 Будут ли аннексированный Крым поить днепровской водой? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.02.2020

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Украина

Будут ли аннексированный Крым поить днепровской водой?

В Киеве не исключают восстановления водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу для пополнения бюджета. Вода, предупреждают эксперты, - последний "козырь" на переговорах с Москвой о возвращении полуострова Украине.

Перекрытый Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал перекрыт уже 6 лет

Подачу воды в Крым украинские власти прекратили еще в 2014 году сразу после аннексии Россией полуострова. За шесть минувших лет Кремль наладил транспортное сообщение и подачу электроэнергии в Крым с российской территории, но регулярного снабжения полуострова пресной водой по-прежнему нет. Сделать это невозможно без решения украинской власти, поскольку днепровская вода в Крым может поступать только по Северо-Крымскому каналу, который находится на территории Херсонской области. До аннексии Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде по этому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом.

Горячая вода только по выходным

Канал в направлении Крыма уже 6 лет перекрыт. А жители полуострова все острее испытывают недостаток воды. 5 февраля председатель подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней. Глава российской администрации Симферополя Елена Проценко сообщала, что ради экономии воды симферопольцам будут включать горячую воду только по выходным.

Водопроводный кран с каплей воды

Жителей Симферополя призывают экономить воду

"Людей призывают меньше пользоваться водой в быту. Недавно оккупационная власть провела рейды по баням, бассейнам, автомойкам, салонам красоты с требованием закрыть эти предприятия из-за дефицита воды. Об этом сообщают нам крымские татары", - рассказал DW заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз.

Какова реальная ситуация с водоснабжением в Крыму на данный момент сказать трудно. В Крымской правозащитной группе DW сообщили, что в Ялте нет перебоев с водой, поскольку город снабжается из артезианских скважин. А вот с северного Крыма, где по идее должна остро ощущаться нехватка воды, обращений и жалоб в эту организацию пока не поступало.

"Никакой воды до деоккупации"

Тем временем в Украине разгорелась дискуссия вокруг вопроса, восстанавливать или нет водоснабжения в Крым. Некоторые представители парламентского монобольшинства, в частности, рассуждают о поставке воды в Крым для пополнения украинского бюджета.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Председатель бюджетного комитета Верховной рады, депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Аристов в комментарии программе "Схемы" "Радио Свобода" признал, что при формировании бюджета действительно обсуждалась идея продавать воду на аннексированный Россией украинский полуостров. Позже председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что лично он пошел бы на восстановление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич впоследствии, однако, уточнил, что "никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит". "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", - написал Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook, а Давид Арахамия извинился за свое заявление.

Контекст

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Между тем депутаты Верховной рады из комитета по правам человека провели выездное заседание в Херсонской области, посетили и Северо-Крымский канал. В поездке принял участие и Ахтем Чийгоз, который сообщил, что по итогам заседания депутаты приняли соответствующее заявление. "Там записано, что вопрос водоснабжения Крыма не может рассматриваться пока Крым незаконно аннексирован Россией", - сказал Чийгоз и отметил, что никакие другие условия для пуска воды в Северо-Крымский канал неприемлемы. По его словам, не исключено, что в скором времени Кремль может предложить обменять незаконно заключенных крымских татар на поставку днепровской воды.

Вода, как последний "козырь"

Такие и подобные контраверсионные идеи - как с российской, так и с украинской стороны – возникают из-за отсутствия у Киева четкой стратегии для Крыма и его деоккупации, считает эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, председатель правления Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский. По его мнению, днепровская вода для Крыма, по сути, осталась единственным "козырем" Украины в переговорах с Россией о возвращении полуострова. Именно поэтому украинская власть не должна муссировать эту тему, а выработать и утвердить стратегию использования этого "козыря".

"Если в районе Ялты есть артезианские скважины, то северный Крым - Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь - очень зависят от воды из Северо-Крымского канала", - говорит Смелянский. По его оценкам, сейчас полуостров вернулся к состоянию засушливых 1950-х годов. "Исчезли целые сельскохозяйственные отрасли. Поэтому Россия очень хочет решить вопрос с водой", - сказал Смелянский.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW.  

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