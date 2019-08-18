Бренд Adidas: от кроссовок до гранатометов

Исполнилось 70 лет знаменитому Adidas. Но тема у нас сегодня не слишком праздничная. Дело в том, что Ади Дасслер, давший имя бренду, не всегда выпускал только спорттовары.
Эти красующиеся на кроссовках, футболках, куртках полоски и трилистник знает каждый. Они символизируют знаменитый немецкий бренд спортивной обуви, одежды и инвентаря, прославивший Германию не меньше, чем, например, мерседес. 18 августа Adidas отмечает свое 70-летие. Именно в этот день в 1949 году Adidas был зарегистрирован как отдельная компания, название которой сложено из уменьшительной формы имени и первых трех букв фамилии ее основателя - немецкого предпринимателя Адольфа (Ади) Дасслера (Adolf / Adi Dassler). Однако началось все значительно раньше - за два с лишним десятка лет до этой даты…
Звездный час братьев Дасслер
Берлин, август 1936 года. В "третьем рейхе" самый разгар XI летней Олимпиады. На столичном Олимпийском стадионе идут соревнования по легкой атлетике. На беговой дорожке – замершие на старте спортсмены. Раздается выстрел стартового пистолета, спринтеры срываются с места и мчатся к заветной победе.
Первым к финишу приходит Джесси Оуэнс - чернокожий атлет из США. В общей сложности, четыре золотых медали завоевал он на Олимпиаде 1936 года, выиграв дистанции на 100 и 200 метров, эстафету 4x100 метров и прыжки в длину. В результате он стал самым выдающимся спортсменом Игр. Триумф афроамериканца нанес символический удар по расовой теории нацистской Германии. Самым пикантным было то, что Оуэнс завоевал победу в немецких шиповках производства специализировавшейся на выпуске спортивной обуви фабрики "Братья Дассслер" (Gebrüder Dassler), основанной в 1924 году в баварском Херцогенаурахе Адольфом (Adolf Dassler, 1900-1978) и Рудольфом Дасслер (Rudolf Dassler, 1898-1974).
После триумфа Оуэнса о Дасслерах и выпускаемых ими чудо-кроссовках узнал весь мир.
Оружие для "третьего рейха"
В истории жизни братьев Дасслер, которые, к слову, вскоре после прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 году вступили в НСДАП, есть и такая страница: их фабрика во время Второй мировой войны прекратила выпуск обуви и перешла на производство противотанковых ружей, известных под названием "панцершрек" (Panzerschreck). Ими вооружали противотанковые роты мотострелковых полков, а позже также некоторые отряды фольксштурма - народного ополчения "третьего рейха". Эти противотанковые ружья стреляли на дальность до 180 метров и могли пробить 20-сантиметровую броню. "Панцершреки" были простым в использовании и при этом мощным и эффективным противотанковым оружием.
На перепрофилированной в военный завод обувной фабрике использовался принудительный труд: на конвейере работали как женщины-швеи, по приказу начальства в срочном порядке освоившие производство продукции оборонного значения, так и французские военнопленные.
Спасение фабрики и заказы из США
Когда в апреле 1945 года в Херцогенаурах вошли американские союзнические войска, они первым делом направили свои танки к фабрике Дасслеров - чтобы ее разрушить. Но тут из дома вышла жена Ади – красавица Кете Дасслер (Käthe Dassler). Пустив в ход все свое обаяние, она заговорила с солдатами и в конце концов сумела убедить их в том, что у ее семьи всегда было только одно желание – выпускать на этой фабрике спортивную обувь, а работать на оборону Дасслеров заставили нацисты.
Ну, а когда американцы узнали, что в шиповках Дасслеров побеждал "сам" Джесси Оуэнс, они пришли в восторг. В результате фабрика была спасена. А некоторое время спустя у Дасслеров уже не было отбоя от заказов из США - бутсов для баскетбола и бейсбола, ботинок с хоккейными коньками.
Конец семейного предприятия
Год спустя американцы из города ушли. Семейное предприятие стало восстанавливаться. Но вернувшийся домой Рудольф, призванный на военную службу в рамках "тотальной мобилизации" в 1943 году, позже арестованный гестапо за дезертирство и освобожденный американцами, с Ади рассорился – причем навсегда. Стычки между братьями нередко бывали и раньше. Но что стало причиной последнего конфликта, до сих пор точно никто не знает. Тут было что-то очень личное. В результате семейное предприятие распалось на две компании: Ади создал бренд Adidas, а Рудольф основал концерн, который позже получил название Puma.
Сегодня Adidas и Puma представляют собой крупные холдинги, конкурирующие друг с другом. Причем, их штаб-квартиры продолжают находиться в Херцогенаурахе - родном городе братьев Дасслеров, только на разных берегах реки, текущей через город.
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