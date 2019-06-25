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Борис Михайлов

February 27, 2018 - London, UK - Photographer Boris Mikhailov at the exhibit.Another Kind of Life: Photography on the Margins.Touching on themes of countercultures, subcultures and minorities of all kinds, the show features the work of 20 photographers from the 1950s to the present day. From street photography to portraiture, vernacular albums to documentary reportage, the show includes the Casa Susanna Collection, Paz Errazuriz, Pieter Hugo, Mary Ellen Mark, Dayanita Singh, Igor Palmin, Boris Mikhailov, Philippe Chancel, Larry Clark, Bruce Davidson, Jim Goldberg, Katy Grannan, Danny Lyon, Seiji Kurata, Teresa Margolles, Daido Moriyama, Walter Pfeiffer, Diane Arbus, Chris Steele-Perkins and Alec Soth, 28 February- 27 May 2018, Barbican Art Gallery, London, UK |

Фотограф Борис Михайлов: "Я не журналист, меня не интересуют люди" 25.06.2019

В Берлине прошла выставка Бориса Михайлова. Он еще 20 лет назад прогремел в Европе серией с бездомными. DW поговорила с харьковчанином о жестокости, немецких бомжах и Украине.
Teilnehmer einer Pressekonferenz zur Ausstellung The Problem of God unterhalten sich am 24.09.2015 im Ständehaus in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) unter der Skulptur Schmerzensmann V der Künstlerin Berlinde De Bruyckere. Die Ausstellung (26.9.-24.01.) beschäftigt sich mit der christlichen Bildsprache in den Werken bedeutender zeitgenössischer Künstler. Foto: Bernd Thissen/dpa

Почему немецкая церковь перестала преследовать за богохульство 19.11.2015

Выставка "The Problem of God" в Дюссельдорфе анализирует то, как современное искусство использует христианские символы, и отражает взаимоотношения общества и религии.
Boris Mikhailov (1986-97) © Boris Mikhailov / Leihgabe der Kunststiftung Bernhard Sprengel und Freunde Rechte durch Efim Schumann geklärt.

Моралист Борис Михайлов: Бомжи как художественный объект 09.10.2015

10 октября в немецком Госларе украинскому фотохудожнику вручили одну из самых престижных премий в области современного искусства - Goslarer Kaiserring 2015 года.
Der ukrainische Fotograf Boris Mikhailov posiert am 22.02.2013 vor einem Teil seiner präsentierten Fotos im Sprengel Museum in Hannover (Niedersachsen). Die Ausstellung von Mikhailov, Gewinner des Wettbewerbes Spectrum Internationaler Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen, öffnet am 24.02.2013 und kann bis zum 20.05.2013 besucht werden. Foto: Lukas Schulze/dpa pixel

Борис Михайлов награжден Кайзеровской премией города Гослар 09.01.2015

Премия не имеет призового фонда, но считается одной из самых значимых наград в мире современного изобразительного искусства.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Veranstaltung verwenden!*** Fotokünstler Boris Mikhailov vor seiner Maidan-Serie *** DW, A. Boutsko & R.Traube am 26.6.2014 in Sankt Petersburg, Russland.

Борис Михайлов: Майдан предчувствовал войну 02.07.2014

Известный украинский фотограф Борис Михайлов представил в Петербурге серию работ, снятых на Майдане. В интервью DW он рассказал о своем ощущении Майдана и о своей "украинскости".
Der ukrainische Fotograf Boris Mikhailov posiert am 22.02.2013 vor einem Teil seiner präsentierten Fotos im Sprengel Museum in Hannover (Niedersachsen). Die Ausstellung von Mikhailov, Gewinner des Wettbewerbes Spectrum Internationaler Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen, öffnet am 24.02.2013 und kann bis zum 20.05.2013 besucht werden. Foto: Lukas Schulze/dpa pixel

В Ганновере проходит выставка украинского фотографа Бориса Михайлова 25.02.2013

Музей Sprengel показывает большую ретроспективу, посвященную творчеству Михайлова. Распад СССР - центральная тема его работ, причисляемых к шедеврам мирового фотоискусства.
Mein Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben Vynil, gemischte Technik 200 х 260 см 1989 - 2009 Aus: Ausstellungskatalog Born in the USSR, Gesamtkonzept IDRC (Internationaler Deutsch-Russischer Club Berlin)

"Рожденные в СССР" живут и творят в Германии 07.05.2009

В немецкой столице открылась выставка "Born in the USSR". Ее участники - 12 художников, скульпторов и фотографов – живут сейчас в Германии.