Фотограф Борис Михайлов: "Я не журналист, меня не интересуют люди"

В Берлине прошла выставка Бориса Михайлова. Он еще 20 лет назад прогремел в Европе серией с бездомными. DW поговорила с харьковчанином о жестокости, немецких бомжах и Украине.