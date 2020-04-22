 Боррель пообещал посетить Украину и Беларусь после пандемии | Новости из Германии о Европе | DW | 22.04.2020

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Европа

Боррель пообещал посетить Украину и Беларусь после пандемии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был вынужден перенести визит в Украину из-за пандемии. Он пообещал, что после возвращения к нормальной ситуации его первая поездка будет в Украину.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый иностранный визит верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель совершит в Украину. Такое обещание он озвучил во время брифинга по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент DW.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной ситуации, - я посещу Украину", - заявил Боррель, отвечая на вопрос DW. Как известно, глава дипломатии ЕС планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии нового коронавируса. "Последний визит, который мне пришлось отложить, был в Украину… Этого невозможно было избежать", - добавил он. В планах верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Борелль посетит Беларусь

Кроме того, Боррель объявил о планах визита в Беларусь. "Вчера я также говорил с министром иностранных дел Беларуси, и я думаю, что в мои поездки в восточную часть Европы мы также включим Беларусь", - отметил он.

Центральной темой виртуального заседания глав МИД стран ЕС под председательством Борреля была политика объединения в отношении Украины, а также других стран "Восточного партнерства". "Мы обсудили, как мы можем лучше поддержать Украину и другие страны "Восточного партнерства" во время пандемии коронавируса. Ведь проблемы, которые там были до пандемии, остались", - отметил Боррель.

Ранее в среду Еврокомиссия внесла предложениео пакете программ макрофинансовой помощи десяти соседним странам, в частности, Украине, Грузии и Молдавии. Общая сумма кредитов составит 3 млрд евро.

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    Автор: Галина Петровская


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