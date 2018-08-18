 Большинство россиян верят в попытки разрушить духовные ценности | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

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Россия

Большинство россиян верят в попытки разрушить духовные ценности

Две трети россиян полагают, что есть некая организация, цель которой - разрушить их духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений - результаты опроса ВЦИОМ.

Москва

Москва

Большинство россиян (66 процентов) считают, что существует некая организация, которая стремится разрушить их духовные ценности, пропагандируя нетрадиционные сексуальные отношения. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных в понедельник, 20 августа. Такого мнения больше других поддерживают люди в возрасте от 45 до 59 лет и со средним специальным образованием.

Контекст

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Темы: майские демонстрации в Санкт-Петербурге, визит Ангелы Меркель в Москву, афера в BND, поставки оружия Киеву, дело Алиева в Вене и другие. (04.05.2015)

Обратного мнения придерживаются 24 процента россиян. Чаще остальных говорят о том, что защищающие права сексуальных меньшинств люди не стремятся ничего разрушить, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

Вместе с тем 66 процентов респондентов заявляют о существовании группы лиц, которая стремится переписать историю России и подменить исторические факты, чтобы тем самым "навредить России и приуменьшить ее величие". Такое мнение популярно среди тех, кто старше 45 лет.

26 процентов людей считают, что группы с такими целями не существует и что исторические события пересматривают отдельные исследователи, чтобы узнать правду. Чаще других такой точки зрения придерживаются люди в возрасте от 18 до 24 лет.

ВЦИОМ опросил две тысячи россиян по телефону 29 и 30 мая.

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