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Бундесвер

Бундесвер - вооруженные силы Федеративной Республики Германия

Вооруженные силы ФРГ были официально созданы через десять лет после Второй мировой войны. В июне 1955 года было создано министерство обороны ФРГ, а в ноябре присягу приняли первые 100 добровольцев. Само название "бундесвер" (Bundeswehr - федеральные силы обороны) появилось годом позднее. Бундесвер имеют трехвидовую структуру (сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы). Также в качестве отдельных компонентов в составе бундесвера в 2000 году созданы объединенные силы обеспечения и медико-санитарная служба. В 2017 году в составе бундесвера появились и компьютерные войска. Вооруженные силы ФРГ активно участвуют в различных миротворческих операциях за пределами страны.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

28.03.2020, Köln: HANDOUT - Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus. Der Airbus A310 MedEvac sollte am Samstag sechs schwer erk

Германия принимает на лечение больных COVID-19 из Румынии 01.11.2021

По данным бундесвера, в ближайшие дни 18 тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Румынии доставят специальными рейсами в немецкие клиники.
ARCHIV - 22.05.2009, ---: HANDOUT - Ein Trupp der Kommando Spezialkräfte (KSK) beim Marsch in der Wüste, während der Klimazonenausbildung. (zu dpa «Deutsche Kommandosoldaten bilden in vier Staaten Spezialeinheiten») Foto: F. Nägele/Bundeswehr/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Двое экс-солдат бундесвера набирали наемников для войны в Йемене 20.10.2021

Задержанные в ФРГ бывшие военные планировали создать ЧВК в составе от 100 до 150 наемников. Они предлагали свои услуги Саудовской Аравии, но та не проявила интереса.

Политика кнута и газа: Европа в шоке от цен на топливо, но виновен ли Путин? DW Новости (13.10.2021) 13.10.2021

Цены на газ в Европе остаются почти рекордными. Потребителей в ЕС, по-видимому, ждет дорогая зима. Некоторые немецкие эксперты считают, что за ценовым газовым шоком стоит стремление России ускорить пуск трубопровода "Северный поток-2". Но таковы ли на самом деле причины?

Немецкий ветеран Афганистана - о приходе талибов: я не мог помочь (13.10.2021) 13.10.2021

В Германии 13 октября на высшем уровне чествовали немецких ветеранов-афганцев. За 20 лет миссии бундесвера в этой стране 160 тысяч немецких военных приняли в ней участие. 59 погибли. DW встретилась с бывшим солдатом.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ признал невыполненными некоторые цели в Афганистане 13.10.2021

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, достигнув своей военной цели, миссия бундесвера в Афганистане не справилась с более широкой задачей - создать в стране стабильные государственные структуры.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

Eine deutsche Flagge und eine Fahne der ISAF wehen am Montag (06.10.2008) im Bundeswehr-Feldlager Feisabad an der Funkantenne eines Lastwagens. Der Bundestag berät im Oktober über die Verlängerung des Mandates um 14 Monate und die Aufstockung des Kontingents um 1000 Soldaten auf dann bis zu 4500 Soldaten am Hindukusch. Foto: Maurizio Gambarini +++(c) dpa - Report+++

Миссия Германии в Афганистане обошлась более чем в 17,3 млрд евро 05.10.2021

Почти за 20 лет участия ФРГ в международной миссии на Гиндукуше Минобороны страны потратило на эти цели 12,3 млрд евро. Остальные расходы пришлись на три других министерства.
GAO, MALI - MARCH 07: Children follow soldiers of the Bundeswehr, the German Armed Forces, after leaving a weekly cattle market on the outskirts of Gao on March 7, 2017 in Gao, Mali. The soldiers of the Bundeswehr try to gather information on prices of meat and movement around the city, as well as possible suspects among farmers, as each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Кандидаты в канцлеры ФРГ ставят под вопрос мандат бундесвера в Мали 18.09.2021

Армин Лашет и Анналена Бербок обеспокоены намечающимся сотрудничеством хунты Мали с ЧВК Вагнера. По мнению политиков, это ставит под вопрос целесообразность дальнейшего пребывания бундесвера в Мали.
17/09/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) verleiht im Schloss Bellevue das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Brigadegeneral Jens Arlt, Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation aus Afghanistan. Der Bundespräsident will damit stellvertretend alle an der Evakuierung beteiligten Soldatinnen und Soldaten würdigen.

Командующему контингентом ФРГ в Афганистане вручен орден "За заслуги перед ФРГ" 17.09.2021

Президент Германии Штайнмайер отметил заслуги немецких военнослужащих, участвовавших в эвакуации людей из Афганистана. Командующему контингентом бундесвера в Афганистане вручена одна из высших наград ФРГ.
ARCHIV - Bundeswehrsoldaten sichern am 19.12.2016 in Gao, im Norden von Mali, den Flughafen am Feldlager Camp Castor. (zu dpa «Afrika-Konferenz: Regierung feilt an Konzept für Krisenkontinent» vom 28.03.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В бундестаге призвали пересмотреть операцию бундесвера в Мали 17.09.2021

В Германии обеспокоены планами Мали заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. В бундестаге полагают, что если это произойдет, то мандат бундесвера нужно будет пересмотреть.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 31/05/2021 - Mali / District de Bamako / Bamako - Un pick-up des Forces Armees Maliennes qui accompagnait le convoi du Colonel Assimi Goita a son arrivee a l'aeroport de Senou-Bamako ce lundi 31 mai 2021. Le president de la transition s'est rendu ce week-end au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a rassemble les chefs d'etat ouest africains a Accra sur la crise malienne. / 31/05/2021 - Mali / Bamako district / Bamako - A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis.

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера 15.09.2021

Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021) 07.09.2021

Многие солдаты германского бундесвера, побывавшие в Афганистане, до сих пор страдают от посттравматического синдрома. Сослуживцев, получивших психологические травмы, поддерживают отставные военные.
Ankunft in Taschkent Description: Evakuierung der Bundeswehr aus Afghanistan. 17.08.2021 Copyright: Bundeswehr Ankunft und Registratur Evakuierung aus Kabul MilEvakOp Afg

Переговоры с талибами: нужны ли они Западу и на каких условиях? 03.09.2021

Более 40 000 сотрудничавших с бундесвером афганцев все еще ждут возможности покинуть страну, спасаясь от "Талибана". Как им может помочь Берлин? DW поговорила с немецкими экспертами.
People sit in a German Bundeswehr airplane at the airport in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Aug. 17, 2021. The federal armed forces evacuates German citizens and local Afghan forces from Kabul. (Bundeswehr via AP)

Более 40 000 афганцев претендуют на защиту со стороны ФРГ 01.09.2021

Бундесвер вывез из Афганистана около 500 сотрудничавших с Германией местных жителей их родных. В защите после захвата талибами власти нуждаются гораздо больше афганцев, указали в МВД ФРГ.
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