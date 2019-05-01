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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Братья мусульмане".
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Белый дом ведет консультации с политиками других стран о включении "Братьев мусульман" в американский список террористических организаций. Иран считает, что у США нет морального права объявлять других террористами.
Единственный соперник президента ас-Сиси на выборах в Египте должен лишь создать видимость альтернативы, считает немецкий эксперт. При этом главная проблема властей - обеспечить явку.
Боевики атаковали колонну военных и полицейских в пустыне в 370 км от Каира. Как предполагается, речь идет о членах экстремистской группировки "Хасм".
Апелляционный суд удовлетворил жалобы 149 приговоренных к смерти египтян, поддерживающих движение "Братья мусульмане", и возобновил следствие по делу об убийстве полицейских в 2013 г.
Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации.
В Египте начались выборы в парламент. Сторонники президента ас-Сиси утверждают, что выборы депутатов будут свободными и справедливыми. Но так ли это? Репортаж DW из Каира.
Три журналиста телекомпании "Аль-Джазира" приговорены в Каире к тюремному заключению. Они признаны виновными в оказании поддержки "Братьям мусульманам".
Египетский суд повторно приговорил троих журналистов телекомпании "Аль-Джазира" к тюремному заключению. Правда, сроки в этот раз сокращены в несколько раз.
Участников движения "Братья мусульмане" обвиняют в нападении на полицейский участок в августе 2013 года после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.
Суд в Египте отменил решение о включении радикального движения ХАМАС в число террористических организаций, обосновав это тем, что решение о запрете было принято незаконно.
К смертной казни приговорил 14 лидеров исламистского движения "Братья мусульмане" суд в Каире. В рамках того же дела еще 37 человек осуждены на пожизненное тюремное заключение.
Вслед за боевым крылом ХАМАС Каир включил в список террористических организаций все движение. Египет обвиняет ХАМАС в поддержке атак на Синайском полуострове.
Суд признал виновными 183 обвиняемых в убийстве полицейских, им подтвержден смертный приговор. Один фигурант получил 10-летний тюремный срок, два человека оправданы.
78 несовершеннолетних приверженцев свергнутого президента Мурси приговорены в Египте к тюремному заключению. Возраст осужденных - от 13 до 17 лет.
Генеральный секретарь и другие руководители движения должны покинуть страну в течение недели.
По данным следствия, Мухаммед Мурси передавал Дохе документы через посредников в телеканале "Аль-Джазира". Против бывшего главы Египта и еще нескольких лиц возбуждены уголовные дела.
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