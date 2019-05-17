Бундесрат разрешил электросамокаты на немецких улицах

Электросамокаты в ближайшее время станут привычным транспортным средством в Германии. Бундесрат (представительство федеральных земель) в пятницу, 17 мая, принял решение об их официальном допуске на улицы немецких городов.

В "Предписании о малых электрических транспортных средствах" вводится и ряд ограничений. Так, на электросамокатах нельзя будет ездить по тротуарам и в пешеходных зонах. Они могут двигаться только по велосипедным дорожкам. Там, где нет специально обозначенных велосипедных дорожек, на них можно будет передвигаться по проезжей части автомобильных дорог.

Самокаты не разрешается использовать молодым людям, не достигшим 14 лет. Лицам, передвигающимся на этих транспортных средствах, развивающих скорость до 20 километров в час, не надо иметь водительских прав. Они также не должны носить шлемы, но обязаны иметь страховку гражданской ответственности.

Предписание бундесрата будет направлено в правительство ФРГ, которое в июне должно принять окончательное решение о новом транспортном средстве. Как говорится в сообщении федерального министерства транспорта, предписание учитывает интересы всех участников дорожного движения.

Перспективы электросамокатов

Немецкие эксперты в области мобильности отводят электросамокатам важную роль в будущих транспортных концепциях - особенно, если их можно будет брать с собой в трамваи и поезда, например, в сложенном виде. По мнению главы немецкого автоклуба VCD Ларса Цемке (Lars Zemke), электросамокаты в будущем могут частично заменить автомобили.

Вместе с тем специалисты общества технического контроля и надзора TÜV требуют больше внимания уделять контролю моделей, особенно - аккумуляторов, которыми они оснащаются. Для них используются мощные и эффективные батареи, что может приводить к перегреву и другим опасным последствиям.

Хирурги в свою очередь предостерегают, что водители электросамокатов менее чем другие участники дорожного движения, защищены от травм в результате аварий.

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