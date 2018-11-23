Бундестаг принял рекордный бюджет Германии на 2019 год

Расходная часть бюджета ФРГ составит 356,4 млрд евро. Правительство заложило в проект увеличение расходов на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам.
Бундестаг в пятницу, 23 ноября, принял федеральный бюджет на 2019 год. В поддержку соответствующего проекта проголосовали 366 депутатов, 284 были против, сообщает агентство dpa.
Расходная часть бюджета утверждена в размере 356,4 млрд евро, это почти на 13 млрд евро больше, чем в 2018 году. Правительственная коалиция заложила в проект увеличение расходов на оборону (43,2 млрд евро, или на 4,5 млрд больше, чем годом ранее), социальные нужды (145,3 млрд евро), цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам. Отмечается, что бюджет будет способствовать созданию 8750 новых рабочих мест в министерствах и федеральных ведомствах.
Как и в предыдущие пять лет, ФРГ планирует отказаться от новых заимствований, последовательно придерживаясь стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null). Она подразумевает, что запланированные расходы финансируются не новыми кредитами, а исключительно из доходов бюджета.
В то же время оппозиция считает, что "черный ноль" в бюджете 2019 года достигается лишь за счет использования резервов и различных уловок правительства. Фактически же бюджет находится ниже "нулевой линии", заявили представители оппозиции в ходе прений в бундестаге.
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