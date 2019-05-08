 Британская ″Партия Брекзита″ лидирует в опросах перед выборами в Европарламент | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2019

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Европа

Британская "Партия Брекзита" лидирует в опросах перед выборами в Европарламент

Партия инициатора "Брекзита" Найджела Фараджа с 34% опережает в опросе консерваторов Терезы Мэй и лейбористов вместе взятых. Британцы не понимают, чего хотят две последние партии.

Лидер Партии Брекзита Найджел Фарадж

Лидер "Партии Брекзита" Найджел Фарадж

Основанная в начале 2019 года "Партия Брекзита" лидирует в опросах в Великобритании накануне выборов в Европарламент. Партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фарадж, претендует на 34 процента голосов на грядущем голосовании, свидетельствуют данные социологической службы Opinium, опубликованные в воскресенье, 12 мая, в газете The Observer.

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Таким образом, "Партия Брекзита" может показать на этих выборах результат, превышающий показатели двух традиционно крупнейших партий страны - Лейбористской и Консервативной - вместе взятых. Согласно опросу, лейбористы получат 21 процент голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11 процентов. Партию Мэй могут опередить еще противники "Брекзита", "Либеральные демократы", с 12 процентами. Дальше идут "зеленые" с 8 процентами и бывшая партия Фараджа UKIP - 4 процента.

Избиратели не понимают, как партии относятся к "Брекзиту"

Опрос Opinium также показал, что британцы плохо представляют позицию крупнейших партий по вопросу выхода страны из Евросоюза. Так, 36% заявили, что не знакомы со  взглядами консерваторов по этой теме, 38% сказали то же самое о лейбористах. Причем среди тех избирателей, которые говорят о понимании позиций этих партий, есть существенные разночтения. По 23% опрошенных считают, что партия Мэй выступает за мягкий или жесткий "Брекзит". В то же время 25% респондентов убеждены, что лейбористы хотят сохранить Великобританию в ЕС, а 31% приписывает им поддержку регулируемого расставания с Евросоюзом.

Изначально Великобритания должна была выйти из состава ЕС 31 марта 2019 года. Но из-за того, что британские парламентарии отклонили достигнутое с Брюсселем соглашение, Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Таким образом, страна должна будет принять участие в выборах в Европарламент. В Соединенном Королевстве голосование пройдет 23 мая. Квота страны - 73 мандата. Всего в Европарламенте нового созыва будет работать 751 депутат.

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    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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