Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке

Не сумев договориться с руководством концерна Lufthansa о повышении тарифа на оплату труда бортпроводников, профсоюз Ufo заявил, что не исключает бессрочную забастовку.
Бортпроводники немецкого авиаперевозчика Lufthansa готовятся к проведению очередной забастовки. Об этом сообщил поздно вечером в субботу, 18 января, Николей Баублис (Nicoley Baublies) - официальный представитель профсоюза бортпроводников Ufo, являющегося ее организатором.
Ожидается, что более подробная информация о дне начала забастовки и ее продолжительности появится в среду. Как сообщает немецкий новостной телеканал n-tv, в настоящий момент профсоюз бортпроводников Ufo проверяет наличие юридического основания для бессрочной забастовки.
В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников Ufo провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.
Кроме повышения суточных и других выплат, бортпроводники авиакомпании Lufthansa требуют улучшения условий труда и более высоких пенсий. В конце ноября руководство концерна Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.
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Руководство концерна Lufthansa предложило профсоюзу бортпроводников Ufo сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт о повышении зарплаты в основной и четырех дочерних авиакомпаниях.