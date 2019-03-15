 Бундестаг обсудил целесообразность обновления конституции ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2019

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Германия

Бундестаг обсудил целесообразность обновления конституции ФРГ

Через неделю исполнится 70 лет со дня вступления в силу Основного закона ФРГ. В бундестаге прошла дискуссия о значении конституции для развития страны и целесообразности обновления конституции.

Конституция ФРГ

За неделю до 70-летнего юбилея Основного закона ФРГ германский бундестаг отметил значимость этого основополагающего документа для развития Германии и обсудил целесообразность его обновления. Председатель фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) призвал к осторожности в данном вопросе. "ДНК, которая обеспечила успех конституции, должна сохраниться", - подчеркнул Бринкхаус в ходе парламентских дебатов в четверг, 16 мая.

Контекст

Согласно Конституции ФРГ Ангела Меркель могла бы оставаться федеральным канцлером Германии до последнего вздоха. Разбираемся, в какой степени это соответствует принципам демократии. (24.09.2017)

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Он призвал пересмотреть распределение властных полномочий между федеральным центром и землями. Необходимо восстановить ясность в вопросах компетенции и правил финансирования, поэтому необходима третья реформа федерализма, пояснил он.

Равноправие и одинаковый уровень жизни

Со своей стороны председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес (Andrea Nahles) напомнила о закрепленных в конституции ФРГ обязательствах по построению социального государства. Она подчеркнула, что в Германии необходимо выполнить ясные предписания конституции, касающиеся равноправия мужчин и женщин и обеспечения одинакового уровня жизни по всей стране.

Для участия в дебатах в бундестаг прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender).

Основной закон ФРГ вступил в силу 23 мая 1949 года.

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