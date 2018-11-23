 Бундестаг принял рекордный бюджет Германии на 2019 год | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2018

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Германия

Бундестаг принял рекордный бюджет Германии на 2019 год

Расходная часть бюджета ФРГ составит 356,4 млрд евро. Правительство заложило в проект увеличение расходов на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам.

Заседание бундестага

Заседание бундестага

Бундестаг в пятницу, 23 ноября, принял федеральный бюджет на 2019 год. В поддержку соответствующего проекта проголосовали 366 депутатов, 284 были против, сообщает агентство dpa.

Контекст

Вашингтон ультимативно потребовал от партнеров по НАТО довести расходы на оборону до 2 процентов их ВВП. Все последние десятилетия доля ассигнований на армию в Германии снижалась. (17.02.2017)

Расходная и доходная часть бюджета составят 341 миллиард евро каждая. Это позволит правительству инвестировать в будущее и выполнять международные обязательства страны. (02.05.2018)

Расходная часть бюджета утверждена в размере 356,4 млрд евро, это почти на 13 млрд евро больше, чем в 2018 году. Правительственная  коалиция заложила в проект увеличение расходов на оборону (43,2 млрд евро, или на 4,5 млрд больше, чем годом ранее), социальные нужды (145,3 млрд евро), цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам. Отмечается, что бюджет будет способствовать созданию 8750 новых рабочих мест в министерствах и федеральных ведомствах.

Как и в предыдущие пять лет, ФРГ планирует отказаться от новых заимствований, последовательно придерживаясь стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null). Она подразумевает, что запланированные расходы финансируются не новыми кредитами, а исключительно из доходов бюджета.

В то же время оппозиция считает, что "черный ноль" в бюджете 2019 года достигается лишь за счет использования резервов и различных уловок правительства. Фактически же бюджет находится ниже "нулевой линии", заявили представители оппозиции в ходе прений в бундестаге.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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"Большая коалиция" запланировала рекордный размер расходов из госказны, однако последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль".

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