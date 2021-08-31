Братислава

Мэрия Москвы не согласовала акцию Навального на Тверской

Столичная мэрия предложила сторонникам Навального провести протест не на Тверской, а у метро "Братиславская" или на проспекте Сахарова. Между тем в Казани оппозиционерам вовсе предложили собраться на окраине в 7 утра.