 Бывший продюсер Голливуда Вайнштейн получил 23 года тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2020

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Мир

Бывший продюсер Голливуда Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Харви Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Вайнштейна обвиняли в домогательствах десятки женщин, в том числе такие знаменитый актрисы, как Анджелина Джоли и Ума Турман.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Суд в Нью-Йорке в среду, 11 марта, приговорил бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Обвиняемый прибыл на оглашение приговора в инвалидном кресле и наручниках. В начале марта он перенес операцию по стентированию сосудов сердца.

В феврале присяжные признали Вайнштейна виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн. При этом Ванштейн был оправдан по трем другим более серьезным обвинениям, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

Прокуратура требовала сурового наказания для бывшего кинопродюсера, подчеркивая, что тот насиловал женщин на протяжении десятилетий и до сих пор не выразил никакого раскаяния. В то же время защита добивалась мягкого приговора и уже объявила о намерении подать апелляцию.

Движение #MeToo

Громкий скандал в Голливуде разгорелся в 2017 году, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн отрвергает выдвинутые против него обвинения.

Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 13:56

Скандал со Слуцким и бойкот Думы: как #metoo пришел в Россию – DW Новости

Контекст

Комментарий: Поцелуй - это домогательство. Примите это как факт

Футбольный болельщик поцеловал журналистку DW в Москве во время ЧМ-2018. Это сексуальное домогательство или неудачная шутка? Для Екатерины Крыжановской ответ очевиден. (21.06.2018)  

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Хештег #MeToo против сексуального насилия  

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