Бунт в "Доме-2": что рассказывает новый фильм Сенцова об Олеге Сенцове?

Из фильма "Номера" зритель мало что поймет о режиссере Олеге Сенцове. Зато может многое понять о человеке Олеге Сенцове. В этом смысле он - главный герой этого фильма.

В нем все не так, как кажется. В титрах - имена двух режиссеров: Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Сенцов во время съемок находился в заключении, в лагере, и вел рабочую переписку с Сеитаблаевым с помощью бумажной почты. Ясно, что невозможно руководить съемочной группой по письмам, так что фамилия режиссера Сенцова в титрах - возможно, больше дань уважения его судьбе, чем его реальный вклад в съемочный процесс. Тем не менее, в Берлин на мировую премьеру фильма приехали оба режиссера. Ленту показали в одной из программ кинофестиваля Берлинале, и залы были полны.

Сенцов, впрочем, уже на втором показе отсутствовал: он стал востребованным общественным деятелем и улетел из Германии в Грузию. Сеитаблаев, объясняя, как работало его взаимодействие с Сенцовым, сказал, что режиссеры отлично понимали друг друга даже на расстоянии, поскольку оба являются уроженцами Крыма.

Спортивный тоталитаризм

Обратимся к бесспорному: фильм был снят по написанной еще в безмятежном 2011 году пьесе Олега Сенцова "Номера". Это антиутопия. Пять мужчин и пять женщин без имен, но с номерами от 1 до 10 (у мужчин четные номера, у женщин - нечетные) живут на каком-то странном стадионе и подчиняются абсурдному распорядку дня: каждый день у них спортивные соревнования с определенным заранее результатом. За всем этим сверху наблюдает орвелловский "большой брат" - неприятный тип с номером "ноль", которому все вынуждены подчиняться. Тоталитаризм на этом стадионе, впрочем, довольно мягкий: как если бы замятинское "Мы" смешать с телешоу "Дом-2".

Участникам соревнований, кроме них, особенно нечем заняться, поэтому они "строят" свою любовь и много времени уделяют своей личной жизни. Так, главный герой не может определить, кто же ему нравится больше - номер 4 или номер 8. Иных вариантов, кроме традиционных, для "номеров" не предусмотрено: женщины тут пылко любят мужчин, мужчины снисходительно поглядывают на женщин, их больше влечет готовящаяся революция, которая - не женское дело. В конце концов, мужские "номера" устраивают бунт, который, впрочем, заканчивается еще более страшной диктатурой, а вовсе не приходом царства свободы.

Спас жизнь?

В первом полнометражном фильме Сенцова "Гамер" герой, крымский подросток и профессиональный игрок в компьютерные игры, неожиданно выигрывает важный мировой чемпионат в какой-то европейской стране. Он обретает славу, но это не делает его счастливым. С потерянным видом он слоняется по залу, который полон поздравляющих его людей. В пьесе "Номера" герой принимает участие в революции против "мягкого" тоталитаризма или авторитаритарзма, эта революция побеждает, но это тоже не делает его счастливым.

Олег Сенцов на Берлинале

"Номера" не предсказывают, а объясняют. Надо бороться, иначе - никак. Надо помнить, что пьеса родившегося в 1976 году Олега Сенцова - это пьеса выросшего на советской героике революции мальчика, и случайно или не случайно главный герой фильма щурится и по-ленински говорит: "Мы пойдем другим путем".

Сложно и не очень этично говорить о художественных качествах фильма, над сценарием которого по понятным причинам не было нормальной профессиональной работы и одна из задач которого заключалась в том, чтобы дать отбывающему двадцатилетний срок Сенцову возможность и надежду как-то мотивировать его жить дальше. На презентации кто-то из съемочной группы сказал, что этот фильм спас Олегу жизнь. Что вполне может быть правдой, и этого более чем достаточно.

Да, этот неожиданно бойкий, с шуточками, фильм вряд ли войдет в историю кино как шедевр. История его создания, наверное, интереснее результата. Но в нем очень хороший актерский состав (без всяких скидок, актеры выжали из персонажей все, что могли), особенно постарались актрисы, у которых получилось построить убедительные образы на довольно скудном материале. И, наконец, в нем виден сам Сенцов, который оказывается гораздо более мягким и романтичным человеком, чем его медийный образ. Фильм бесхитростно и трогательно рассказывает о свободе, дружбе и героизме. Из переполненного зала никто не вышел до конца, и аплодисменты продолжались минут пять.

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