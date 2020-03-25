 Бразильский суд запретил правительству Болсонару агитировать против карантина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2020

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Мир

Бразильский суд запретил правительству Болсонару агитировать против карантина

Правительству Болсонару велели прекратить распространять сообщения против ограничительных мер. Также суд Бразилии вернул церкви на карантин и отменил указ президента.

Граффити в Рио-де-Жанейро против Болсонару

Граффити в Рио-де-Жанейро против Болсонару

Суд в Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаира Болсонару распространять рекомендации и информацию, направленные против ограничительных мер для сдерживания пандемии коронавируса нового типа. Судья Лаура Бастус Карвальу распорядилась прекратить правительственную кампанию под названием "Бразилия не может остановиться", а чиновникам велела воздерживаться от агитации или публикации сообщений о коронавирусе, не имеющим научного обоснования.

Правительству дали сутки на то, чтобы обнародовать официальное заявление, в котором объясняется, что проводящаяся кампания не соответствует научным критериям и фактам. Кроме того, суд вернул церкви на карантин, отменив указ президента, разрешающий посещать религиозные учреждения во время пандемии. 

Четырьмя днями ранее президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мерами. "В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?" - возмутился Болсонару. Он в очередной раз назвал коронавирусную инфекцию "небольшим гриппом" и раскритиковал СМИ за распространение страхов. Также он заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией "выжженной земли", как он называет введенные против эпидемии меры.

Кампания правительства и протесты

Правительство Бразилии, следуя идее президента, подготовило рекламную кампанию под лозунгом "Бразилия не может остановиться". В соцсетях распространяется видео, где голос за кадром перечисляет профессии, ради которых страна не должна останавливаться, и говорит о компаниях, вынужденных сокращать рабочие места и закрывать производства.

Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Епископы, адвокаты, ученые и правозащитники Сан-Паулу опубликовали открытое письмо, в котором призвали людей оставаться дома и не игнорировать угрозу распространения коронавируса.

На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 3,9 тысячи человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, умерли 117 заболевших. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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