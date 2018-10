Борислав Козловский: "Отличить фейк от настоящей новости ничего не стоит"

Вал фейковых новостей захлестывает интернет. Удивительно, но в борьбе с ними плохо помогают просветительские публикации и публичные опровержения. В чем тут секрет? На вопросы DW отвечает научный журналист Борислав Козловский, автор вышедшей в 2018 году книги "Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям".

DW: 15 октября суд в Бразилии постановил, что ультраправый кандидат в президенты Жаир Болсонару должен удалить несколько публикаций из соцсетей. В публикациях утверждалось, что его противник Фернанду Аддад пытался с помощью специальных брошюр изменить ориентацию шестилетних детей на гомосексуальную. Фейк опровергли, но слухи продолжают курсировать. Почему опровержение не действует?

Борислав Козловский: Фарш невозможно прокрутить назад. Запущенный слух не просто висит на официальном сайте кандидата, он работает, передается от человека к человеку в разговорах, от странички в каких-нибудь бразильских "Одноклассниках" на другую страничку, и никакими централизованными программами зачистки интернета это затронуть нельзя.

Борислав Козловский

Но ведь это же история не про передачу цельного куска информации, как "от советского Информбюро". Это распространение идеи, которая априори обладает большей "заразностью", чем скучные опровержения. Распространяя фейковые новости, человек чувствует себя партизаном, несущим важное, секретное послание, которое, как ему кажется, вскрывает мировую несправедливость, ставит под вопрос существующий порядок, угрожает истеблишменту, который "от нас все скрывает". Никакое опровержение подобного чувства человеку не дает.

- Значит ли это, что кампании борьбы со слухами в Сети терпят крах?

- Со слухами пытался бороться Facebook. Люди, искушенные в работе медиа, попробовали маркировать новости, которые буквально кричали о том, что сделаны на коленке. Facebook ставил рядом значок - треугольничек с восклицательным знаком, если вы подводили к нему мышку, возникал дисклеймер, мол, извините, происхождение этой новости вызывает сомнения. И что же? Люди начинали ее распространять с удесятеренной силой! Есть так называемый эффект обратного огня, описанный нейрофизиологами. Уже на уровне отклика на опровержение мозг включает систему связей под названием default mode network, помогающую нам рассредоточиться, уйти в себя. Проводили эксперимент: людей клали в томограф и смотрели, что происходит в мозге, когда они слышат опровержение важной для них новости. Мозг человека как бы говорит: "Я в домике". Мозг делает вид, что это опровержение его не касается. Через пару недель, когда человека опрашивают, выясняется, что опровержение не сильно повлияло на его картину мира.

- То есть верующего, например, в то, что ВИЧ-инфекцию придумали американцы, чтобы извести российскую молодежь, можно сколько угодно переубеждать, а он так и останется при своем мнении?

- В свое время психолог Роб Бразертон с изумлением обнаружил: если человек верит в одну "теорию заговора", то с большой вероятностью поверит и в другую. Если он ВИЧ-диссидент, то легче поверит в то, что американцы не летали на Луну. Есть прекрасные примеры: например, если люди верят, что в 1997 году принцессу Диану убила британская королевская семья, то они с большей вероятностью, чем в среднем по больнице, поверят, что принцесса жива и скрывается под вымышленным именем в Аргентине. ВИЧ-диссидентство - часть большой, целостной картины мира, где действуют тайные силы, а власти скрывают от нас истинные причины и следствия. А вы ее ставите под сомнение каким-то конечным набором фактов! Мозгу проще избавиться от этих фактов.

Смотреть видео 02:16 Now live 02:16 мин Поделиться Как отличить фейковое видео Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2pe6d Как отличить фейковое видео

Есть и другой любопытный механизм. Автор понятия "когнитивный диссонанс" Леон Фестингер изучал секту, члены которой верили, что в определенный день в 1950-х прибудут летающие тарелки, заберут тех, кто хорошо подготовился, правильно себя вел, например, не носил металлических серег и колец, а все остальные люди погибнут. Тарелки не прилетели. Казалось бы, если в час Икс ничего не произошло, ваша теория никуда не годится. Но механизмы мозга включаются на полную и говорят: пришельцы не прилетели ровно потому, что мы усердно молились, сделали все, чтобы конец света не наступил, так постарались для людей, что карающая рука инопланетян обошла планету стороной. То же происходит с нашими рациональными аргументами: все они словно стираются в сознании этих людей, пока их мозг борется с когнитивным диссонансом.

- В начале 1980-х по Москве ходили легенды о злодеях, разбрасывающих жвачки в ярких обертках, внутри которых были иглы или лезвия. Говорили: это просто слухи, радио ОБС - одна бабушка сказала. Сегодня перед нами интернет - продукт высоких технологий. Почемув интернете самые дикие слухи распространяются даже лучше, чем по ОБС?

- Антрополог Дэниел Миллер исследовал пользователей соцсетей в ситуациях, не похожих на нашу. Образцовая история - как шудры, неприкасаемые в Индии, сделали возможным бум интернет-торговли. Неприкасаемым проще сделать покупку в интернет-магазине, избегая лишних социальных контактов, чем общаться с реальными продавцами. Так самая дремучая архаика пересекается с мощностями интернета. Интернет дал возможность всему тому, что существовало в устной культуре, приобрести глобальный масштаб. Теперь то, что одна бабка сказала у подъезда в Бирюлево, может быть не просто пересказано на другом конце Москвы, но еще и переведено на португальский с перспективой стать страшилкой в португальских школах.

А история про иголки в жвачках - это старый, доинтернетный мем. Его фиксировали еще во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, он активно бытовал во время Олимпиады-80, а во время ЧМ-2018 снова стал гулять в чатах WhatsApp для мам школьников и детсадовцев. Его подавали как секретную информацию: "знакомый из ФСБ рассказал", "из МВД прислали ориентировку". Желаемое становится явным: какие-то люди в полиции воспринимают это как оперативную информацию и вешают возле районного УВД предупреждение, мол, берегитесь иностранцев, раздающих отравленную жвачку.

- Получается, в современных условиях фейки из интернета выходят в реальность?

- Не существует никакого четкого барьера, защищающего нас от слухов. А все, что бытует в устной культуре, отличается еще одной особенностью - оно очень быстро "подкручивается" до наиболее убедительной формы. Это как история про эволюцию вируса - он тем успешнее, чем лучше заражает.

- Какой наиболее дикий пример недавнего фейка из рунета приходит вам в голову?

- Волшебная история этого лета о том, как в аэропорту Шереметьево задержали двоих злоумышленников, якобы выходивших навстречу прибывающим гостям ЧМ-2018. Они рассказывали о главной достопримечательности Москвы - мумии Ленина. Но вот беда, бывший глава советского государства лежал в мавзолее слишком долго и испортился. Там сейчас восковая кукла, а настоящего Ленина временно перевезли в тайное место, и мы вам его покажем за умеренную плату. Как гласила новость, один из злоумышленников изображал Ленина, лежа на специально оборудованном столе, а другой приводил туда иностранцев. Утверждалось, что аферистов задержали, заговор разоблачен, иностранцы могут спокойно смотреть на настоящего Ленина. Чем меня так трогает этот сюжет? Своей отточенной драмой. Я перечитывал и восхищался.

- Как простой пользователь может распознать фейковые новости?

- Отличить фейк от настоящей новости ничего не стоит. Попался вам перепост про доктора Роджерса из университета Бостона, который поставил бесчеловечный массачусетский эксперимент в 1960-х и за это был казнен на электрическом стуле, достаточно погуглить две минуты и обнаружить, что его фото - это на самом деле журналист Хантер Томпсон, а университета, где якобы работал злодей-психолог, никогда не существовало. Трудность в другом. Как заставить себя потратить хотя бы несколько секунд на проверку каждой истории, которая до вас добирается? А поскольку число сообщений в вашей ленте не десять и даже не сто в день, такая проверка становится непосильной задачей. И беда в том, что этим не будут заниматься люди, на которых действуют фейки.

- Какие советы по поведению в соцсетях вы могли бы дать студентам на своей лекции?

- Первое: задумайтесь на 10 секунд, прежде чем репостить очередной крик о заговоре. Второе (для меня даже важнее): соцсети адаптируются под нас, замыкая в пузыре и изолируя от мнений тех людей, которые на нас непохожи. Наверное, главный рецепт и главный совет: важно понимать, что наша френдлента ни в какой степени не представляет весь окружающий мир.

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа" Гете-Института 25 октября в Ельцин-центре в Екатеринбурге Борислав Козловский прочитает публичную лекцию "Новые медиа и старая неправда". "The Earth Is Flat" - серия мастер-классов и лекций для развития медиграмотности и критического мышления. Мероприятия пройдут в 15 регионах России.

