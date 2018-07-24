Брюссель предлагает финансировать центры приема мигрантов из бюджета ЕС

Еврокомиссия предлагает применить финансовые стимулы для создания за границами Евросоюза и в пределах ЕС центров для приема беженцев, спасенных в Средиземном море. Об этом во вторник, 24 июля, сообщили в Брюсселе представители исполнительной власти ЕС.

"Полная финансовая поддержка" со стороны европейского сообщества позволит обеспечить функционирование подобных центров и их инфраструктуры, указали в Еврокомиссии.

Инициатива предпринимается в ответ на давление со стороны Италии. Правопопулистское правительство этой страны считает неприемлемым, что в рамках европейской спасательной миссии "София" принимать мигрантов обязан преимущественно Рим.

Ускоренный механизм регистрации

Регистрация и первичная проверка документов на получение убежища в подобных центрах должны осуществляться в течение трех дней.

После этого те лица, чью потребность в убежище признают целесообразной, будут распределены по странам ЕС, а получившие отказ высланы на родину.

Правительство Италии уже на протяжении многих недель противится дальнейшему приему спасенных на море мигрантов. Сначала глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заходить в итальянские гавани судам неправительственных организаций, а две недели тому назад он объявил, что запрет вводится и в отношении судов, участвующих в международных миссиях в Средиземном море.

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