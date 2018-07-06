 Британский министр по ″Брекзиту″ подал в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Британский министр по "Брекзиту" подал в отставку

Решение Дэвида Дэвиса уйти в отставку связывают с результатами переговоров членов британского кабмина и Терезы Мэй, настоявшей на "мягком Брекзите".

Дэвид Дэвис

Дэвид Дэвис

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщило информагентство Press Association.

"Он обменялся с премьер-министром (Терезой Мэй. - Ред.) несколькими письмами на этот счет", - сообщил собеседник агентства. В качестве причины данного шага он назвал итоги встречи Мэй с членами ее кабинета 6 июля, в ходе которой глава правительства пыталась заручиться поддержкой его членов в отношении плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом после "Брекзит".

Переговоры растянулись на несколько часов и проходили в загородной резиденции премьеров - Чекерс. По итогам встречи Мэй, как казалось, смогла убедить своих оппонентов в правительстве, включая Дэвиса, в целесообразности "мягкого Брекзита" и создания зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС.

Как следует из письма об отставке, Дэвис обвинил премьера в  том, что из-за ее политики"при самом лучшем раскладе" позиции Лондона на переговорах с ЕС по "Брекзиту" окажутся ослаблены.

Удар для Терезы Мэй

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Как отмечают британские СМИ, решение, принятое Дэвисом всего два дня после переговоров, - "это удар для премьера" и шаг, в очередной раз обнаживший глубину противоречий в рядах правящей Консервативной партии.

Между тем, как позднее написал в Twitter корреспондент The Daily Telegraph Кристофер Хоуп, вслед за Дэвисом в отставку подал и парламентский заместитель министра по вопросам "Брекзита" Стив Бейкер.

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, на данный момент требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие граждане страны в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.

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    Автор: Андрей Гурков


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