 Бывших партнеров экс-советника Трампа обвиняют в агентурной деятельности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2018

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Мир

Бывших партнеров экс-советника Трампа обвиняют в агентурной деятельности

Бывшие деловые партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из Соединенных Штатов радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году.

Майкл Флинн

Майкл Флинн

Двое бывших деловых партнеров Майкла Флинна, который в прошлом занимал должность советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, действовали в качестве "нелегальных агентов" турецкого правительства. Об этом министерство юстиции США сообщило в понедельник, 17 декабря. По его информации, американец Биджан Рафикян и турецкий гражданин Камиль Эким Альптекин пытались добиться экстрадиции в Турцию радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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По данным судебных властей, Флинн совместно с Рафикяном основали компанию, которая получила 530 тысяч долларов на трехмесячный турецкий проект. С помощью него предполагалось направить мнение американских политиков и общества против проповедника, говорится в обвинительном заключении.

В отношении Флинта ведется отдельное расследование. Экс-советник Дональда Трампа признал, что передал судебным властям США ложные сведения о своих контактах с правительством Турции.

Радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. 16 декабря турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США обещал выдать Гюлена Турции. Однако на следующий день сотрудник Белого дома заявил, что во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Аргентине Дональд Трамп не принимал на себя обязательство экстрадировать проповедника.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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