AP Photo/Virginia Mayo)

Латвия не боится оси Париж-Берлин-Москва 06.05.2005

Премьер-министр Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью DW-TV объясняет, чего она ждет от поездки в Москву.
Vaira Vike-Freiberga, Präsidentin der Republik Lettland, aufgenommen am 18.3.2003 in Berlin. Foto: dpa

Вике-Фрейберга: "Сталин был бы в ярости" 18.03.2005

Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью DW-WORLD рассказала, почему она все-таки поедет в Москву на празднование 60-летия окончания Второй Мировой войны.
Newly elected Latvian President Vaira Vike-Freiberga and her husband Imants Freibergs, left, smile during a farewell party for previous president Guntis Ulmanis Friday, June 18, 1999, in Riga, Latvia. The 61-year old retired university professor, was elected by surprise in June by the fractious Saeima parliament and will be sworn in Thursday July 8, 1999. (AP Photo/ Boris Kolesnikov/AFI)

Латвия по-прежнему стремится вступить в НАТО 04.12.2001

Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга одобряет новые отношения между США и Россией.