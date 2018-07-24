 Брюссель предлагает финансировать центры приема мигрантов из бюджета ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Брюссель предлагает финансировать центры приема мигрантов из бюджета ЕС

Еврокомиссия под давлением Италии предложила профинансировать из бюджета ЕС центры для приема спасенных в Средиземном море мигрантов.

Спасение беженцев в Средиземном море

Спасение беженцев в Средиземном море

Еврокомиссия предлагает применить финансовые стимулы для создания за границами Евросоюза и в пределах ЕС центров для приема беженцев, спасенных в Средиземном море. Об этом во вторник, 24 июля, сообщили в Брюсселе представители исполнительной власти ЕС.

"Полная финансовая поддержка" со стороны европейского сообщества позволит обеспечить функционирование подобных центров и их инфраструктуры, указали в Еврокомиссии.

Инициатива предпринимается в ответ на давление со стороны Италии. Правопопулистское правительство этой страны считает неприемлемым, что в рамках европейской спасательной миссии "София" принимать мигрантов обязан преимущественно Рим.

Ускоренный механизм регистрации

Регистрация и первичная проверка документов на получение убежища в подобных центрах должны осуществляться в течение трех дней.

После этого те лица, чью потребность в убежище признают целесообразной, будут распределены по странам ЕС, а получившие отказ высланы на родину.

Правительство Италии уже на протяжении многих недель противится дальнейшему приему спасенных на море мигрантов. Сначала глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заходить в итальянские гавани судам неправительственных организаций, а две недели тому назад он объявил, что запрет вводится и в отношении судов, участвующих в международных миссиях в Средиземном море.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 01:19
Now live
01:19 мин

Италия не справляется с потоком беженцев

Контекст

Инфографика: В каких странах Евросоюза мигранты просят убежище

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)  

Кто стоит за письмом чеченцев из Котбуса президенту Германии

Почему выходцы из Чечни жалуются на действия немецкой полиции и что одна драка между чеченскими и афганскими беженцами может рассказать о положении дел в бранденбургской провинции? (06.07.2018)  

Комментарий: Лидеры ЕС договорились - Меркель спасена?

На саммите ЕС достигнут компромисс по мигрантам в Европе, Ангела Меркель его поддержала. Но решена ли проблема беженцев? И останется ли на посту канцлер ФРГ, спрашивает Бернд Ригерт. (29.06.2018)  

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Италия не справляется с потоком беженцев  

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Кто едет в ФРГ по визе с просторов постсоветского пространства  

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Секс в Германии: что нельзя?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно