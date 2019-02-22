Вайнштейн договорился с жертвами домогательств о компенсации

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного внесудебного соглашения с женщинами, которые обвиняют его в сексуальных домогательствах. Он выплатит всем предполагаемым жертвам в США, Канаде и Великобритании в общей сложности 44 млн долларов, сообщила в пятницу, 24 мая, газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, соглашение еще не подписано. Представители Вайнштейна, а также прокуратура Нью-Йорка отказались от комментариев. В любом случае, это соглашение касается лишь гражданского, но не уголовного дела против 67-летнего Вайнштейна, в рамках которого бывший продюсер может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Угроза пожизненного срока

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Харви Вайнштейна в изнасиловании, совершенном предположительно в 2013 году, а также в принуждении двух женщин к оральному сексу. Суд по данному делу начнется в сентябре и продлится приблизительно пять недель.

Первые публичные обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в октябре 2017 года. С тех пор более 80 женщин обвинили его в изнасиловании либо в сексуальных домогательствах. Среди них - такие кинозвезды, как Анжелина Джоли, Сэлма Хайек и Эшли Джадд.

Супруга ушла от Вайнштейна вскоре после того, как против него были выдвинуты первые обвинения. Харви Вайнштейн отрицает вину и отвергает все выдвинутые против него обвинения. Дело Вайнштейна дало начало всемирной кампании против сексуальных домогательств #MeToo.

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