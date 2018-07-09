 Борис Джонсон объяснил причины своей отставки | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Борис Джонсон объяснил причины своей отставки

Чересчур мягкая позиция британского правительства по сотрудничеству с ЕС после "Брекзит" лишает сути сам выход Великобритании из Евросоюза, считает бывший глава МИД.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку в понедельник, 9 июля, в письме премьер-министру Терезе Мэй объяснил причины своего шага. Ими являются его несогласие с мягкой политикой выхода страны из Евросоюза, проводимой правительством.

Контекст

За несколько месяцев до референдума о Brexit нынешний глава британского МИД написал две статьи, в одной из которых он призывал остаться в Евросоюзе, а в другой - доказывал необходимость выхода. (16.10.2016)

Премьеру Великобритании удалось преодолеть разногласия с членами кабинета из-за предлагаемых ей принципов взаимодействия с Брюсселем после 29 марта 2019 года. (07.07.2018)

По его словам, "Брекзит" должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, глобальной экономики. "Эта мечта умирает, задыхаясь в бессмысленных сомнениях в самих себе", - написал Джонсон.

6 июля британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров после "Брекзита". По мнению Джонсона, предложения, о которых договорилось правительство, являются, по сути, следованием предписаниям Евросоюза.

"Мы действительно движемся к статусу колонии и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", - указал теперь уже бывший глава внешнеполитического ведомства Великобритании.  Его преемник пока не назван.

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    Автор: Никита Баталов


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