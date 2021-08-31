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Братислава

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NOVOSIBIRSK, RUSSIA - MAY 29, 2021: Ampoules contain the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine used by a mobile medical team of Novosibirsk City Polyclinic No 24 at a temporary COVID-19 vaccination site on the premises of the Berezka Allotment Association in Leninsky District. Kirill Kukhmar/TASS

Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" 31.08.2021

Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.
Blick auf die Stadt mit der Burg Bratislava, Slowakei, Bratislava | view to town and Bratislava Castle, Slovakia, Bratislava

Словакия высылает трех российских дипломатов 22.04.2021

Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России ультиматума.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Трех российских дипломатов высылают из Словакии 10.08.2020

По данным словацких разведслужб, сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Igor Matovic, leader of anti-graft political movement Ordinary People and Independent Personalities (OLaNO), arrives for a televised debate following the results of the country's parliamentary election in Bratislava, on March 1, 2020. - Slovak voters handed a resounding victory to the centre-right, anti-graft OLaNO opposition party in a general election dominated by public anger over the 2018 murder of a journalist probing corruption, according to an exit poll. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)

Чехия и Словакия открывают границу между двумя странами 03.06.2020

Находящийся с визитом в Чехии глава правительства Словакии Игор Матович пошутил, что, открыв 4 июня границу между двумя странами, Прага и Братислава "восстановят Чехословакию".
Hungarian Prime Minister Viktor Orban, German Chancellor Angela Merkel, Slovak Prime Minister Peter Pellegrini, Czech Prime Minister Andrej Babis and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki pose for a family photo in Bratislava, Slovakia, February 7, 2019. REUTERS/David W Cerny

"Малый Вышеград": четыре столицы намерены сами договариваться с ЕС 12.11.2019

В Варшаве, Будапеште, Праге и Братиславе правят молодые, прогрессивные мэры. Они намерены заключить неофициальный союз, чтобы бороться за демократические принципы - а также за деньги из Брюсселя.
July 14, 2018*** A couple shapes a heart with their hands during the annual Rainbow Pride Parade of the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) community on July 14, 2018 in Bratislava, Slovakia. (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP) (Photo credit should read VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images)

Гей-парад в Братиславе собрал тысячи участников 20.07.2019

Одновременно с гей-парадом в столице Словакии прошел и митинг защитников консервативных ценностей. Президент Зузана Чапутова призвала стороны к диалогу, чтобы "совместно решать проблемы, беспокоящие словаков".
**ARCHIV** Russische Panzer am 21. August 1968 auf dem Prager Wenzels-Platz. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, den Prager Fruehling nicht zu vergessen. Merkel widmete dem Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen, und dessen gewaltsamer Niederschlagung vor 40 Jahren durch Truppen des Warschauer Paktes am Samstag 21. Juni 2008 ihre woechentliche Videobotschaft im Internet. Darin stellte sie den Prager Fruehling in eine Reihe mit dem 17. Juni 1953 in der DDR, dem ungarischen Volksaufstand 1956 und der polnischen Solidarnosc. (AP Photo/fls/Peter Winterbach) **FILE** Aug 21, 1968 file picture shows a Soviet tanks that moves into Wenceslas Square in Prague. (AP Photo/Peter Winterbach) |

Чехия и Словакия возмущены российским законопроектом о вторжении 1968 года 03.06.2019

Участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, предлагающий признать участников вторжения в Чехословакию "ветеранами боевых действий". Прага и Братислава считают документ ревизионистским.
EU-Russia Civil Society Forum in Bratislava - Panel The Council of Europa, the OSCE and Russia. Autor: Katsiaryna Kryzhanouskaya, DW, 6.05.2019 Zulieferung durch Sergey Gushcha

Гражданское общество в России: ярлык иноагента превращается в знак качества 07.05.2019

Россия должна оставаться в Совете Европы, а ярлык иноагента, навешиваемый властями на НКО, пора считать знаком качества. Что обсуждали на Форуме гражданского общества ЕС-Россия в Братиславе - в репортаже DW.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Slovakia's Foreign Minister Miroslav Lajcak attend a news conference in Bratislava, Slovakia, February 12, 2019. REUTERS/David W Cerny

Помпео предупредил Словакию об угрозе российской агрессии в Европе 12.02.2019

Президент РФ намеревается подорвать демократию по всему миру, а Китай хочет манипулировать политической системой Словакии, заявил госсекретарь США в Братиславе.
Slovakian Prime Minister Peter Pellegrini arrives for an EU summit at the Europa building in Brussels, Sunday, Nov. 25, 2018. European Union leaders are gathering to seal an agreement on Britain's departure from the bloc next year, the first time a member country will have left the 28-nation bloc. (Piroschka van de Wouw, Pool Photo via AP) |

Словакия не поддержит миграционный пакт ООН 26.11.2018

Братислава не согласна с тем, что в документе не проводятся различия "между законной и нелегальной миграцией", отметил премьер Словакии Пеллегрини.

Жители Словакии против произвола власти 10.03.2018

Десятки тысяч людей вышли на улицы Братиславы и других городов Словакии, протестуя против коррупции и произвола властей. Поводом стало убийство в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты.
Migrants sit at the port of Tarifa, southern Spain, as they wait to be transported to a police station in Algeciras after being rescued in the Strait of Gibraltar, Wednesday, Aug. 16, 2017. Spain's maritime rescue service has saved more than 600 migrants trying to cross the Mediterranean Sea from Morocco in the past 24 hours, making it one of its busiest days so far this year. (AP Photo/ Marcos Moreno) |

Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев 06.09.2017

Иски Будапешта и Братиславы против решения Совета ЕС о распределении нелегальных мигрантов из Греции и Италии по всем странам Евросоюза были отклонены судом в Люксембурге.
Proteste gegen Korruption in Russland, Opposition, Alexey Navalny, Moskau 26 März 2017 DW/Ewlalia Samedowa

Мэрия Москвы не согласовала акцию Навального на Тверской 31.05.2017

Столичная мэрия предложила сторонникам Навального провести протест не на Тверской, а у метро "Братиславская" или на проспекте Сахарова. Между тем в Казани оппозиционерам вовсе предложили собраться на окраине в 7 утра.
Demonstrators take part in an anti-corruption rally demanding the resignation of the interior minister and police chief, in Bratislava, Slovakia, April 18, 2017. REUTERS/David W Cerny

В Братиславе прошел антикоррупционный митинг 19.04.2017

Пять тысяч человек вышли на улицы Братиславы, требуя отставки глав МВД и полиции Словакии, подозреваемых в создании помех расследованию коррупционных дел. Президент страны поддержал протестующих.
FILE - epa03063546 A handout photograph provided by the British Ministry of Defence (MoD) shows members of the 9th/12th Royal Lancers on parade during a medal ceremony to members for the unit awarded by His Royal Highness The Duke of York at their home barracks in Bergen-Hohne, northern Germany, 08 December 2011. EPA/CPL OBI IGBO / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT CROWN COPYRIGHT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Britische Armee muss Schrittlänge für weibliche Soldaten verkürzen vom 24.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Лондон выступает против создания европейской армии 27.09.2016

Углубление европейского сотрудничества в военной сфере составит ненужную конкуренцию НАТО, заявил глава Минобороны Британии на встрече с коллегами из стран ЕС.
10. März 2005 Der baden-wuerttembergische Innenminister Heribert Rech, links, und der franzoesische Generalleutnant Jean-Louis Py, Mitte, schreiten angetretene Soldaten der Deutsch-Franzoesischen Brigade ab, am Donnerstag 10. Maerz 2005, in Muellheim waehrend des feierlichen Rueckkehrappells der Truppe nach ihrem Auslandseinsatz in Afghanistan. Rund 1000 deutsche und franzoesische Soldaten der Brigade waren vom 27. Juli 2004 bis Januar 2005 an der International Security Assistance Force (ISAF) in der Hauptstadt Kabul und der Provinz Kabul beteiligt. (AP PHOTO/Winfried Rothermel) --- Heribert Rech, Minister of the Interior of the federal state of Baden-Wuerttemberg, left, and French Chief Leutanant Jean-Louis Py, salute to soldiers of the French-German brigade during welcome-home ceremony following their return from a deployment in Aghanistan, in Muellheim, southern Germany, Thursday March 10, 2005. Some 1000 German and French soldiers have been deployed from July 27, 2004 until January 2005 within the troops of the International Security Assistance Force (ISAF) in the Afghan capital Kabul and the province of Kabul. (AP PHOTO/Winfried Rothermel)

Будет ли у Евросоюза своя армия? 26.09.2016

На встрече министров обороны стран ЕС в Братиславе речь идет об углублении кооперации в военной сфере. Некоторые европейские политики ратуют и за создание объединенных вооруженных сил.
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