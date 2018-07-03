Бывшего президента Армении допросят из-за разгона демонстрации в Ереване

Бывший президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване, после президентских выборов. "Роберту Кочаряну отправлена повестка о явке на допрос", - заявил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах Армении во вторник, 3 июля. Качарян занимал пост главы закавказской республики с 1998 по 2008 годы.

В то же время стало известно, что 3 июля Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "свержение конституционного строя". В его рамках будут изучены события, произошедшие в республике в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. По этому делу объявлен в розыск и заочно арестован бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян.

Как полагает следствие, в процессе подготовки и проведения выборов 19 февраля 2008 года были совершены многочисленные нарушения в интересах действующего тогда президента Армении Роберта Кочаряна и премьер-министра, кандидата на пост президента Сержа Саргсяна, что, начиная с 20 февраля, привело к массовым акциям протеста. Следователи утверждают, что в ответ Арутюнян и другие высокопоставленные лица нарушили Конституцию страны, фактически введя в Армении военное положение, а вооруженные силы республики были использованы против участвующих в митингах граждан.

"Дело 1 марта" в Армении

Рассматриваемое дело о "свержении конституционного строя" присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване, когда при разгоне участников мирной акции протеста погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

На улицах Еревана 2 марта 2008 года (Фото из архива)

72-летний Арутюнян в 1994-2007 годах был начальником Главного штаба вооруженных сил Армении, в 2007-2008 годах - министром обороны. В 2008 году он был назначен главным военным инспектором и освобожден от этой должности в мае 2018 года, после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Став главой кабинета правительства в результате очередной мирной революции в Армении, Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта", по которому он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков.

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Смотреть видео 27:36 Now live 27:36 мин Поделиться Пашинян: Почему Путин не вмешался в революцию в Армении Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2yXYT Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.