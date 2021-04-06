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Большевизм

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STRASBOURG, FRANCE - JULY 1: The European Court of Human Rights (ECHR) upholds France's 2010 ban on full-face veil in public in Strasbourg, France on July 1, 2014. The case was brought by a 24-year-old French woman, argued the ban on wearing the veil in public as violation her freedom of religion and expression. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Европейский суд по правам человека присудил почти 10 000 евро активистке НБП 06.04.2021

Тверской суд Москвы почти 15 лет назад приговорил Ольгу Кудрину к трем с половиной годам лишения свободы за причастность к нападению на здание Минздрава РФ, а также за антипутинский плакат на гостинице "Россия".
Die Statue der Justitia ist am Mittwoch (18.05.2011) im Hamburger Rathaus zu sehen. Justitia ist die römische Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno

Комментарий: У России есть шанс разобраться с наследием большевиков и Путина 03.12.2020

Механизм переходного правосудия поможет России преодолеть последствия советской и авторитарной диктатур. Главное, чтобы у новых властей была смелость им воспользоваться, пишет Константин Эггерт.
Krim, November 1920. Russische Soldaten verlassen Krim. White Russian army exodus from Crimea 1920 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/White_Russian_army_exodus_from_Crimea_1920.jpg

Крымская эпопея: как эвакуировалась Белая армия 16.11.2020

100 лет назад из Крыма ушли в Константинополь последние пароходы с частями Белой армии и гражданскими лицами. Советские фильмы показывали панику и хаос... На самом деле все было не так.
14.11.2016 *** The supermoon rises through the clouds over a statue of Soviet Union founder Vladimir Lenin at the Russian leased Baikonur cosmodrome, Kazakhstan, Monday, Nov. 14, 2016. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) |

Ленин: каким он был 22.04.2020

Если бы Ильич был "добрым дедушкой" из детских книжек, большевики никогда не пришли бы к власти в 1917 году и не победили бы в Гражданской войне, уверен немецкий историк Хельмут Альтрихтер.
KRASNOYARSK, RUSSIA - APRIL 21, 2020: Utility workers washing a monument to Russian revolutionary Vladimir Lenin. Andrei Samsonov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D67D0

Почему Путин Ленина не любит 21.04.2020

В интервью DW Борис Колоницкий, историк из Санкт-Петербурга, рассказал о том, как россияне воспринимают революцию 1917 года, и о том, как к ней относятся в Кремле.
A memorial to German philosopher Karl Marx is seen after it was vandalised at Highgate Cemetery in north London, Britain, February 5, 2019. REUTERS/Peter Nicholls

Могилу Карла Маркса в Лондоне осквернили 17.02.2019

Вандалы написали на мраморном пьедестале Карлу Марксу в Лондоне - "архитектор геноцида" и "мемориал Холокосту большевиков". Полиция ищет свидетелей вандализма.

Revolution 1918/Soldaten mit Roter Fahne Novemberrevolution 1918: Truppenteile schliessen sich den Strei- kenden an, Berlin, 9. November 1918. - Soldaten mit einer Roten Fahne fahren durch das Brandenburger Tor.- Foto. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte. |

Разгром "Спартака": как провалились мечты о мировой революции 08.11.2018

В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе.
Erstuermung Winterpalast 1917 Russland / Oktoberrevolution: am 7./8. November 1917 (25./26.10.a.St.) Erstuermung des Winterpalastes in Petro- grad (Leningrad) am 7. November 1917. Foto.

Немецкие марки для русских большевиков 07.11.2018

Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
1108743 Russia, Novosibirsk. 05/01/2012 Participant in the Communist party May Day demonstration in Novosibirsk. Alexandr Kryazhev/RIA Novosti |

Мэрия Новосибирска согласовала участки для установки памятника Сталину 01.11.2018

Инициаторы размещения бюста - представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Художественный совет Новосибирска пока не предоставил решение о целесообразности памятника.
An old woman holds a portrait of the last Russian tsar Nikolai II during a rally near St.Basil cathidral in Moscow, 17 July 2003. The Russian Orthodox church held services across the country on Thursday to commemorate the assassination of Tsar Nicholas II and his family by Bolshevik revolutionaries exactly 85 years ago. AFP PHOTO YURI KADOBNOV (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

Виктор Ерофеев: 100 лет без царя в голове 17.07.2018

Сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, большевики расстреляли царскую семью. Об этой трагедии - трагедии исторического масштаба - рассуждает писатель Виктор Ерофеев.

100 лет революции: что молодые сторонники Навального думают о будущем РФ – DW Новости (07.11.2017) 07.11.2017

7 ноября исполнилось 100 лет Октябрьской революции. На официальном уровне в Москве об этой дате старались особо не говорить. Однако молодое поколение россиян задумалось о будущем страны.
Nadeschda K. Krupskaja / Foto 1890er Krupskaja, Nadeschda Konstantinowna; russ. Revolutionaerin, verheiratet mit Lenin; fuehrende Theoretikerin der sowj. Paedagogik; St.Petersburg 26.2.1869 - Moskau 27.2.1939. Portraetaufnahme, 1890er Jahre |

Женщины и революция: от Красной графини до Фанни Каплан 06.11.2017

Выставка в Музее политической истории России рассказывает и о революционерках, и о феминистках, выступавших за эволюционное развитие России.
17.10.2017 ++ Lenin am Eingang Ausstellungsansichten 1917. Revolution - Russland und Europa im Deutschen Historischen Museum. 18. Oktober 2017 bis 15. April 2018 Quelle: DW/Nikita Jolkver

Почему немцы и русские по-разному относятся к событиям 1917 года 03.11.2017

Берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований сравнил восприятие русской революции в двух странах. Историки рассказали о противоречивом к ней отношении.
Ausstellung The Winter Palace and the Hermitage in 1917. History was made here in der Eremitage in Sankt Petersburg. Foto: Daria Bryantseva / DW

Петербург: вся правда о революции 03.11.2017

Чтобы побывать там, где арестовали Временное правительство, увидеть, на что революция вдохновила Малевича, и узнать, как большевики решали "женский вопрос", надо поехать в этот город.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 30, 2017: Patriarch Kirill (L) of Moscow and All Russia and Russia's President Vladimir Putin at the unveiling of the Wall of Grief memorial for the political repression victims by sculptor Georgy Frangulyan. The 6 metres high monument made of 600 bronze figures is installed at the junction of Moscow's Prospekt Akademika Sakharova Street and Sadovo-Spasskaya Street. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Nikolsky/TASS/dpa |

Комментарий: День памяти жертв репрессий - день триумфа КГБ, трусости и унижения 31.10.2017

На открытии памятника жертвам репрессий Владимир Путин и патриарх Кирилл не сказали самого главного, подчеркивает российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.
Erstuermung Winterpalast 1917 Russland / Oktoberrevolution: am 7./8. November 1917 (25./26.10.a.St.) Erstuermung des Winterpalastes in Petro- grad (Leningrad) am 7. November 1917. Foto.

ПАРНАС проведет 12 ноября в Москве акцию "против большевистского реванша" 30.10.2017

Шествие и митинг в центре Москвы будут приурочены к столетию Октябрьского переворота. Организаторы планируют принять резолюцию.
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