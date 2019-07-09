Большинство россиян назвали "обычным" подбрасывание наркотиков полицейскими

Дело Ивана Голунова не будет иметь "серьезных последствий" для российских органов внутренних дел, полагает большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные во вторник, 9 июля. В то, что серьезные последствия вероятны, верят только 36 процентов опрошенных, еще 55 процентов считают, что их не будет. Кроме того, 66% респондентов считают, что подбрасывание наркотиков и фальсификация дел являются "обычной практикой" МВД, и лишь 18% полагают, что подобные случаи носят единичный характер.

При этом почти половина россиян "впервые услышала" о деле Голунова от опрашивающих. Еще 43% "что-то слышали" о событиях, и 13% опрошенных заявили, что "внимательно следили" за развитием ситуации. О протестах и пикетах в поддержку журналиста слышали 66% участников опроса, 19% "внимательно следили" за ними, а 15% не были в курсе акций протеста.

При этом мнения о причинах быстрого снятия с Голунова обвинений разделились примерно поровну: 29% считают, что на это повлияли акции протеста, 28% - желание властей "погасить протесты" перед Прямой линией с президентом страны Владимиром Путиным, а 32% - отсутствие фактических оснований для ареста журналиста.

Во время опроса участники также оценили свои шансы решить проблему, если их "несправедливо задержали и подозревают в преступлении". При этом 30% считают, что шансы "очень низкие", 23% - "средние", почти столько же - "довольно низкие", 6% - "довольно высокие". Обращает на себя внимание то, что 5 лет назад, в марте 2014 года, как "очень низкие" свои шансы в подобной ситуации расценивало вдвое меньше людей - 15 процентов опрошенных.

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