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Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.
Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России ультиматума.
По данным словацких разведслужб, сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Находящийся с визитом в Чехии глава правительства Словакии Игор Матович пошутил, что, открыв 4 июня границу между двумя странами, Прага и Братислава "восстановят Чехословакию".
В Варшаве, Будапеште, Праге и Братиславе правят молодые, прогрессивные мэры. Они намерены заключить неофициальный союз, чтобы бороться за демократические принципы - а также за деньги из Брюсселя.
Одновременно с гей-парадом в столице Словакии прошел и митинг защитников консервативных ценностей. Президент Зузана Чапутова призвала стороны к диалогу, чтобы "совместно решать проблемы, беспокоящие словаков".
Участники круглого стола в Госдуме поддержали законопроект, предлагающий признать участников вторжения в Чехословакию "ветеранами боевых действий". Прага и Братислава считают документ ревизионистским.
Россия должна оставаться в Совете Европы, а ярлык иноагента, навешиваемый властями на НКО, пора считать знаком качества. Что обсуждали на Форуме гражданского общества ЕС-Россия в Братиславе - в репортаже DW.
Президент РФ намеревается подорвать демократию по всему миру, а Китай хочет манипулировать политической системой Словакии, заявил госсекретарь США в Братиславе.
Братислава не согласна с тем, что в документе не проводятся различия "между законной и нелегальной миграцией", отметил премьер Словакии Пеллегрини.
Десятки тысяч людей вышли на улицы Братиславы и других городов Словакии, протестуя против коррупции и произвола властей. Поводом стало убийство в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты.
Иски Будапешта и Братиславы против решения Совета ЕС о распределении нелегальных мигрантов из Греции и Италии по всем странам Евросоюза были отклонены судом в Люксембурге.
Столичная мэрия предложила сторонникам Навального провести протест не на Тверской, а у метро "Братиславская" или на проспекте Сахарова. Между тем в Казани оппозиционерам вовсе предложили собраться на окраине в 7 утра.
Пять тысяч человек вышли на улицы Братиславы, требуя отставки глав МВД и полиции Словакии, подозреваемых в создании помех расследованию коррупционных дел. Президент страны поддержал протестующих.
Углубление европейского сотрудничества в военной сфере составит ненужную конкуренцию НАТО, заявил глава Минобороны Британии на встрече с коллегами из стран ЕС.
На встрече министров обороны стран ЕС в Братиславе речь идет об углублении кооперации в военной сфере. Некоторые европейские политики ратуют и за создание объединенных вооруженных сил.
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