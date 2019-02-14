Бундестаг признал Грузию безопасной страной. Что это значит?

В пятницу, 18 января, германский бундестаг по инициативе правящих партий принял закон, по которому в немецкий список так называемых "безопасных стран происхождения" (sichere Herkunftsländer) должны быть занесены Грузия, а также Алжир, Марокко и Тунис.

Правительство ФРГ рассчитывает тем самым уменьшить приток беженцев из этих государств и упростить процедуру депортации из Германии тех, кому отказано в предоставлении убежища. Но закон еще может заблокировать бундесрат. Вопрос о признании Грузии и трех стран Северной Африки безопасными странами должны были рассматривать в нем 15 февраля, но дату перенесли на неопределенный срок. Какими же будут последствия этого закона для грузин, алжирцев, марокканцев и тунисцев, если его не заблокирует бундесрат?

Преступность среди грузинских беженцев

Из упомянутых четырех стран только Грузия имеет безвизовый режим со странами Европейского Союза - с конца марта 2017 года. Возможностью свободного въезда в Германию активно пользуются, однако, не только грузинские туристы, но и преступники.

В аэропорту Тбилиси в день введения безвизового режима со странами ЕС

В МВД Германии считают, что многие грузины воспользовались безвизовым режимом, чтобы без лишних формальностей приезжать в Германию, подавать заявление с просьбой о предоставлении убежища, а в ожидании решения, на принятие которого порой уходят месяцы, а иногда и годы, совершать преступления.

Доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 %. Это непропорционально много. Ведь из всех мигрантов, подавших немецким властям заявление с просьбой об убежище, их было только 0,7 %. То есть преступников среди грузинских беженцев втрое выше среднего показателя. В 75 % случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством.

От квартирных краж к хищениям порошкового молока

В первое время это были преимущественно квартирные кражи. С недавних пор грузинские банды специализируются на хищениях из немецких магазинов порошкового молока для грудных детей. Такой порошок пользуется бешеным спросом (с соответствующими ценами на черном рынке) в Китае, где после шумного скандала молодые матери утратили доверие к отечественному аналогу.

Раньше грузинские преступники специализировались на квартирных кражах

Весной прошлого года над Грузией нависла реальная угроза лишения безвизового режима. Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, где особенно активно промышляли грузинские домушники, официально попросили министра внутренних дел Германии убедить в необходимости этого Еврокомиссию. Перед лицом такой угрозы и само правительство в Тбилиси стало просить немецкие власти занести Грузию в список "безопасных стран происхождения".

Правила для граждан из безопасных стран

Статус безопасного государства, однако, не означает, что его граждане не могут просить убежища в Германии. По немецкой конституции право на убежище считается индивидуальным, то есть каждое заявление иностранца должно рассматриваться отдельно.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев

Но шансов получить положительный ответ у граждан безопасных стран меньше. В таких случаях Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) исходит из того, что заявление с просьбой об убежище "очевидно необоснованное", и доказать обратное его соискателю значительно труднее. На это, собственно, и расчет: мол, зная, что родное государство считается в Германии безопасным, и шансы на убежище там ничтожны, меньше их граждан будут отправляться в путь.

Кроме того, BAMF имеет право рассматривать заявления граждан из безопасных стран по ускоренной и упрощенной процедуре. И возможностей обжаловать отрицательный ответ в судебном порядке у них меньше. Решение же властей о депортации такого беженца на родину может быть приведено в исполнение до того, как суд вынесет постановление по его иску. То есть станет короче время, на протяжении которого преступник мог бы совершать кражи в Германии под видом беженца, ожидающего определения своей судьбы.

За что могут выслать из Германии?

Само же преступление вовсе не обязательно становится в Германии основанием для высылки человека из страны, будь то беженец или турист. Все зависит от степени тяжести и конкретных личных обстоятельств правонарушителя.

Так, иностранного туриста можно выслать из страны за мелкую кражу на Октоберфест, приводит пример адвокат Хуберт Хайнхольд (Hubert Heinhold) из правозащитной организации Pro Asyl, в то же время иностранный убийца остается в Германии, если на родине ему грозит смертная казнь или пытки.

Это - крайности. На практике решение о депортации принимается, как правило, в том случае, если иностранец приговорен судом на срок не менее двух лет. Если речь идет о беженце, заявление которого еще находится на стадии рассмотрения, то приговор должен предусматривать наказание как минимум в три года.

Срока в один год - даже условного - достаточно в том случае, если совершено преступление из специального каталога, составленного в Германии после известных событий в Кельне в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год. Это преступления, связанные с нанесением телесных повреждений, сексуальными домогательствами, оказанием сопротивления представителям правоохранительных органов.

Для справки: за квартирную кражу дают в Германии от года до 10, за воровство в магазине - от денежного штрафа до пяти лет.

Жена как смягчающее обстоятельство

Кроме тяжести преступления принимаются во внимание и многие другие обстоятельства, в частности, ситуация на родине иностранного правонарушителя.

Теоретически высылать допускается в любую страну, если по оценке немецких властей конкретному репатрианту не грозят в ней пытки, смертная казнь, недостойное человека или унижающее его достоинство обращение.

Наличие или отсутствие военных действий критерием не является. Согласно принятому земельными министрами внутренних дел решению не депортируют на родину сирийцев - будь то не признанных беженцами или совершивших преступления. А вот афганцев высылают из Германии обратно достаточно регулярно.

Учитывается также семейное положение находящегося в Германии иностранца, наличие у него рабочего места, детей, состояние здоровья.

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