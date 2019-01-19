"Будущее несовместимо с фашизмом" - как прошел марш памяти Маркелова и Бабуровой

Более пятисот человек в субботу, 19 января, приняли участие в прошедшей в Москве акции памяти адвоката Стаса Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Левые активисты были убиты в 2009 году националистами движения БОРН. Спустя 10 лет марш памяти превратился в манифестацию протеста против насилия со стороны государства. Это - первая за долгое время согласованная оппозиционная акция в Москве.

Цензура на входе

"Нацисты убивают, а власти покрывают", "Нет произволу полиции", - скандировали участники митинга на Тверском бульваре. Среди них были представители самых разных оппозиционных движений, в основном левой направленности. Каждый принесенный ими плакат внимательно разглядывали полицейские и человек в штатском. Он отказался назвать корреспонденту DW свое имя и должность, ограничившись заявлением, что присутствует на акции как "представитель власти".

Портреты Бабуровой и Маркелова на марше памяти в Москве

"Будущее несовместимо с фашизмом", - написано на одном из плакатов. "Вы что, против нашего будущего?" - спрашивает он. "Нет, это про то, что в нашем будущем нет места фашизму" - "Ладно, проходите". Забракованы были все плакаты, связанные с феминизмом и защитой прав ЛГБТ: "Фашизм - это "рожай детей, спасай Россию", "Братья и сестры из Чечни, мы с вами".

Особенно долго "представитель власти" вчитывался в плакат с цитатой из работы физика Лоренса Краусса: "Кальций в наших костях, железо в нашей крови, кремний в чипах наших машин - все зародилось в результате взрывов множества звезд давным-давно". "У вас философии не было в учебном заведении?" - возмущалась активистка, которая принесла этот плакат. "У меня была другая философия. Слава богу, не такая как у вас", - отвечал "представитель власти".

Задержания на акции протеста

В конце-концов большую часть активистов с плакатами пропустили. Участники акции начали движение по Тверскому бульвару в сторону Пречистенки, где 10 лет назад были убиты антифашисты. Демонстранты требовали обратить внимание на актуальные судебные дела - Олега Сенцова и "Сети".

Кроме того, активисты левых движений, а также защитники прав сексуальных меньшинств заявляли и о других своих требованиях. Когда колонна двигалась по Гоголевскому бульвару, сопредседатель Независимого профсоюза журналистов Игорь Ясин достал радужный флаг (символика ЛГБТ) и был задержан вместе с тремя другими участниками акции памяти. Их отвезли в ОВД "Арбат" и, по информации "Новой газеты", обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга и неповиновении сотрудникам полиции. Общественных защитников к ним не пустили, сообщила DW сотрудница Молодежного правозащитного движения Виктория Громова. Четверо задержанных останутся в ОВД "Арбат" до утра. По данным проекта правовой помощи "ОВД-Инфо", у всех четверых задержанных отняли вещи и телефоны, связь с ними прервалась, и до суда, 21 января, активистов будут держать под стражей.

История повторяется?

Журналист Никита Проценко, один из участников Марша памяти и заместитель главного редактора издания "Медиазона", работает над книгой о преступлениях БОРНа и убийстве Маркелова и Бабуровой. "Спустя 10 лет многие не знают и не помнят о том, что это было. Мы решили собрать их разговоры, их прослушку, чтобы понять, что варилось у них в головах, - говорит Проценко. - В процессе работы я лучше стал понимать, что они там себе думали. Они не совсем примитивные маньяки, у них была своя рефлексия, немного людоедская. У них была безумная революционная нацистская ячейка и довольно инфантильные представления об окружающем мире”.

По мнению журналиста, фашизм не ограничивается субкультурой молодых людей, которые планируют убийства. "Дискриминация со стороны государства - это тоже фашизм, - считает Проценко. - Дело "Сети", сфабрикованное против антифашистов, очень хорошо показывает, к чему деградировала российская власть с произволом силовиков, которые считают, что они правы, когда пытают людей направо и налево. Как 10 лет назад нацисты из БОРН считали, что могут убивать людей, которые, по их мнению, неправильно поступают, - так же сейчас сотрудники ФСБ считают, что они правы, когда пытают тех, кто, как они полагают, поступает неправильно". Сегодня в России, утверждает журналист, "никто не пытается играть в тонкую политическую игру, просто закатывают в асфальт любую политическую жизнь".

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