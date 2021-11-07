Бундесвер - вооруженные силы Федеративной Республики Германия
Вооруженные силы ФРГ были официально созданы через десять лет после Второй мировой войны. В июне 1955 года было создано министерство обороны ФРГ, а в ноябре присягу приняли первые 100 добровольцев. Само название "бундесвер" (Bundeswehr - федеральные силы обороны) появилось годом позднее. Бундесвер имеют трехвидовую структуру (сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы). Также в качестве отдельных компонентов в составе бундесвера в 2000 году созданы объединенные силы обеспечения и медико-санитарная служба. В 2017 году в составе бундесвера появились и компьютерные войска. Вооруженные силы ФРГ активно участвуют в различных миротворческих операциях за пределами страны.
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