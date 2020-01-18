 Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2020

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Германия

Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке

Не сумев договориться с руководством концерна Lufthansa о повышении тарифа на оплату труда бортпроводников, профсоюз Ufo заявил, что не исключает бессрочную забастовку.

Члены профсоюза бортпроводников Ufo во время забастовки в аэропорту Мюнхена в ноябре 2019 года

Члены профсоюза бортпроводников Ufo во время забастовки в аэропорту Мюнхена в ноябре 2019 года

Бортпроводники немецкого авиаперевозчика Lufthansa готовятся к проведению очередной забастовки. Об этом сообщил поздно вечером в субботу, 18 января, Николей Баублис (Nicoley Baublies) - официальный представитель профсоюза бортпроводников Ufo, являющегося ее организатором.

Ожидается, что более подробная информация о дне начала забастовки и ее продолжительности появится в среду. Как сообщает немецкий новостной телеканал n-tv, в настоящий момент профсоюз бортпроводников Ufo проверяет наличие юридического основания для бессрочной забастовки.

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В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников Ufo провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Кроме повышения суточных и других выплат, бортпроводники авиакомпании Lufthansa требуют улучшения условий труда и более высоких пенсий. В конце ноября руководство концерна Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.

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Сообщение телеканала n-tv о готовящейся забастовке бортпроводников Lufthansa

Сообщение телеканала n-tv о готовящейся забастовке бортпроводников Lufthansa

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