Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом

Совместная петиция партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" с требованием признать антисемитским движение BDS, была принята подавляющим большинством голосов.
Голосование в немецком бундестаге по вопросу признания движения бойкота Израиля антисемитстким 17 мая 2019 года
Немецкий бундестаг осудил политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров, как антисемитское. Соответствующая петиция, которую совместно подали блок ХДС/ХСС, а также СДПГ, СвДП и "зеленые", была принята в пятницу, 17 мая, подавляющим большинством голосов.
По мнению парламентариев, призывы к культурной, политической и экономической изоляции Израиля, которую символизируют, в частности, наклейки "Don't buy" ("не покупай". - Ред.), напоминают "самый страшный период немецкой истории". В то же время депутаты потребовали от правительства ФРГ не способствовать мероприятиям сторонников BDS.
"Аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими", - говорится в заявлении политиков. - "Они клеймят граждан Израиля, исповедующих иудейсккую веру, как единое целое".
При этом петиция партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с требованием запретить движение BDS на всей территории ФРГ не нашла широкой поддержки.
Движение BDS и бойкот Израиля
Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions", что переводится с английского как "бойкот, отсутствие инвестиций и санкции". Сторонники данного движения, основанного в 2005 году по инициативе 170 палестинских организаций, призывают отказаться от покупки израильских товаров до тех пор, пока Израиль не прекратит "оккупацию всех арабских земель" и не признает право палестинских беженцев на возвращение на родину.
Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) приветствовал инициативу ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых". "Наконец-то движение бойкота Израиля будет на государственном уровне называться своим подлинным именем, а именно антисемитским", - заявил он.
Это важное решение станет важным столпом в борьбе с антисемитизмом и укрепит стремление обеспечить безопасность Израиля как основополагающую государственную идею в Германии, добавил Шустер.
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