 Бывший офицер в Австрии обвинен в шпионаже в пользу России | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Бывший офицер в Австрии обвинен в шпионаже в пользу России

71-летнего бывшего полковника обвиняют в том, что он более 25 лет снабжал российскую разведку информацией о вооружениях и боевых задачах австрийских наземных войск и военно-воздушных сил.

Штаб-квартира ГРУ в Москве

Штаб-квартира ГРУ в Москве

Прокуратура Зальцбурга в пятницу, 8 ноября, официально предъявила обвинения в шпионаже в интересах российской военной разведки 71-летнему бывшему полковнику австрийской армии. Как сообщает агентство dpa, подозреваемый  более 25 лет снабжал информацией Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ).

Как следует из сообщения, первый контакт австрийца с российскими разведчиками состоялся в 1987 году. А с 1993 года он стал регулярно снабжать своих кураторов интересующей их информацией о вооружениях и боевых задачах, стоявших перед австрийским наземными войсками и военно-воздушными силами. По данным прокуратуры, последняя подобная встреча состоялась в сентябре 2018 года. 

Контекст

У предполагаемого агента российской военной разведки не было доступа к строго секретным документам Минобороны Австрии, пишет газета Kleine Zeitung. (11.11.2018)

Прокуратура Зальцбурга утверждает, что 65-летний россиянин Игорь Зайцев курировал агентурную сеть в Австрии и завербовал полковника австрийской армии. (26.07.2019)

Сразу после задержания шпиона в ноябре 2018 года газета Kronen Zeitung  сообщила, что за свои услуги он получил в общей сложности 300 тысяч евро. 25 июля 2019 года Австрия объявила в международный розыск предполагаемого куратора-офицера, известного под именем "Юрий". По сведениям полиции Австрии, им на самом деле является 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев.

Шпион молчит на допросах

Обвиняемому австрийскому офицеру грозит до 10 лет лишения свободы. Как указывается в сообщении прокуратуры, он дал показания лишь на первом допросе после задержания и с тех пор молчит и не комментирует выдвинутые против него обвинения.

Шпионский скандал негативно сказался на австрийско-российских отношениях. В связи с инцидентом в МИД в Вене был вызван дипломатический представитель РФ, а тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила свой визит в Москву.

Смотрите также:

  • Авто Джеймса Бонда

    Коллекция шпионских гаджетов

    Авто Джеймса Бонда

    Целый арсенал техники и оружия реальных и кинематографических героев демонстрируется на выставке "Детективы, агенты и шпионы" ("Detektive, Agenten & Spione"), развернутой в Историческом музее Пфальца в городе Шпайере и открытой для посетителей до 31 июля 2016 года. На снимке - легендарный автомобиль Aston Martin, на котором разъезжал агент 007 Джеймс Бонд.

  • Тайник в ботинке

    Коллекция шпионских гаджетов

    Тайник в ботинке

    Оборудованные в обуви тайники, где можно было прятать различные предметы и документы, шпионы называли "контейнерами". На снимке - сокрытая в каблуке ботинка миниатюрная камера, использовавшаяся агентами советского КГБ.

  • Нож в скорлупе арахиса

    Коллекция шпионских гаджетов

    Нож в скорлупе арахиса

    Складными ножами, сокрытыми в рукоятке в виде скорлупы арахиса, часто пользовались в 1970-е годы американские разведчики.

  • Золотой пистолет

    Коллекция шпионских гаджетов

    Оружие соперника агента 007

    Из такого золотого пистолета с золотыми пулями стрелял наемный убийца Франциско Скараманга, за которым охотился Джеймс Бонд в фильме "Человек с золотым пистолетом" (1974) - девятой по счету картине о британском суперагенте, ставшей экранизацией одноименного романа Яна Флеминга.

  • Вилли Брандт и Гюнтер Гийом

    Коллекция шпионских гаджетов

    Шпион в стане Вилли Брандта

    На этом сделанном в 1974 году фото тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) запечатлен вместе со своим референтом Гюнтером Гийомом (Günter Guillaume) - разведчиком ГДР, внедренным в ведомство главы федерального правительства. Его разоблачение стало самым крупным шпионским скандалом в истории ФРГ и одной из причин последующей отставки Брандта.

  • Камера Гюнтера Гийома

    Коллекция шпионских гаджетов

    Камера Гюнтера Гийома

    С помощью этой камеры наблюдения разведчик ГДР Гюнтер Гийом (Günter Guillaume) вел слежку за канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt).

  • Золотой автомат Калашникова

    Коллекция шпионских гаджетов

    Золотой автомат Калашникова

    В свое время этот отделанный золотом автомат Калашникова, а также нож с золотой рукояткой получил в награду "за особые заслуги" Эрих Мильке (Erich Mielke) - министр госбезопасности ГДР, дважды герой ГДР и герой Советского Союза. В подарочный комплект также входили значок и золотая табличка, подписанная самим конструктором - Михаилом Калашниковым.

  • Расческа-нож

    Коллекция шпионских гаджетов

    Расческа-нож

    Нож, замаскированный под расческу, - у шпионов обычное средство для самообороны. К тому же, ею очень удобно причесываться.

  • Устройство для шифрования и декодирования

    Коллекция шпионских гаджетов

    Устройство для шифрования и декодирования

    Эта изготовленная в 1926 году машинка марки Kryha Liliput - самая миниатюрная в мире карманная версия механического устройства для шифрования и декодирования. Изобрел ее уроженец Харькова Александр фон Криа (Alexander von Kryha), во время Второй мировой войны служивший в немецком вермахте.

  • Жучок для прослушки

    Коллекция шпионских гаджетов

    Жучок для прослушки

    Несведущему и в голову не придет, что эта ягодка в бокале мартини - на самом деле жучок для прослушки на расстоянии.

  • Советский солдат в американо-британском разведывательном туннеле

    Коллекция шпионских гаджетов

    Операция "Золото"

    В начале 1950-х годов началась совместная операция ЦРУ и британских спецслужб по прокладке подземного туннеля из Западного Берлина в Восточный Берлин для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии. В апреле 1956 года, почти год спустя с начала его работы, туннель обнаружили советские военнослужащие и солдаты армии ГДР. Операция "Золото" провалилась.

  • Голубь-шпион

    Коллекция шпионских гаджетов

    Птицы на шпионской работе

    Голубиная фотосъемка - так называли аэрофотосъемку для ведения воздушной разведки с использованием почтовых голубей. Наиболее широко она применялась в первой половине XX века. На пернатого крепилась миниатюрная автоматическая фотокамера, делавшая снимки через определенные интервалы.

  • Чемодан агента штази

    Коллекция шпионских гаджетов

    Чемодан агента "штази"

    В период с 1960 по 1986 годы такой чемоданчик входил в набор многих агентов восточногерманской разведки. В кейсе было все для маскировки, к которой шпион прибегал в случаях, когда необходимо было скрыться от преследователей.

  • Лазерный тоннель

    Коллекция шпионских гаджетов

    Лазерный тоннель

    В интерактивной экспозиции есть лазерный тоннель – аттракцион для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Пройти через него – отнюдь не простая задача. Тот, кому это удастся, получает свидетельство о сдаче экзамена на детектива.

  • Спецпропуск

    Коллекция шпионских гаджетов

    Спецпропуск

    При покупке входного билета на выставку посетитель получает и вот такой пропуск. Фото какого знаменитого детектива сокрыто под безликим профилем, он узнает по окончании знакомства с экспозицией.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 14:37

Австрия в шоке от шпионского скандала, или Танцы с Путиным отменяются - DW Новости

Контекст

Коллекция шпионских гаджетов

Жучки для прослушки, губная помада-нож, множество другой техники и оружия… Создатели этой необычной экспозиции приглашают посетителей погрузиться в засекреченный мир разведки. (19.10.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Австрия в шоке от шпионского скандала, или Танцы с Путиным отменяются - DW Новости  

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки  

Оружие, опасные связи, шпионаж: в чем на самом деле призналась Мария Бутина - DW Новости  

Также по теме

Symbolbild | Geheimdienst

СМИ сообщили новые подробности об агенте ГРУ в Австрии 11.11.2018

У предполагаемого агента российской военной разведки не было доступа к строго секретным документам Минобороны Австрии, пишет газета Kleine Zeitung.

Estland Tallinn

Полиция безопасности Эстонии рассказала о задержании российских шпионов 12.04.2018

За минувший год в Эстонии задержаны и осуждены несколько человек, обвиненных в шпионаже в пользу России. Главной угрозой конституционному порядку эстонская полиция безопасности считает политику Кремля.

Niederlande Den Haag OPCW Hauptquartier

Российские шпионы планировали в Гааге кибератаку на ОЗХО 04.10.2018

Власти Нидерландов обнародовали имена и фото российских шпионов. Пострпредство РФ в ОЗХО отказалось от комментариев.

Реклама

Самые читаемые

Подзабытый полуостров: в Берлине обсудили, что делать с Крымом  

Украинские мигранты - шанс для экономики ФРГ? Мнение ученого  

Виктор Ерофеев: Великая Октябрьская неудачная революция  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно