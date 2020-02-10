 Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.02.2020

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Культура и стиль жизни

Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...

Борис Пастернак, 1959 г.

Борис Пастернак, 1959 г.

10 февраля 2020 года исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося поэта и прозаика Бориса Пастернака. Если говорить о том, какую роль сыграла в его жизни и творчестве Германия, то обязательно нужно назвать Марбург. Этот небольшой город знаменит своим средневековым замком и университетом, который был основан почти 500 лет назад. В этом университете в 1912 году слушал лекции юный Борис Пастернак.

Первые известные нам стихи Пастернака датированы 1909 годом. К тому времени он уже окончил гимназию и учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета. Поэзия была тогда для него развлечением, и он относился к своим стихотворным опытам не слишком серьезно. Борис Пастернак отдавал сначала предпочтение музыке, но в итоге пожертвовал ею ради философии. Однако тем, как преподавали этот предмет в Московском университете, юный студент был явно не удовлетворен.

В Марбург за философией

О Марбургском университете Борис Пастернак впервые услышал в доме богатого чаеторговца Высоцкого, с дочерьми которого, Идой и Леной, он дружил. В Марбурге учился их кузен. Среди его преподавателей особенно "гремели" имена Германа Когена (Hermann Cohen) и Пауля Наторпа (Paul Natorp). Познакомившись с работами этих ученых-неокантианцев, Пастернак понял: он нашел то, что искал.

Борис Пастернак

Борис Пастернак в юности

Пастернак мечтал поехать в Марбург, чтобы серьезно заняться наукой, но денег на это не было. Ему обещала помочь мать. Розалия Исидоровна, преподавательница музыки, сказала сыну, что заработает на уроках и сэкономит на хозяйственных расходах. Получив на руки 100 марок и рекомендательное письмо Борис Пастернак в апреле 1912 года выехал из Москвы в Германию. За неимением лучшего ему был отдан старый, но еще вполне добротный костюм отца.

Средневековая сказка

25 апреля он был в Марбурге. Вот как Пастернак описывает эту первую встречу с городом: "Я стоял, заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне... Если бы это был только город! А то какая-то средневековая сказка!"

В таком же восторге Пастернак был от университета: "Если бы тут были только профессора! А то иногда среди лекции приоткрывается грозовое готическое окно, напряжение сотни садов заполняет почерневший зал и оттуда с гор глядит вечная, великая Укоризна. Если бы тут были только профессора! А тут и Бог еще". В письмах родителям он рассказывал, как в актовом зале происходило торжественное зачисление новичков в студенты и как каждому из тысячи, и ему в том числе, ректор, подзывая к себе, пожимал руку. Так это было установлено еще XVI в веке.

Университет в Марбурге

Университет в Марбурге поразил Пастернака

В городе в своем первозданном виде сохранились дома, где жили Мартин Лютер (Martin Luther) и братья Гримм (Jacob und Wilhelm Grimm), учившиеся в Марбургском университете. А первым русским марбуржцем был Михайло Ломоносов.

Пастернак втягивался в учебу трудно, потом дело пошло успешнее. Но тут в Марбург приехали сестры Высоцкие, Ида и Лена, которые, путешествуя по Германии, решили навестить своего московского друга. В Иду Высоцкую юный Пастернак уже несколько лет был влюблен со всем пылом первого чувства. Сама Ида воспринимала их отношения не слишком серьезно. У избалованной вниманием дочки богатых родителей было достаточно поклонников.

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Необходимость объяснения назревала давно. Сестры Высоцкие пробыли в Марбурге несколько дней. Но решающий разговор состоялся лишь в день их отъезда. В автобиографическом очерке "Охранная грамота" его предложение и отказ Иды выйти за него замуж рассматриваются Пастернаком как переломный момент в его творческой биографии. "Тот удар - исток всего", - скажет он и в одном из стихотворений, посвященном Иде Высоцкой. А самым известным стал знаменитый "Марбург":

"В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал".

Вначале Борис Пастернак пытался преодолеть свое душевное смятение усиленными занятиями. Он приготовил два ученых доклада и выступил с ними на заседании научного общества. Ему стали предрекать блестящее философское будущее. Но поэзия уже захватывала Пастернака целиком.

Прощание с молодостью

В оставшиеся летние дни Пастернак не посещал университет. Он долго гулял по парку, слушал органную музыку... Бродил по городу, открывая для себя новый Марбург. "Ценность города была в его философской школе, но я в ней больше не нуждался, - писал Пастернак позже. - Зато у него объявилась другая: красота Марбурга как живого воплощения многовековой истории, его природа и готика..."

На рассвете 4 августа 1912 года Борис Пастернак уехал из Марбурга: "Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!" В 1923 году поэт вернется сюда ненадолго, всего на два дня, чтобы снова встретиться с городом своей молодости. И до конца жизни будет вспоминать Марбург, который сделал из него поэта.

Марбург тоже не забыл его. "Прощай, философия!" - эти слова из "Охранной грамоты" можно прочитать на бронзовой мемориальной доске, расположенной на стене дома № 15 по Гиссельбергской улице (Gisselberger Straße), где Борис Пастернак прожил три летних месяца 1912 года. Есть в городе и улица, носящая его имя.

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  • Фахверковый дом в Старом городе, Марбург

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  • Изображение Святой Елизаветы

    Достопримечательности Марбурга

    Особую роль в истории Марбурга сыграла Елизавета Тюрингская (1207-1231) - принцесса из венгерской династии Арпадов. Рано лишившись мужа - ландграфа Тюрингии, умершего от чумы во время крестового похода, в 1228 году она избрала это место в качестве вдовьей резиденции, основала здесь госпиталь и отдавала служению обездоленным все свое время, следуя идеалам монахов-францисканцев.

  • Храм Святой Елизаветы, Марбург

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    Проповедница бедности и милосердия, она скончалась в 24-летнем возрасте и скоро была канонизирована. В Марбург тогда же потянулись паломники со всей Европы. В 1235 году Тевтонский орден заложил над могилой Святой Елизаветы новый храм - первую в Германии церковь, возведенную в чистом готическом стиле, то есть без элементов романики, которая предшествовала этой эпохе.

  • Храм Святой Елизаветы, Марбург

    Достопримечательности Марбурга

    В 1248 году Марбург стал резиденцией гессенских ландграфов. Произошло это в ходе борьбы за тюрингское наследство: София Брабантская, дочь Святой Елизаветы, провозгласила своего малолетнего сына Генриха ландграфом и в ходе многолетней войны добилась независимости Гессена. В это время в Марбурге укрепили и расширили стену, защитив Верхний город.

  • Фахверковый дом, Марбург

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  • Старый город, Марбург

    Достопримечательности Марбурга

    Новый этап в истории города начался в годы Реформации. Тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный (1504-1567), родившийся в Марбурге, был ревностным приверженцем идей Мартина Лютера. В 1527 году он создал здесь протестантский университет - самый старый из до сих пор действующих протестантских университетов в мире. Имя основателя увековечено в его названии.

  • Вендельгассе, Марбург

    Достопримечательности Марбурга

    В этом доме в переулке Вендельгассе в 1736-1739 годах жил российский студент Михаил Ломоносов. В 2012 году на территории университета был открыт памятник, изображающий его в юности. Среди других знаменитых марбургских студентов и преподавателей - писатели братья Гримм, философы Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер и Юрген Хабермас, лауреат первой Нобелевской премии по медицине Эмиль Адольф фон Беринг.

  • Фрагмент фасада фахверкового дома, Марбург

    Достопримечательности Марбурга

    Гуляя по городу, рассматриваем богато украшенные резьбой и разными фигурами фасады домов, словно в музее под открытым небом. В XVI-XVII веках Марбург являлся постоянным предметом спора между Кассельской и Дармштадтской линиями Гессенского дома, при этом продолжая терять свое значение. В наполеоновские времена здесь были разобраны укрепления, но замок над городом не пострадал.

  • Золотой Эскулап, Марбург

    Достопримечательности Марбурга

    В 1866 году Гессенское курфюршество стало частью Прусского королевства, что позитивно сказалось на развитии города и университета. Во время Второй мировой войны Марбург почти не пострадал от бомбардировок, во многом сохранив свой исторический облик. В 1947 году здесь был основан Марбургский союз - профессиональное объединение немецких врачей, символом которых мы завершаем эту нашу прогулку.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Достопримечательности Марбурга

В одном из фахверковых домов на улочке Вендельгассе жил Михаил Ломоносов во время учебы в университете. (16.08.2017)  

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