Браудер назвал новые обвинения РФ в свой адрес "кафкианскими"

"Галлюцинации Путина, пойманного на отравлении Скрипалей, вылились в обвинения в мой адрес в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского", - заявил Уильям Браудер.
Глава инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер прокомментировал новые подозрения Генпрокуратуры РФ в свой адрес. "Накануне принятия решения о том, станет ли российский чиновник президентом Интерпола, российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию, на которой речь идет обо мне и о том, как меня будут преследовать по всему миру. Я действительно задел за живое "Актом Магнитского", - написал Браудер в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 19 ноября.
"Горячечные галлюцинации Путина, пойманного на отравлении Скрипалей, вылились в обвинения в мой адрес в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского", - отметил британский финансист. Он напомнил, что правительство России заподозрило его в убийстве Магнитского накануне переговоров в Нидерландах, на которых представители всех стран-членов Евросоюза обсудят возможное принятия аналога "акта Магнитского". "По-кафкиански, если не сказать больше", - продолжил Браудер.
Ранее Генпрокуратура РФ объявила, что Магнитского и нескольких других партнеров Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами". При этом Браудер, по мнению следствия, "имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений". Кроме того, в отношении Браудера возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества, совершающего тяжкие экономические преступления с конца 1990-х годов.
Браудер добивается аналога "акта Магнитского" на уровне ЕС
Фонд HCM, которому юрист Сергей Магнитский оказывал юридические услуги, с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов в РФ. В 2007 году в России дочерние предприятия фонда заподозрили в уклонении от налогов. После обысков Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов. В ответ юриста обвинили в уклонении от налогов и арестовали. Он умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. По утверждению адвокатов, причиной стал отказ предоставить юристу необходимую медпомощь.
Гибель Магнитского вызвала международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде инициированного Браудером "акта Магнитского", предусматривающего санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. В 2016 году Конгресс США принял законопроект, расширяющий действия "акта Магнитского" на все страны мира. Браудер пытается добиться того, чтобы соответствующие нормы нашли отражение в законодательстве Евросоюза. В России финансист уже дважды был заочно признан виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве.
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