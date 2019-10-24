Братья-чеченцы из Дюссельдорфа: как стать топ-моделями

Джабраил (25), Сулумбек (24), Ислам (21) и Тамерлан (19) Дулатовы - красавцы. Именно о таких говорят, что у них - модельная внешность. Их замечают, на них оглядываются. Такие попадают на обложки журналов мод и на подиумы. Но для чеченцев-мусульман такой исход событий чреват презрением со стороны земляков, которые считают позором для мужчин, если те позируют перед камерами и если все вокруг могут увидеть их фотографии в нижнем белье. Если шорты - то до колен. Воротничок рубашки может быть расстегнут только на одну пуговицу. А цвет одежды - всегда темный.

Семья Дулатовых бежала от войны в Чечне и 12 лет назад оказалась в немецком Дюссельдорфе. Они довольно быстро здесь освоились, сохранив при этом национальные традиции и родной язык. Дома Дулатовы говорят по-чеченски, иногда по-русски. На немецком языке - с еле уловимым акцентом.

Можно сказать, что братьям повезло: они оказались в нужном месте и в нужное время. Дюссельдорф, кроме прочего, известен как город гламура и кутюра. На знаменитой улице Königsallee - бутики практически всех известных лейблов мира. Именно здесь стали моделями Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer) и Хайди Клум (Heidi Klum). А вот похвастать знаменитыми на весь мир мужскими моделями город до недавнего времени не мог - пока не появились братья Дулатовы.

Старшему брату, Джабраилу, было 14 лет, когда он оказался в Дюссельдорфе. "О Германии я тогда мало что знал, запомнил только, что у нас в Чечне хвалили качество немецких товаров", - с улыбкой признается он. Немецкий язык давался братьям легко, они довольно быстро нашли в Германии друзей. "Иногда, правда, приходилось за себя постоять и с помощью кулаков, но наше сплоченное братство быстро заметили в школе. К нам относились с уважением", - подчеркивает Джабраил.

"Именно Джабраил оказал большое влияние на нас, младших братьев. Мы еще в Чечне вместе с ним ходили в спортзал. А в Германии он увлек нас боксом, борьбой, кик-боксингом, а потом мы все вместе занялись многоборьем", - говорит Сулумбек, который на год младше Джабраила. Во время нашей беседы быстро выяснилось, что старший брат пользуется уважением у младших, одновременно выполняя несколько ролей: тренера, менеджера и пресс-секретаря.

"Я чеченец, мне нельзя позировать перед камерами"

16-летний Джабраил помогал родителям как мог. Он подрабатывал в супермаркете и со второй зарплаты решил купить себе ремень, который он давно заприметил на яркой витрине дорогого магазина. "И вот моя мечта осуществилась, я сам заработал себе на ремень!" - вспоминает Джабраил. Когда он подходил к кассе, чтобы расплатиться, к нему обратилась женщина, наблюдавшая за ним со стороны. Она спросила, не хочет ли он прийти на кастинг в их модельное агентство. "Сначала я подумал, что попал на съемки передачи "Скрытая камера", - вспоминает Джабраил. - Женщина не скупилась на комплименты, и мне это было очень странно". "Нет, я - чеченец, мне нельзя позировать перед камерой", - парировал он в ответ. Женщина протянула свою визитную карточку и попросила у Джабраила номер телефона со словами: "Ты сначала поговори с родителями, прежде чем отказываться. Возможно, тебя ждет большая карьера в модельном бизнесе". Отец даже слушать об этом не хотел, был категорически против, но маме и Джабраилу все же удалось уговорить его. На кастинг пошли всей семьей.

Победитель поединка - Джабраил

"Ничего особенного там не было, фотограф сделал несколько снимков, меня попросили пройти из одного конца комнаты в другой, сказали, что о результатах сообщат через несколько дней", - вспоминает Джабраил. Уже через два месяца он получил эксклюзивный контракт с парижским домом моды Lanvin, потом работал моделью для Gucci, McQueen, Diesel и других известных лейблов. Он ездил в Париж, Лондон, Милан, а между поездками вместе с братьями занимался борьбой и готовился к турнирам.

Однажды ему пришлось отказаться от контракта с Armani на 140 тысяч долларов, потому что ему предложили сниматься в трусах. "Все, что выше колена, по исламу запрещено, а я - верующий чеченец", - объясняет Джабраил. Правда, потом добавляет, что если реально оценивать его религиозность, то он -"троечник". Хотя он и его братья стараются придерживаться главных заповедей.

За старшим братом потянулись младшие

Джабраила сразу заметили в мире моды, и вскоре ему предложило контракт одно из самых престижных международных модельных агентств - IMG Models со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Именно это агентство представляет самых популярных моделей в мире. Однажды агент Джабраила увидела на одном из его аккаунтов в соцсетях фотографию с группой парней. "Кто эти симпатичные мальчики? " - спросила она. Узнав, что все они - младшие братья Джабраила, она тут же пригласила их на кастинг. Всех вместе. Сегодня у всех братьев контракты с агентством IMG Models.

Ислам (слева) и Сулумбек Дулатовы в Париже

Средний брат Ислам, дважды чемпион Европы по смешанным единоборствам, стал моделью Versace. Ислам считает, что модельный бизнес - это круто: у него есть возможность увидеть разные страны, Париж, Милан, Лондон. А приоритеты у Ислама расставлены очень четко: "Я - чеченец, который живет в Европе. Спортсмен, работающий в модельном бизнесе. Кроме родного чеченского языка, я свободно владею немецким и говорю еще на двух других языках. Заниматься любимым спортом и финансировать свою жизнь мне помогает модельный бизнес". Однажды Ислам отказался от поездки в Париж в пользу спортивного турнира. Он знает, что востребован в мире моды, и не боится, что заказов может стать меньше. "Я был моделью у Dolce & Gabbana, Philipp Plein, сегодня работаю с Versace", - говорит Ислам. C ноября нынешнего года он будет лицом рекламной кампании этого лейбла.

Ислам Дулатов участвует в показе в Милане

Для 24-летнего Сулумбека, по его собственному признанию, семья и спорт - самое важное в жизни. Парень не скрывает, что он - верующий мусульманин. "Как и большинство чеченцев в Дюссельдорфе, мы регулярно ходим в мечеть, соблюдаем пост. Меня лично религия и спорт очень дисциплинируют. А дисциплина в жизни всегда нужна, особенно, когда ты еще молод и у тебя есть определенные цели в жизни", - подчеркивает он. У Сулумбека - 60 тысяч подписчиков в Instagram. Его и других братьев в Дюссельдорфе узнают на улице, многие просят сделать селфи или дать автограф. Братья Дулатовы стараются не отказывать своим поклонникам. Некоторые местные журналисты предрекают Дулатовым такую же яркую карьеру, как у американского клана Кардашян. Они же в ответ смеются: мы не против успеха, но не любой ценой и без скандалов в прессе.

Братья-чеченцы - сплоченная команда

Свое будущее братья Дулатовы видят в спорте. "Я с детства занимаюсь спортом и увлек братьев. Спорт помог нам интегрироваться в Германии. Благодаря ему, у нас появилась возможность знакомиться и общаться с теми, кто тоже любит спорт", - говорит вице-чемпион Германии по многоборью Джабраил Дулатов. Чего явно не хватает братьям, так это свободного времени. Тренировки - по два раза в день: утром и вечером. Здоровое питание. Алкоголь и сигареты - табу. Это сразу отсеивает приятелей, которые любят по вечерам или в выходные выпить, потусить в клубах. "Мы просто там не бываем", - улыбается Сулумбек. "Я никогда не хожу на вечеринки после показов. Отработал - сразу в отель: отдыхать и спать", - говорит 22-летний Сулумбек.

Для братьев Дулатовых главное - семья и спорт

"Мы - сплоченная команда, все делаем вместе. Мы живем рядом. У нас общий банковский счет: все заработанные деньги - в общий котел", - признается Джабраил. Братья мечтают открыть собственный спортивный клуб для занятий многоборьем - с ценами, доступными для тех, кому дюссельдорфские фитнес-клубы не по карману. Чтобы молодые ребята-мигранты смогли с пользой проводить свободное время.

Братья Дулатовы понимают, что модельный бизнес для них - временное явление. "Пока мы молодые, мы пользуемся спросом. Станем постарше, нас сменят более молодые", - прогнозирует старший брат. Джабраил и Ислам недавно ушли из любительского спорта в профессионалы. У них есть конкретная цель - стать чемпионами турнира по смешанным единоборствам MMA (Mixed Martial Arts). "Некоторые ошибочно называют их "боями без правил". Правила там очень строгие, просто бойцам разрешено намного больше, чем в традиционных боевых искусствах", - уточняет Джабраил.

Чемпион Европы среди любителей по смешанным единоборствам ММА Ислам Дулатов (слева) и его страший брат - вице-чемпион Германии Джабраил Дулатов

Тренером братьев стал бывший трехкратный чемпион мира среди юниоров по вольной борьбе Макс Швиндт (Max Schwindt). Выходец из Казахстана верит в то, что вырастит новых чемпионов. Братья Дулатовы усиленно готовятся к предстоящему в апреле будущего года турниру MMA в Дюссельдорфе. А между турнирами и тренировками - показы и съемки в Париже, Милане, Лондоне и Берлине.

Как только братья получат взамен удостоверений беженцев немецкие паспорта, они покорят и американский рынок, потому что смогут летать в Штаты без виз. Свен Мельцер (Sven Melzer), модельный агент, представляющий интересы братьев Дулатовых в Германии, в восторге от парней: "У этих парней - особенный шарм, блеск в глазах. И то, что они - братья, делает их еще интересней для публики. Известные лейблы спорят друг с другом, кому из них удастся заполучить сразу всех четверых на одном подиуме".

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