 Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом

Совместная петиция партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" с требованием признать антисемитским движение BDS, была принята подавляющим большинством голосов.

Голосование в немецком бундестаге по вопросу признания движения бойкота Израиля антисемитстким 17 мая 2019 года

Голосование в немецком бундестаге по вопросу признания движения бойкота Израиля антисемитстким 17 мая 2019 года

Немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали блок ХДС/ХСС, а также СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов.

По мнению парламентариев, призывы к культурной, политической и экономической изоляции Израиля, которую символизируют, в частности, наклейки "Don't buy" ("не покупай". - Ред.), напоминают "самый страшный период немецкой истории". В то же время депутаты потребовали от правительства ФРГ не способствовать мероприятиям сторонников BDS.

Контекст

Голанские высоты, занятые Израилем в 1967 году, в 1981 были им аннексированы. По международном праву они принадлежат Сирии. Президент Трамп заявил, что хочет это изменить. Райнер Золлих считает это ошибкой. (23.03.2019)

Немецкая печать широко освещает дискуссию в бундестаге по поводу ситуации на Ближнем Востоке. (26.04.2002)

"Аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими", - говорится в заявлении политиков. - "Они клеймят граждан Израиля, исповедующих иудейсккую веру, как единое целое".

При этом петиция партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с требованием запретить движение BDS на всей территории ФРГ не нашла широкой поддержки.

Движение BDS и бойкот Израиля

Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions", что переводится с английского как "бойкот, отсутствие инвестиций и санкции". Сторонники данного движения, основанного в 2005 году по инициативе 170 палестинских организаций, призывают отказаться от покупки израильских товаров до тех пор, пока Израиль не прекратит "оккупацию всех арабских земель" и не признает право палестинских беженцев на возвращение на родину.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) приветствовал инициативу ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых". "Наконец-то движение бойкота Израиля будет на государственном уровне называться своим подлинным именем, а именно антисемитским", - заявил он.

Это важное решение станет важным столпом в борьбе с антисемитизмом и укрепит стремление обеспечить безопасность Израиля как основополагающую государственную идею в Германии, добавил Шустер.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 26:08

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"  

Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости  

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Также по теме

Berlin Gedenken Pogromnacht 1938 Merkel in der Synagoge

Меркель опасается усиления антисемитизма в Германии 09.11.2018

Еврейская жизнь в Германии снова расцвела, однако она омрачена проявлениями антисемитизма, заявила канцлер ФРГ. Меркель призвала решительно бороться с расизмом и ксенофобией.

Реклама

Самые читаемые

Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ  

Вице-канцлера Австрии Штрахе обвиняют в сговоре с россиянкой  

Бундесрат призвал запретить предоставление гражданства ФРГ многоженцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно