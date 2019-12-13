 ″Большое интервью с Зеленским″ на канале ″Россия 24″ длилось одну минуту | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2019

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Европа

"Большое интервью с Зеленским" на канале "Россия 24" длилось одну минуту

"Первое большое интервью с Зеленским", анонсированное телеканалом "Россия", оказалось минутным комментарием, который Владимир Зеленский дал в холле гостиницы.

Владимир Зеленский

Интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое показали в программе "Москва. Кремль. Путин", продлилось около минуты. Об этом стало известно в воскресенье, 15 декабря, из публикации интервью в YouTube, на официальном канале "Россия 24".

Контекст

Сколько бы Владимир Зеленский публично ни укорял Петра Порошенко за его позицию по Донбассу, он сам повторяет путь своего предшественника, считает украинский журналист Сергей Руденко. (13.12.2019)

Обозреватели немецких масс-медиа сходятся в том, что саммит в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на востоке Украины, но оценивают итоги переговоров по-разному. (10.12.2019)

На кадрах видно, как корреспондентка телеканала "Россия" подходит к Зеленскому в холле гостиницы и задает ему вопрос: "Как вам встреча с Путиным?". Украинский президент дал короткий комментарий: "Первая встреча отличная, поговорили. Поднимали важные вопросы. Видите, все подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало встреч такого формата, у нас есть возможность добиться результата".

Зеленский добавил, что "все не решить за один раз", что "есть много разных взглядов" и что "главное, что мы начали общаться".

Ранее телеканал "Россия" широко анонсировал "первое большое интервью с Владимиром Зеленским" по итогам переговоров "нормандской четверки". Сам Зеленский в ответ заявил, что не давал никакого интервью, а "что-то ответил девушке в коридоре".

Саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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