 Бывшая заключенная выиграла суд против ″Руси сидящей″ | Новости из Германии о России | DW | 24.05.2019

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Россия

Бывшая заключенная выиграла суд против "Руси сидящей"

Женщина, отрицавшая пытки в мордовской колонии, отсудила моральную компенсацию у правозащитников Льва Пономарева и Ольги Романовой.

Колючая проволока на заборе

Хорошевский районный суд Москвы в пятницу, 24 мая, удовлетворил иск о защите чести и достоинства бывшей заключенной мордовской колонии ИК-2 Инги Кривицкой (Кварацхелия) к главе движения "За права человека" Льву Пономареву и к главе "«Руси сидящей" Ольге Романовой.

В иске Кривицкая утверждала, что те распространили о ней ложную информацию, о том, что та "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки". Суд обязал Ольгу Роману выплатить 70 тысяч, а Льва Пономарева - 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.  Изначально Кривицкая просила выплатить ей 2 миллиона рублей, которые она потратила на лечение после травли в интернете.

Контекст

За решеткой находится слишком много россиян, заявляют правозащитники. Кто эти люди и как они оказались там? DW рассказывает истории четырех бывших российских заключенных. (09.06.2017)

Глава благотворительной организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что в фонд пришли с обысками. По предварительным данным, их проводят сотрудники УБЭП. (08.06.2017)

Конфликт между Кривицкой и правозащитниками начался летом 2017 года, после пресс-конференции движения "За права человека". На нее пригласили бывших заключенных мордовской исправительной колонии №2 (ИК-2) и журналистов, чтобы рассказать об условиях содержания в колонии и пытках.

Кривицкая, которая провела в колонии 16 лет и два месяца, утверждает, что в ИК-2 ни к ней, ни к "девочкам, которые там сидели", пытки не применялись. А люди, которые считают, что пытки в колониях были, просто "обливают грязью свою страну". 

В октябре 2018 года Ольга Романова узнала, что Кривицкая учредила свой фонд под названием "Русь сидящая". Она утверждала, что не якобы слышала, что такая организация существовала раньше.  Романова в ответ написала, что Кривицкая, пока сидела в колонии, "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки; как вышла - сразу пришла в НОД и на РЕН-ТВ . Конечно, и в Минюст ее за руку привели фсиновские опера, тут у нас никаких сомнений нет".

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