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"Братья мусульмане"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Братья мусульмане".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ITAR-TASS: CAIRO, EGYPT. JULY 4, 2013. Supporters of the overthrown President Morsi praying near Rabia Al Adawiyya mosque in Cairo. (Photo ITAR-TASS / Denis Vyshinsky)

Трамп намерен объявить "Братьев мусульман" террористами 01.05.2019

Белый дом ведет консультации с политиками других стран о включении "Братьев мусульман" в американский список террористических организаций. Иран считает, что у США нет морального права объявлять других террористами.
26.03.2018+++ Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi casts his vote during the presidential election in Cairo, Egypt March 26, 2018. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Выборы в Египте: победе ас-Сиси не помешает даже низкая явка 26.03.2018

Единственный соперник президента ас-Сиси на выборах в Египте должен лишь создать видимость альтернативы, считает немецкий эксперт. При этом главная проблема властей - обеспечить явку.
Egyptian soldiers stand guard outside the headquarters of the Republican Guard in Cairo on July 5, 2013. A deadly gunfight erupted in Cairo as thousands of supporters of deposed Egyptian president Mohamed Morsi marched on the Republican Guard headquarters during mass rallies against the Islamist's ouster. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

В боях с исламистами в Египте погибли не менее 35 солдат и полицейских 21.10.2017

Боевики атаковали колонну военных и полицейских в пустыне в 370 км от Каира. Как предполагается, речь идет о членах экстремистской группировки "Хасм".
21.01.2016 **** A view of the High Court of Justice in Cairo, Egypt, January 21, 2016. Egypt's highest appeals court adjourned the retrial of former president Hosni Mubarak until April on charges over the killing of protesters during the 2011 uprising that ended his 30-year rule. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany © Reuters/M. A. El Ghany

Суд в Египте отменил смертные приговоры в отношении 149 исламистов 03.02.2016

Апелляционный суд удовлетворил жалобы 149 приговоренных к смерти египтян, поддерживающих движение "Братья мусульмане", и возобновил следствие по делу об убийстве полицейских в 2013 г.
Tunisians gather in Sidi Bouzid, Tunisia, Thursday, Dec.17, 2015 to mark the fifth anniversary of the Tunisian unrest. Tunisians who won the Nobel Peace Prize joined townspeople in the country's beleaguered heartland to mark five years since the desperate street vendor set himself on fire, unwittingly setting in motion upheaval across the Arab world. picture-alliance/AP Photo/H. Dridi

Эксперт об итогах "арабской весны": Революция так и не состоялась 14.01.2016

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации.
Egyptians celebrate after the swearing-in ceremony of President elect Abdel Fattah al-Sissi, in front of the Presidential Palace in Cairo, June 8, 2014. Sisi promised to rule Egypt in an inclusive manner after he was sworn in as president on Sunday but gave no indication he would reconcile with the Muslim Brotherhood movement he removed from power nearly a year ago. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Выборы в Египте: Парламент под контролем президента 17.10.2015

В Египте начались выборы в парламент. Сторонники президента ас-Сиси утверждают, что выборы депутатов будут свободными и справедливыми. Но так ли это? Репортаж DW из Каира.
FILE - In this March 31, 2014 file photo, Al-Jazeera English producer Baher Mohamed, left, Canadian-Egyptian acting Cairo bureau chief Mohammed Fahmy, center, and correspondent Peter Greste, right, appear in court along with several other defendants during their trial on terror charges, in Cairo. An Egyptian court on Saturday, Aug. 29, 2015, sentenced the three Al-Jazeera English journalists to three years in prison. (AP Photo/Heba Elkholy, El Shorouk, File) EGYPT OUT

В Египте осуждены три журналиста "Аль-Джазиры" 29.08.2015

Три журналиста телекомпании "Аль-Джазира" приговорены в Каире к тюремному заключению. Они признаны виновными в оказании поддержки "Братьям мусульманам".

Журналисты "Аль-Джазиры" вновь осуждены в Египте 29.08.2015

Египетский суд повторно приговорил троих журналистов телекомпании "Аль-Джазира" к тюремному заключению. Правда, сроки в этот раз сокращены в несколько раз.
Egyptian Muslim Brotherhood's supreme guide , Mohamed Badie waves from inside the defendants cage during the trial of Brotherhood members on February 3, 2014 in the police institute near Cairo's Turah prison. The trial resumes of Mohamed Badie and more than 50 others on charges of inciting violence that left two dead in the Nile Delta city of Qaliub, after the ouster of Islamist president Mohamed Morsi. AFP PHOTO / AHMED GAMIL (Photo credit should read AHMED GAMIL/AFP/Getty Images)

Лидер "Братьев мусульман" получил еще один пожизненный срок 22.08.2015

Участников движения "Братья мусульмане" обвиняют в нападении на полицейский участок в августе 2013 года после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.
Gerichtshammer [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK nach AGBs auf bilderbox.com; und photo photos foto fotos mit in im eines einer einem eineneine ein der das beim bei aus auf and an als . - * &]

Египетский суд исключил ХАМАС из списка террористических организаций 06.06.2015

Суд в Египте отменил решение о включении радикального движения ХАМАС в число террористических организаций, обосновав это тем, что решение о запрете было принято незаконно.
Bildunterschrift:Egyptian Muslim Brotherhood leader Mohamed Badie stands behind bars during his trial at the non-commissioned police officers institute in the capital Cairo on 28 February, 2015. The court sentenced Badie to life imprisonment over the killing of protesters who stormed the group's Cairo headquarters in 2013. Three co-defendants of Badie were sentenced to death in the same trial. AFP PHOTO/ MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

Лидеры "Братьев мусульман" приговорены в Египте к смертной казни 11.04.2015

К смертной казни приговорил 14 лидеров исламистского движения "Братья мусульмане" суд в Каире. В рамках того же дела еще 37 человек осуждены на пожизненное тюремное заключение.
A masked Hamas militant holds a weapon as he takes part in a rally ahead of the 27th anniversary of Hamas founding, in the central Gaza Strip December 12, 2014. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa (GAZA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Египет признал ХАМАС террористической организацией 28.02.2015

Вслед за боевым крылом ХАМАС Каир включил в список террористических организаций все движение. Египет обвиняет ХАМАС в поддержке атак на Синайском полуострове.
epa04264523 An unidentified Egyptian defendant looks from behind dock bars during a trial for killing a senior police officer last year, in Giza, Egypt, 18 June 2014. A Criminal Court on 18 June 2014 handed death sentences to 12 defendants accused of shooting dead the Former Assistant of Giza Security Chief, General Nabil Farrag. Farrag was shot dead in September 2013 during a security operation in the Giza district of Kerdasa by gunmen supporting the ousted Islamist president Mohamed Morsi. EPA/MOHAMED KAMAL/ALMASRY ALYOUM EGYPT OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Египте приговорены к смертной казни 183 сторонника "Братьев мусульман" 02.02.2015

Суд признал виновными 183 обвиняемых в убийстве полицейских, им подтвержден смертный приговор. Один фигурант получил 10-летний тюремный срок, два человека оправданы.
Gerichtshammer [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK nach AGBs auf bilderbox.com; und photo photos foto fotos mit in im eines einer einem eineneine ein der das beim bei aus auf and an als . - * &]

В Египте осуждено 78 несовершеннолетних сторонников экс-президента Мурси 26.11.2014

78 несовершеннолетних приверженцев свергнутого президента Мурси приговорены в Египте к тюремному заключению. Возраст осужденных - от 13 до 17 лет.
DOHA, QATAR - FEBRUARY 20: A general view of the Qatar skyline on February 20, 2014 in Doha, Qatar. The Prince is on a three day solo visit to Qatar following a short visit to Saudi Arabia. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)

Катар выдворяет лидеров движения "Братья мусульмане" 13.09.2014

Генеральный секретарь и другие руководители движения должны покинуть страну в течение недели.
Egypt's deposed Islamist president Mohamed Morsi, charged along with 130 others of plotting attacks and escaping from prison in 2011, sits inside the defendants cage during his trial at the police academy in Cairo on August 18, 2014. Morsi and several leaders from his Muslim Brotherhood have been put on trial on charges that could lead to the death penalty. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Экс-президента Египта обвинили в шпионаже в пользу Катара 06.09.2014

По данным следствия, Мухаммед Мурси передавал Дохе документы через посредников в телеканале "Аль-Джазира". Против бывшего главы Египта и еще нескольких лиц возбуждены уголовные дела.
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