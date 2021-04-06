Большевизм

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Тверской суд Москвы почти 15 лет назад приговорил Ольгу Кудрину к трем с половиной годам лишения свободы за причастность к нападению на здание Минздрава РФ, а также за антипутинский плакат на гостинице "Россия".
Механизм переходного правосудия поможет России преодолеть последствия советской и авторитарной диктатур. Главное, чтобы у новых властей была смелость им воспользоваться, пишет Константин Эггерт.
100 лет назад из Крыма ушли в Константинополь последние пароходы с частями Белой армии и гражданскими лицами. Советские фильмы показывали панику и хаос... На самом деле все было не так.
Если бы Ильич был "добрым дедушкой" из детских книжек, большевики никогда не пришли бы к власти в 1917 году и не победили бы в Гражданской войне, уверен немецкий историк Хельмут Альтрихтер.
В интервью DW Борис Колоницкий, историк из Санкт-Петербурга, рассказал о том, как россияне воспринимают революцию 1917 года, и о том, как к ней относятся в Кремле.
Вандалы написали на мраморном пьедестале Карлу Марксу в Лондоне - "архитектор геноцида" и "мемориал Холокосту большевиков". Полиция ищет свидетелей вандализма.
В 2018 году исполняется сто лет со времени окончания Первой мировой войны. Для Германии это обернулось революцией, которая была похожа на большевистскую, но закончилась совсем иначе.
Миллионы евро (в пересчете на нынешние деньги) были выделены германским кайзером на революцию в России. Ради чего оказывалась эта помощь?
Инициаторы размещения бюста - представители Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Художественный совет Новосибирска пока не предоставил решение о целесообразности памятника.
Сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, большевики расстреляли царскую семью. Об этой трагедии - трагедии исторического масштаба - рассуждает писатель Виктор Ерофеев.
7 ноября исполнилось 100 лет Октябрьской революции. На официальном уровне в Москве об этой дате старались особо не говорить. Однако молодое поколение россиян задумалось о будущем страны.
Выставка в Музее политической истории России рассказывает и о революционерках, и о феминистках, выступавших за эволюционное развитие России.
Берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований сравнил восприятие русской революции в двух странах. Историки рассказали о противоречивом к ней отношении.
Чтобы побывать там, где арестовали Временное правительство, увидеть, на что революция вдохновила Малевича, и узнать, как большевики решали "женский вопрос", надо поехать в этот город.
На открытии памятника жертвам репрессий Владимир Путин и патриарх Кирилл не сказали самого главного, подчеркивает российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW.
Шествие и митинг в центре Москвы будут приурочены к столетию Октябрьского переворота. Организаторы планируют принять резолюцию.
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