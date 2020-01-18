Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке

Бортпроводники немецкого авиаперевозчика Lufthansa готовятся к проведению очередной забастовки. Об этом сообщил поздно вечером в субботу, 18 января, Николей Баублис (Nicoley Baublies) - официальный представитель профсоюза бортпроводников Ufo, являющегося ее организатором.

Ожидается, что более подробная информация о дне начала забастовки и ее продолжительности появится в среду. Как сообщает немецкий новостной телеканал n-tv, в настоящий момент профсоюз бортпроводников Ufo проверяет наличие юридического основания для бессрочной забастовки.

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников Ufo провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Кроме повышения суточных и других выплат, бортпроводники авиакомпании Lufthansa требуют улучшения условий труда и более высоких пенсий. В конце ноября руководство концерна Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.

Смотрите также:

Самые улетные стюардессы со всего мира Etihad Airways, Объединенные Арабские Эмираты

Самые улетные стюардессы со всего мира Lufthansa, Германия

Самые улетные стюардессы со всего мира "Международные авиалинии Украины"

Самые улетные стюардессы со всего мира "Аэрофлот", Россия

Самые улетные стюардессы со всего мира Air China, Китай

Самые улетные стюардессы со всего мира Emirates, Объединенные Арабские Эмираты

Самые улетные стюардессы со всего мира Iran Air, Иран

Самые улетные стюардессы со всего мира Virgin America, Соединенные Штаты Америки

Самые улетные стюардессы со всего мира Singapore Airlines, Сингапур

Самые улетные стюардессы со всего мира Air Australia, Австралия Автор: Ксения Сафронова

