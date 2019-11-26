Больше "зеленой" энергетики, меньше угольной: ФРГ снижает выбросы СО2

В прошлом году в Германии было выработано рекордное количество "зеленого" электричества. Согласно анализу Фраунгоферовского института систем солнечной энергетики, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре производства электроэнергии в ФРГ составила в 2019 году 46%, а в некоторые дни она превышала 65%. Уменьшение использования угля способствовало защите климата. По сравнению с предыдущим годом доля электроэнергии, полученной при сжигании бурого угля, снизилась на 22%, а каменного - на 33%.

Что способствовало снижению значимости угольной электроэнергетики в ФРГ

Роль угольной энергетики в Германии снизилась в 2019 году по нескольким причинам. Во-первых, в этот год погода часто была ветряной, что позволило расширить использование энергии ветра для производства электричества и сократить потребление угля.

С другой стороны, производить электроэнергию на угольных электростанциях стало значительно дороже из-за повышения цены на сертификаты, которые дают компаниям право на выброс в атмосферу определенного объема углекислого газа. Цена на них в 2018 году в среднем составляла 16 евро за тонну CO2, а в 2019-м она выросла до 25 евро. Даже газовые электростанции стали более прибыльными, чем угольные, поскольку при их работе выделяется меньше углекислого газа.

Именно эти факторы, согласно первоначальной оценке "Рабочей группы по энергетическим отчетам" (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, AGEB), помогли снизить выбросы CO2 в Германии на 50 миллионов тонн в сравнении с предыдущим годом - то есть на 7%.

Следующие шаги в сторону "зеленой" энергетики

Такими показателями довольна министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). По ее мнению, это результат политических мер, таких как выведение из эксплуатации некоторых угольных электростанций и реформа в ЕС торговли квотами на эмиссию парниковых газов. Министр подчеркивает, что благодаря этим мерам угольная электроэнергетика стала дороже, а "зеленые" альтернативы - экономически более привлекательными.

"Дальше многое будет зависеть ото того, удастся ли (правительственной. - Ред.) коалиции принять дальнейшие законодательные инициативы для расширения ветряной и солнечной энергетики, - поясняет Шульце. - Меня беспокоит тот факт, что мы уже потеряли слишком много времени. Это ставит под угрозу не только защиту климата, но и рабочие места в сфере ветроэнергетики".

Тенденция к росту возобновляемой и сокращению угольной энергетики - "движение в правильном направлении". Такую оценку в разговоре с DW дала Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW). В то же время она опасается, что эта тенденция может создать у населения ложное впечатление. Рост в ветроэнергетике замедлился. Если не принять срочные меры, разрыв в производстве экологически чистой электроэнергии в Германии будет неизбежен, предупреждает эксперт.

Климатические цели немецкого правительства на 2020 год

Правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) пообещало до 2020 года сократить выбросы в Германии углекислого газа на 40% по сравнению с 1990 годом. Согласно предварительной оценке "Рабочей группы по энергетическим отчетам", снижение эмиссии СО2 к 2019 году составило 35%.

Экспертов по защите климата особенно беспокоит негативное влияние транспорта на окружающую среду в Германии. В этой сфере, по данным "Рабочей группы по энергетическим отчетам", выбросы углекислого газа по сравнению с 1990 годом ничуть не снизились. Более того, использование дизельного топлива, бензина и керосина продолжало расти в 2019 году.

"Свой вклад в сокращение выбросов СО2 должны увеличить в первую очередь транспортный и строительный секторы", - подчеркивает Клаудия Кемферт. По ее мнению, необходимо значительно активнее содействовать развитию железнодорожного транспорта - как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

К тому же, считает Кемферт, нужно ввести обязательную квоту на электромобили при регистрации новых транспортных средств и расширить инфраструктуру для их подзарядки, а также ужесточить нормы на допустимое количество эмиссии углекислого газа в ЕС.

Достигнет ли Германия заявленных целей?

По словам Кемферт, те, кто часто ездят на автомобиле, тем самым загрязняя атмосферу, в дальнейшем должны будут "возмещать социальные издержки за загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб здоровью". Цены за эмиссию углекислого газа при использовании бензина, дизельного топлива и газа тоже будут постепенно расти. В 2021 году тонна таких выбросов обойдется водителям в 25 евро, а уже в 2025-м - 55 евро. По мнению Кемферт, эти меры - лишь первые шаги в правильном направлении, и они должны быть продолжены.

Немецкая экологическая организация Germanwatch в целом позитивно оценивает энергетические показатели Германии в 2019 году. "На первый взгляд, это хорошие новости", - заявил DW Ольдаг Каспар (Oldag Caspar), эксперт по международной климатической политике в Germanwatch. Тот факт, что такая индустриально развитая страна, как Германия, теперь почти половину электричества производит из ВИЭ, Каспар называет обнадеживающим и добавляет, что это также позитивно скажется на экономике страны.

Тем не менее он уверен, что для достижения заявленных властями климатических целей солнечная и ветровая энергетики Германии "могли и должны были бы развиваться значительно быстрее". Одним из главных препятствий на пути развития ветроэнергетики Каспар считает недоработки со стороны немецкого правительства.

Достичь поставленных целей и уменьшить выбросы углекислого газа на 40% можно, если принять решительные меры, подчеркнула в разговоре с DW Тина Лёффельбайн (Tina Löeffelbein), пресс-секретарь Greenpeace. Однако, по ее словам, для этого придется увеличить темпы расширения использования ВИЭ как минимум в четыре раза, немедленно прекратить работу старых электростанций, поэтапно отказаться от угля, а также запретить разработку новых карьеров.

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