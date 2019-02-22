 Вайнштейн договорился с жертвами домогательств о компенсации | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2019

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Мир

Вайнштейн договорился с жертвами домогательств о компенсации

Бывший голливудский продюсер выплатит женщинам, пострадавшим от его сексуальных домогательств, 44 млн долларов. Это соглашение, однако, касается лишь гражданского, но не уголовного дела против Вайнштейна.

Харви Вайнштейн в нью-йоркском суде

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного внесудебного соглашения с женщинами, которые обвиняют его в сексуальных домогательствах. Он выплатит всем предполагаемым жертвам в США, Канаде и Великобритании в общей сложности 44 млн долларов, сообщила в пятницу, 24 мая, газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, соглашение еще не подписано. Представители Вайнштейна, а также прокуратура Нью-Йорка отказались от комментариев. В любом случае, это соглашение касается лишь гражданского, но не уголовного дела против 67-летнего Вайнштейна, в рамках которого бывший продюсер может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Контекст

Год назад журналистки РФ впервые сообщили о домогательствах в Госдуме. Какую реакцию это вызвало и к чему привело, рассказала DW сооснователь движения "Стоп насилие" Алена Попова. (22.02.2019)

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма - мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности - у DW. (18.11.2017)

Угроза пожизненного срока

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Харви Вайнштейна в изнасиловании, совершенном предположительно в 2013 году, а также в принуждении двух женщин к оральному сексу. Суд по данному делу начнется в сентябре и продлится приблизительно пять недель.

Первые публичные обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в октябре 2017 года. С тех пор более 80 женщин обвинили его в изнасиловании либо в сексуальных домогательствах. Среди них - такие кинозвезды, как Анжелина Джоли, Сэлма Хайек и Эшли Джадд.

Супруга ушла от Вайнштейна вскоре после того, как против него были выдвинуты первые обвинения. Харви Вайнштейн отрицает вину и отвергает все выдвинутые против него обвинения. Дело Вайнштейна дало начало всемирной кампании против сексуальных домогательств #MeToo.

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    Автор: Никита Баталов


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