Бывшая заключенная выиграла суд против "Руси сидящей"

Хорошевский районный суд Москвы в пятницу, 24 мая, удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии ИК-2 Инги Кривицкой (Кварацхелия) к главе движения "За права человека" Льву Пономареву и к главе "«Руси сидящей" Ольге Романовой.

В иске Кривицкая утверждала, что те распространили о ней ложную информацию, о том, что та "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки". Суд обязал Ольгу Роману выплатить 70 тысяч, а Льва Пономарева - 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Изначально Кривицкая просила выплатить ей 2 миллиона рублей, которые она потратила на лечение после травли в интернете.

Конфликт между Кривицкой и правозащитниками начался летом 2017 года, после пресс-конференции движения "За права человека". На нее пригласили бывших заключенных мордовской исправительной колонии №2 (ИК-2) и журналистов, чтобы рассказать об условиях содержания в колонии и пытках.

Кривицкая, которая провела в колонии 16 лет и два месяца, утверждает, что в ИК-2 ни к ней, ни к "девочкам, которые там сидели", пытки не применялись. А люди, которые считают, что пытки в колониях были, просто "обливают грязью свою страну".

В октябре 2018 года Ольга Романова узнала, что Кривицкая учредила свой фонд под названием "Русь сидящая". Она утверждала, что не якобы слышала, что такая организация существовала раньше. Романова в ответ написала, что Кривицкая, пока сидела в колонии, "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки; как вышла - сразу пришла в НОД и на РЕН-ТВ . Конечно, и в Минюст ее за руку привели фсиновские опера, тут у нас никаких сомнений нет".

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