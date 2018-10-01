 Брат Фетхуллаха Гюлена приговорен в Турции к 10 годам тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2018

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Мир

Брат Фетхуллаха Гюлена приговорен в Турции к 10 годам тюрьмы

Куттбетин Гюлен приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в "участии в вооруженной террористической группировке".

Тюрьма в Измире (фото из архива)

Тюрьма в Измире (фото из архива)

Брат исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации путча в 2016 году, осужден на длительный тюремный срок. В понедельник, 1 октября, суд в Измире приговорил Куттбетина Гюлена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. 

Суд признал Куттбетина Гюлена виновным в "участии в вооруженной террористической группировке". Брат исламского проповедника находился в тюрьме с момента ареста в октябре 2016 года.

Власти Турции и Фетхуллах Гюлен

Контекст

Власти Турции обвиняют исламского проповедника в организации путча. Гюлен все отрицает. Но каковы истинные цели основанного им движения? DW анализирует конфликт Гюлена и Эрдогана. (24.08.2016)

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В ходе массовых чисток, последовавших за подавлением попытки путча, в Турции были взяты под стражу более 77 тысяч человек, еще 150 тысяч человек уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В организации путча в июле 2016 года турецкие власти обвиняют Фетхуллаха Гюлена. В настоящий момент проповедник проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона его экстрадиции.

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  • проповедник Фетхуллах Гюлен

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    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

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    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

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    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

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    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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