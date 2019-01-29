Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по "Брекзиту"

Большинством голосов парламентарии проголосовали против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. Они намерены добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.
Нижняя палата британского парламента (Палата общин) во вторник, 29 января, большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. Парламентарии однако выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась открытой (без таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекзиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента (Палата общин) 15 января отклонила разработанное соглашение.
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