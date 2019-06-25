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В Берлине прошла выставка Бориса Михайлова. Он еще 20 лет назад прогремел в Европе серией с бездомными. DW поговорила с харьковчанином о жестокости, немецких бомжах и Украине.
Выставка "The Problem of God" в Дюссельдорфе анализирует то, как современное искусство использует христианские символы, и отражает взаимоотношения общества и религии.
10 октября в немецком Госларе украинскому фотохудожнику вручили одну из самых престижных премий в области современного искусства - Goslarer Kaiserring 2015 года.
Премия не имеет призового фонда, но считается одной из самых значимых наград в мире современного изобразительного искусства.
Известный украинский фотограф Борис Михайлов представил в Петербурге серию работ, снятых на Майдане. В интервью DW он рассказал о своем ощущении Майдана и о своей "украинскости".
Музей Sprengel показывает большую ретроспективу, посвященную творчеству Михайлова. Распад СССР - центральная тема его работ, причисляемых к шедеврам мирового фотоискусства.
В немецкой столице открылась выставка "Born in the USSR". Ее участники - 12 художников, скульпторов и фотографов – живут сейчас в Германии.
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