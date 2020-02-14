Будут ли аннексированный Крым поить днепровской водой?

Подачу воды в Крым украинские власти прекратили еще в 2014 году сразу после аннексии Россией полуострова. За шесть минувших лет Кремль наладил транспортное сообщение и подачу электроэнергии в Крым с российской территории, но регулярного снабжения полуострова пресной водой по-прежнему нет. Сделать это невозможно без решения украинской власти, поскольку днепровская вода в Крым может поступать только по Северо-Крымскому каналу, который находится на территории Херсонской области. До аннексии Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде по этому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом.

Горячая вода только по выходным

Канал в направлении Крыма уже 6 лет перекрыт. А жители полуострова все острее испытывают недостаток воды. 5 февраля председатель подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней. Глава российской администрации Симферополя Елена Проценко сообщала, что ради экономии воды симферопольцам будут включать горячую воду только по выходным.

Жителей Симферополя призывают экономить воду

"Людей призывают меньше пользоваться водой в быту. Недавно оккупационная власть провела рейды по баням, бассейнам, автомойкам, салонам красоты с требованием закрыть эти предприятия из-за дефицита воды. Об этом сообщают нам крымские татары", - рассказал DW заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз.

Какова реальная ситуация с водоснабжением в Крыму на данный момент сказать трудно. В Крымской правозащитной группе DW сообщили, что в Ялте нет перебоев с водой, поскольку город снабжается из артезианских скважин. А вот с северного Крыма, где по идее должна остро ощущаться нехватка воды, обращений и жалоб в эту организацию пока не поступало.

"Никакой воды до деоккупации"

Тем временем в Украине разгорелась дискуссия вокруг вопроса, восстанавливать или нет водоснабжения в Крым. Некоторые представители парламентского монобольшинства, в частности, рассуждают о поставке воды в Крым для пополнения украинского бюджета.

Давид Арахамия

Председатель бюджетного комитета Верховной рады, депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Аристов в комментарии программе "Схемы" "Радио Свобода" признал, что при формировании бюджета действительно обсуждалась идея продавать воду на аннексированный Россией украинский полуостров. Позже председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" заявил, что лично он пошел бы на восстановление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич впоследствии, однако, уточнил, что "никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит". "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", - написал Кориневич на своей странице в социальной сети Facebook, а Давид Арахамия извинился за свое заявление.

Между тем депутаты Верховной рады из комитета по правам человека провели выездное заседание в Херсонской области, посетили и Северо-Крымский канал. В поездке принял участие и Ахтем Чийгоз, который сообщил, что по итогам заседания депутаты приняли соответствующее заявление. "Там записано, что вопрос водоснабжения Крыма не может рассматриваться пока Крым незаконно аннексирован Россией", - сказал Чийгоз и отметил, что никакие другие условия для пуска воды в Северо-Крымский канал неприемлемы. По его словам, не исключено, что в скором времени Кремль может предложить обменять незаконно заключенных крымских татар на поставку днепровской воды.

Вода, как последний "козырь"

Такие и подобные контраверсионные идеи - как с российской, так и с украинской стороны – возникают из-за отсутствия у Киева четкой стратегии для Крыма и его деоккупации, считает эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, председатель правления Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский. По его мнению, днепровская вода для Крыма, по сути, осталась единственным "козырем" Украины в переговорах с Россией о возвращении полуострова. Именно поэтому украинская власть не должна муссировать эту тему, а выработать и утвердить стратегию использования этого "козыря".

"Если в районе Ялты есть артезианские скважины, то северный Крым - Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь - очень зависят от воды из Северо-Крымского канала", - говорит Смелянский. По его оценкам, сейчас полуостров вернулся к состоянию засушливых 1950-х годов. "Исчезли целые сельскохозяйственные отрасли. Поэтому Россия очень хочет решить вопрос с водой", - сказал Смелянский.

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