 Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2019

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Германия

Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку

В четверг и пятницу ожидается крупная забастовка, которая затронет рейсы Lufthansa. Причина - неурегулированный тарифный спор с работодателем.

Профсоюз UFO призвал сотрудников Lufthansa к забастовке

Профсоюз UFO призвал сотрудников Lufthansa к забастовке

Профсоюз бортпроводников UFO в понедельник, 4 ноября, призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая коснется рейсов компании Lufthansa. Забастовка пройдет в ближайшие четверг и пятницу. В пятницу, кроме того, ожидается протестная демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

Причиной забастовки называется отказ руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда. Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор (Daniel Flohr) сообщил, что трудовые споры могут затронуть и другие авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

Контекст

Печальная новость для любителей авиационной истории. Немецкая компания "Люфтганза" объявила о прекращении регулярных полетов с пассажирами на историческом самолете Ju 52. (24.01.2019)

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Ранее большинство членов UFO проголосовали за бессрочную забастовку на всех авиалиниях Lufthansa. Первая предупредительная забастовка, которая прошла 20 октября, привела, по данным Lufthansa, к отмене более чем ста авиарейсов авиакомпании. Профсоюз сообщил, что были отменены около 200 вылетов.

UFO и Lufthansa уже давно находятся в состоянии глубокого конфликта. Долгое время концерн не признавал правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытался по суду лишить его права на ведение тарифных споров. В результате этого противостояния в UFO было избрано новое правление, чьи полномочия были подтверждены общим собранием членов профсоюза.

Между тем Lufthansa и крупнейшее немецкое профобъединение Ver.di заявили, что рассматривают возможность заключения коллективного договора для бортпроводников.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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