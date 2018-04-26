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Боярышник

Спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник", употребление которого вызвало волну отравлений в России в декабре 2016 года.

Moskau, 26.04.2018 Ein russischer Abgeordneter hat der Bevölkerung empfohlen, auf die alte (Natur)Heilmittel zurückzugreifen. So hat er das Vorhaben der russischen Regierung, die Einfuhr von US-Medikamenten zu stoppen, verteidigt

Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства 26.04.2018

Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.
ARCHIV - Mit Wodka-Flaschen verlassen Männer am 17.2.2000 den Spirituosen-Laden einer Schnapsfabrik in Moskau. Wodka wurde damals in Russland um gut ein Drittel teurer. Unter den Trinkern im Wodka-Paradies Russland herrscht abermals Katerstimmung. Ab Januar 2012 greift ihnen die Regierung kräftig in den Geldbeutel - mit einem Preisaufschlag auf harten Alkohol von rund einem Drittel. Eine Halbliterflasche des beliebten Wodka kostet dann staatlich vorgeschrieben mindestens 170 Rubel (etwa 4,20 Euro), bislang sind es 120 Rubel. Foto: EPA/Yuri Kochetkov +++(c) dpa - Bildfunk+++

В России на 30 дней запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией 26.12.2016

В Иркутске десятки людей погибли от отравления косметическим средством "Боярышник". По распоряжению правительства по всей России запрещена торговля спиртосодежащей непищевой продукцией сроком на 30 дней.

2980209 11/23/2016 Residential buildings on the Upper Embankment of the Angara River, Irkutsk. Alexandr Kryazhev/Sputnik |

В Иркутске арестованы еще два задержанных по делу "Боярышника" 23.12.2016

Из 19 задержанных предпринимателей, торговавших "Боярышником", четверо отправлены под домашний арест, один отпущен, решение по остальным еще не принято. "Боярышник" запретили и в Хакасии.
21.12.2016 2999661 12/21/2016 Patients with adulterated alcohol poisoning in the intensive care at the medical station of the Irkustk Aviation Plant. Vladimir Smirnov/Sputnik |

Власти Братска опровергли информацию о первом случае отравления метанолом 23.12.2016

В мэрии Братска заявили, что сообщение СМИ о первом пациенте с подозрением на отравление средством "Боярышник" не подтвердилось. Число погибших в Иркутске достигло 74, пострадавших - 122.
ARCHIV - Mit Wodka-Flaschen verlassen Männer am 17.2.2000 den Spirituosen-Laden einer Schnapsfabrik in Moskau. Wodka wurde damals in Russland um gut ein Drittel teurer. Unter den Trinkern im Wodka-Paradies Russland herrscht abermals Katerstimmung. Ab Januar 2012 greift ihnen die Regierung kräftig in den Geldbeutel - mit einem Preisaufschlag auf harten Alkohol von rund einem Drittel. Eine Halbliterflasche des beliebten Wodka kostet dann staatlich vorgeschrieben mindestens 170 Rubel (etwa 4,20 Euro), bislang sind es 120 Rubel. Foto: EPA/Yuri Kochetkov +++(c) dpa - Bildfunk+++

Отравления "Боярышником" в Иркутске - лишь верхушка айсберга 22.12.2016

Массовые отравления в Иркутске взволновали даже Кремль. Но интоксикация суррогатами алкоголя - давняя проблема в России. DW поговорила с экспертами об ее масштабах и последствиях.
21.12.2016 2999661 12/21/2016 Patients with adulterated alcohol poisoning in the intensive care at the medical station of the Irkustk Aviation Plant. Vladimir Smirnov/Sputnik |

Минздрав Иркутстка не подтвердил информацию о неизвестном яде в "деле о "Боярышнике" 22.12.2016

Никакого иного вещества, кроме метанола, судмедэксперизой пока обнаружено не было, заявили DW в пресс-службе регионального Минздрава. От массового отравления скончался 71 человек.
2980209 11/23/2016 Residential buildings on the Upper Embankment of the Angara River, Irkutsk. Alexandr Kryazhev/Sputnik |

В Иркутске задержаны 11 подозреваемых по делу об отравлении 21.12.2016

Число скончавшихся от отравления метанолом увеличилось до 60 человек. В больницах остаются еще 40 человек, пятеро выписаны после снятия симптомов.

Расширен список лекарств, отпускаемых без рецепта 23.01.2006

Теперь в аптеке вновь можно купить спиртосодержащую настойку пустырника или боярышника, которые были изъяты из свободной продажи в рамках кампании по борьбе с пьянством.