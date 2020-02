Бунт в "Доме-2": что рассказывает новый фильм Сенцова об Олеге Сенцове?

Берлинале 2020: в новом формате

Америка без Голливуда

В прошлом Берлинале не обходился без голливудских блокбастеров. На этот раз американские фильмы, претендующие на награды в главном конкурсе, сняты независимыми кинокомпаниями без участия голливудских звезд. Зато у Салли Поттер, режиссера из Великобритании, в ее фильме "The Roads Not Taken" (фото) снялись такие знаменитости, как Хавьер Бардем и Эль Фэннинг, а также Сальма Хайек и Лора Линни.