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Спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник", употребление которого вызвало волну отравлений в России в декабре 2016 года.
Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.
В Иркутске десятки людей погибли от отравления косметическим средством "Боярышник". По распоряжению правительства по всей России запрещена торговля спиртосодежащей непищевой продукцией сроком на 30 дней.
Из 19 задержанных предпринимателей, торговавших "Боярышником", четверо отправлены под домашний арест, один отпущен, решение по остальным еще не принято. "Боярышник" запретили и в Хакасии.
В мэрии Братска заявили, что сообщение СМИ о первом пациенте с подозрением на отравление средством "Боярышник" не подтвердилось. Число погибших в Иркутске достигло 74, пострадавших - 122.
Массовые отравления в Иркутске взволновали даже Кремль. Но интоксикация суррогатами алкоголя - давняя проблема в России. DW поговорила с экспертами об ее масштабах и последствиях.
Никакого иного вещества, кроме метанола, судмедэксперизой пока обнаружено не было, заявили DW в пресс-службе регионального Минздрава. От массового отравления скончался 71 человек.
Число скончавшихся от отравления метанолом увеличилось до 60 человек. В больницах остаются еще 40 человек, пятеро выписаны после снятия симптомов.
Теперь в аптеке вновь можно купить спиртосодержащую настойку пустырника или боярышника, которые были изъяты из свободной продажи в рамках кампании по борьбе с пьянством.
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