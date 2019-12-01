 Британская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2019

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Европа

Британская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

Подозреваемый в террористической деятельности был задержан в ходе полицейской проверки лиц, которые были досрочно выпущены на свободу после приговоров, связанных с терроризмом.

Британские полицейские патрулируют улицу в Лондоне

Британские полицейские в Лондоне после теракта 29 ноября

Британская полиция в городе Сток-он-Трент в воскресенье, 1 декабря, задержала подозреваемого в подготовке теракта. Задержанный ранее уже был приговорен к лишению свободы по обвинению в терроризме, но вышел на свободу условно-досрочно.

Контекст

Британские СМИ называют Александра Лебедева фигурантом доклада парламентского комитета по разведке о российском вмешательстве. В интервью DW он отвергает предположения, что финансирует Консервативную партию. (22.11.2019)

12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные парламентские выборы, исход которых трудно предугадать. DW выяснила, какую позицию занимает каждая из крупных партий по трем ключевым вопросам. (10.11.2019)

Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на Лондонском мосту, ранее отбыл заключение по статье о терроризме и вышел из тюрьмы досрочно. (01.12.2019)

Террорист, убивший двух и ранивший трех человек на Лондонском мосту, оказался рецидивистом. Он провел шесть лет в местах лишения свободы и был выпущен досрочно, сообщили в полиции. (30.11.2019)

Подозреваемого задержали после проведенного в его квартире обыска в рамках проверочных мероприятий в отношении лиц, которые были условно-досрочно выпущены на свободу после приговоров по статьям, связанным с террористической деятельностью, подобно тому, как был освобожден 28-летний Усман Хан, убивший двух и ранивший трех человек на Лондонском мосту 29 ноября.

Как сообщили представители полиции, никакой связи между задержанным в Сток-он-Тренте и лондонским терактом не имеется. На данный момент предполагается, что Усман Хан действовал в одиночку, однако версия о возможных сообщниках активно проверяется, уточнили в Скотланд-Ярде.

Джонсон связал теракт в Лондоне с оппозицией

Как в тот же день заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, условно-досрочное освобождение получили 74 человека, ранее приговоренных к лишению свободы по делам, связанным с терроризмом. Выступая в эфире BBC, Джонсон сказал, что освобождение Усмана Хана стало возможным благодаря законам, принятым в период, когда у власти находились его политические оппоненты из Лейбористской партии.

В ответ лидер оппозиционной партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон обвинила Джонсона в том, что он "самым безвкусным образом" пытается извлечь политическую выгоду из трагического события. Досрочные парламентские выборы в Великобритании намечены на 12 декабря.

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  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

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  • Porsche 924

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    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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