Большинство россиян верят в попытки разрушить духовные ценности

Большинство россиян (66 процентов) считают, что существует некая организация, которая стремится разрушить их духовные ценности, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в понедельник, 20 августа. Такого мнения больше других поддерживают люди в возрасте от 45 до 59 лет и со средним специальным образованием.

Обратного мнения придерживаются 24 процента россиян. Чаще остальных говорят о том, что защищающие права сексуальных меньшинств люди не стремятся ничего разрушить, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

Вместе с тем 66 процентов респондентов заявляют о существовании группы лиц, которая стремится переписать историю России и подменить исторические факты, чтобы тем самым "навредить России и приуменьшить ее величие". Такое мнение популярно среди тех, кто старше 45 лет.

26 процентов людей считают, что группы с такими целями не существует и что исторические события пересматривают отдельные исследователи, чтобы узнать правду. Чаще других такой точки зрения придерживаются люди в возрасте от 18 до 24 лет.

ВЦИОМ опросил две тысячи россиян по телефону 29 и 30 мая.

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