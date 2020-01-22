Бунт в "Доме-2": что рассказывает новый фильм Сенцова об Олеге Сенцове?

Из фильма "Номера" зритель мало что поймет о режиссере Олеге Сенцове. Зато может многое понять о человеке Олеге Сенцове. В этом смысле он - главный герой этого фильма.
В нем все не так, как кажется. В титрах - имена двух режиссеров: Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Сенцов во время съемок находился в заключении, в лагере, и вел рабочую переписку с Сеитаблаевым с помощью бумажной почты. Ясно, что невозможно руководить съемочной группой по письмам, так что фамилия режиссера Сенцова в титрах - возможно, больше дань уважения его судьбе, чем его реальный вклад в съемочный процесс. Тем не менее, в Берлин на мировую премьеру фильма приехали оба режиссера. Ленту показали в одной из программ кинофестиваля Берлинале, и залы были полны.
Сенцов, впрочем, уже на втором показе отсутствовал: он стал востребованным общественным деятелем и улетел из Германии в Грузию. Сеитаблаев, объясняя, как работало его взаимодействие с Сенцовым, сказал, что режиссеры отлично понимали друг друга даже на расстоянии, поскольку оба являются уроженцами Крыма.
Спортивный тоталитаризм
Обратимся к бесспорному: фильм был снят по написанной еще в безмятежном 2011 году пьесе Олега Сенцова "Номера". Это антиутопия. Пять мужчин и пять женщин без имен, но с номерами от 1 до 10 (у мужчин четные номера, у женщин - нечетные) живут на каком-то странном стадионе и подчиняются абсурдному распорядку дня: каждый день у них спортивные соревнования с определенным заранее результатом. За всем этим сверху наблюдает орвелловский "большой брат" - неприятный тип с номером "ноль", которому все вынуждены подчиняться. Тоталитаризм на этом стадионе, впрочем, довольно мягкий: как если бы замятинское "Мы" смешать с телешоу "Дом-2".
Участникам соревнований, кроме них, особенно нечем заняться, поэтому они "строят" свою любовь и много времени уделяют своей личной жизни. Так, главный герой не может определить, кто же ему нравится больше - номер 4 или номер 8. Иных вариантов, кроме традиционных, для "номеров" не предусмотрено: женщины тут пылко любят мужчин, мужчины снисходительно поглядывают на женщин, их больше влечет готовящаяся революция, которая - не женское дело. В конце концов, мужские "номера" устраивают бунт, который, впрочем, заканчивается еще более страшной диктатурой, а вовсе не приходом царства свободы.
Спас жизнь?
В первом полнометражном фильме Сенцова "Гамер" герой, крымский подросток и профессиональный игрок в компьютерные игры, неожиданно выигрывает важный мировой чемпионат в какой-то европейской стране. Он обретает славу, но это не делает его счастливым. С потерянным видом он слоняется по залу, который полон поздравляющих его людей. В пьесе "Номера" герой принимает участие в революции против "мягкого" тоталитаризма или авторитаритарзма, эта революция побеждает, но это тоже не делает его счастливым.
Олег Сенцов на Берлинале
"Номера" не предсказывают, а объясняют. Надо бороться, иначе - никак. Надо помнить, что пьеса родившегося в 1976 году Олега Сенцова - это пьеса выросшего на советской героике революции мальчика, и случайно или не случайно главный герой фильма щурится и по-ленински говорит: "Мы пойдем другим путем".
Сложно и не очень этично говорить о художественных качествах фильма, над сценарием которого по понятным причинам не было нормальной профессиональной работы и одна из задач которого заключалась в том, чтобы дать отбывающему двадцатилетний срок Сенцову возможность и надежду как-то мотивировать его жить дальше. На презентации кто-то из съемочной группы сказал, что этот фильм спас Олегу жизнь. Что вполне может быть правдой, и этого более чем достаточно.
Да, этот неожиданно бойкий, с шуточками, фильм вряд ли войдет в историю кино как шедевр. История его создания, наверное, интереснее результата. Но в нем очень хороший актерский состав (без всяких скидок, актеры выжали из персонажей все, что могли), особенно постарались актрисы, у которых получилось построить убедительные образы на довольно скудном материале. И, наконец, в нем виден сам Сенцов, который оказывается гораздо более мягким и романтичным человеком, чем его медийный образ. Фильм бесхитростно и трогательно рассказывает о свободе, дружбе и героизме. Из переполненного зала никто не вышел до конца, и аплодисменты продолжались минут пять.
Смотрите также:
-
Берлинале 2020: в новом формате
Новые руководители
Итальянец Карло Шатриан - новый художественный руководитель Берлинале, голландка Мариетте Риссенбек - новый исполнительный директор. Шатриан ранее возглавлял кинофестиваль в Локарно, Риссенбек работала в Центре по продвижению немецких фильмов. Они сменили многолетнего директора Дитера Косслика и первым делом "передвинули" Берлинале подальше от американского фестиваля Сандеэнс и вручения "Оскара".
-
Берлинале 2020: в новом формате
Крутые перемены
Новый тандем во главе старейшего фестиваля Германии не ограничился одним только переносом сроков его проведения. Перемены ощущаются во всем. Это и новый дизайн фестивальных плакатов (без медведей), и появление новых секций в программе, а также новых фестивальных кинотеатров. И еще: на Берлинале показывают на этот меньше фильмов. В прошлом их обычно было около 400, сейчас "всего" 340.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Берлин как тема в главном конкурсе
Наибольший интерес вызывают, разумеется, фильмы главной конкурсной программы. В 2020 году на самые престижные трофеи Берлинале – золотого и серебряных "Медведей" – претендуют 18 картин. В трех из них местом действия является столица Германии. Один из них - "Berlin Alexanderplatz" немецко-афганского режиссера Бурхана Курбани.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Америка без Голливуда
В прошлом Берлинале не обходился без голливудских блокбастеров. На этот раз американские фильмы, претендующие на награды в главном конкурсе, сняты независимыми кинокомпаниями без участия голливудских звезд. Зато у Салли Поттер, режиссера из Великобритании, в ее фильме "The Roads Not Taken" (фото) снялись такие знаменитости, как Хавьер Бардем и Эль Фэннинг, а также Сальма Хайек и Лора Линни.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Гезамткунстверк "Дау"
Кино, театр, концерт, инсталляция и лекции в одном флаконе: художественный проект Ильи Хржановского по мотивам жизни знаменитого физика Льва Ландау был представлен широкой публике в начале 2019 года в Париже. Берлинале показывает в главном конкурсе игровой фильм "Дау. Наташа" и документальную ленту "Дау. Дегенерация", которая будет представлена в рамках спецпоказов.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Джереми Айронс во главе жюри
Кому достанутся "Медведи", - на этот раз решают Джереми Айронс и его жюри. Среди трофеев британского актера театра и кино - и его собственный "Оскар". Также в жюри - известный продюсер из Германии Беттина Брокемпер, многолетний деловой партнер Ларса фон Триера и продюсер целого ряда успешных фильмов прошлых лет.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Непринужденное открытие
Берлинале стартует на этот раз фильмом, который не участвует в конкурсе и не претендует на "Золотого медведя". Фильм "Мой год Сэлинджера" основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф, которая работала в литературном агентстве, представлявшем автора знаменитого романа "Над пропастью во ржи". Литературного агента Сэлинджера в фильме играет Сигурни Уивер.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Конкурс амбиций
Новые лидеры Берлинале подготовили к своему дебюту еще один главный конкурс. Призовая секция "Encounters" представляет экспериментальные и инновационные фильмы. В числе 15 конкурсных лент этого года – дебютная режиссерская работа Катарины Васконселос из Португалии "A metamorfose dos pássaros" (фото).
-
Берлинале 2020: в новом формате
Молодое кино
Многочисленные нововведения на Берлинале не означают, что успешные программы будут свернуты. Фестивальная секция "Международный форум молодого кино" была учреждена в 1971 году для показа экспериментальных фильмов и работ начинающих режиссеров. С этого году у "Форума" новый лидер – Кристина Норд. Будет показано 35 фильмов. Один из них - "Виктория" из Африки (фото).
-
Берлинале 2020: в новом формате
"Панорама" смотрит в мир
В программе "Панорама" тоже всегда много мировых премьер. "Молодая, политическая, боевая" говорится об этой программе на сайте Берлинале. Представляемые в ней фильмы рассказывают о "миграции и поисках внутренней родины", об "эксплуатации планеты" и показывают "смелые истории о нестандартных личностях". Фильм "Futur Drei" (фото) - о беженцах в немецкой провинции.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Не только для детей
У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Сериал о Хилари Клинтон
Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Не забываем классику
Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).
-
Берлинале 2020: в новом формате
Обязательное телевидение
Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.
-
Берлинале 2020: в новом формате
Награды женщинам
"Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы.
Автор: Йохен Кюртен