"Большая стройка" Зеленского: сделают ли в Украине нормальные дороги

Президент Украины Владимир Зеленский задумал амбициозный проект "Большая стройка". Цель - за два года построить и провести капитальный ремонт 6,5 тыс км автодорог. Зеленский заявил, что хочет стать президентом, "после которого в Украине наконец-то появятся дороги". О проекте, препятствиях на его пути и сомнениях в его успехе - у DW.

Дороги в аварийном состоянии

По подсчетам Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, на реализацию "Большой стройки" уйдут рекордные суммы. Из бюджета выделят 105,6 млрд гривен (8% расходной части), при этом 35 млрд из них Верховная рада взяла из фонда по борьбе с COVID-19.

Зеленский хочет стать президентом, после которого "в Украине появятся дороги"

А если добавить еще и кредит в 19,3 млрд, выданный государственным "Укрэксимбанком" "Укравтодору" под госгарантии, то на строительство и ремонт дорог в стране в текущем году собираются потратить в общей сложности 124,9 млрд гривен. Для сравнения: в прошлом году было израсходовано 50 млрд, в 2018-м - 38 млрд.

Осваивать миллиардные суммы будут Госагентство по инфраструктурным проектам и Госагентство автомобильных дорог ("Укравтодор"). Как сообщил DW глава "Укравтодора" Александр Кубраков, только в этом году планируется построить и отремонтировать 4200 км дорог: "500-600 километров уже даже введены в эксплуатацию. Работы идут по всем участкам, а вводиться в эксплуатацию они будут в октябре-ноябре".

Кубраков указал, что капитальная реконструкция дорожного покрытия в Украине необходима, поскольку две трети из 24 тыс км основной сети автодорог страны сейчас находятся "в ненормативном или аварийном состоянии".

Украинский парадокс: нефть дешевеет, асфальт дорожает

Юрий Николов, соучредитель проекта "Лига антитраста", в рамках которого изучают госзакупки, соглашается с тем, что дороги в Украине давно надо ремонтировать, а некоторые - восстанавливать почти с нуля. Но предупреждает, что масштабная президентская инициатива может превратиться в популистский прожект. "Уже прошло полгода после старта "Большой стройки", а на месте некоторых будущих дорог ветер гуляет в полях. Физически отремонтировать в этом году возможно не более 2000 км. И то, если будут своевременные поступления в бюджет", - отметил Николов.

Счетная палата Украины подтверждает опасения экспертов. Аудиторы указывают, что, согласно бюджетной отчетности за январь-апрель, сохраняются значительные риски невыполнения госбюджета страны в 2020 году, прежде всего доходной части. Однако даже те деньги, что сейчас выделяют на дороги, могут исчезнуть в коррупционных сделках, не исключает Николов.

Эксперты утверждают, что в 2020 году в Украине можно отремонтировать не более 2 тыс км

По его словам, эксперты "Лиги антитраста" проанализировали госзакупки асфальта по контрактам "Большой стройки" и пришли к выводу, что он должен закупаться вдвое дешевле. Цена нефти, которая составляет значительную часть в себестоимости асфальтобетона, сейчас сильно упала.

"Снижение цены на нефть должно вести к удешевлению асфальта, но в Украине все наоборот. Самые ходовые марки асфальта в тех тендерах, где нам удалось найти сметы, подорожали с 3000 до 4000 гривен за тонну. Это традиционная украинская черта - "прикуривать" по дороге. То есть закладывать свою маржу в крупных инфраструктурных проектах", - говорит Юрий Николов.

Картельный сговор или забота о качестве?

Кроме того, продолжает Николов, "Укравтодор" подготовил новые методические рекомендации для участников тендеров - установлены жесткие требования к минимальному количеству техники и наличию у подрядчика опыта проведения работ.

Юрий Николов, участвовавший в рабочей группе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое утверждает эти методические рекомендации, называет позицию "Укравтодора" "картельным сговором". В результате утвержденных требований от участия в тендерах на ремонт и строительство дорог отсекается часть подрядчиков, которые могли бы выполнить эти работы дешевле, поскольку тогда была бы конкуренция на рынке.

Из-за общественного давления "Укравтодор" смягчил требования к фирмам-подрядчикам. "Это компромисс, который позволяет участвовать в тендерах не пяти компаниям, а хотя бы двум десяткам. Но сейчас" Укравтодор" будто забыл о компромиссе и проводит тендеры по своим жесткими требованиями", - посетовал эксперт.

Их необходимость глава "Укравтодора" Александр Кубраков объясняет тем, что дороги должны быть сделаны качественно и быстро - ведь именно такую задачу поставил президент Зеленский. Кубраков признает, что требования высокие, но все это ради качественных дорог, которые не будут рассыпаться на следующий год после капремонта. По его словам, чтобы цена и качество оказались соответствующими, контролировать выполненные работы будет независимый технадзор, проводить который приглашены компании из Польши, Франции и Австрии.

Смотрите также:

Советская пропагандистская мозаика в Украине Магазин "Струмок", г. Припять. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1982 г. Автор: Иван Литовченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Панно "Кузнецы современности" на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев. 1974 г. Авторы: Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "В защиту мира" и другие панно на проспекте Победы, г. Киев. 1968 г. Авторы: Иван Литовченко, Владимир Прядка.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Ленин, знамя поколений". Дворец культуры, г. Кременчуг. 1972 г. Авторы: Л. Сидоренко, А. Котляр.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск Луганской обл. 1967 г. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Скрипач". Киевский дворец детей и молодежи (б. Центральный дворец пионеров), Киев. 1963-1968 гг. Авторы: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр. Середина 1970-х годов. Автор неизвестен.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Рынок "Черемушки", г. Одесса. Автор - Валентин Ковалев.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Прометеи". Школа № 5 г. Донецка. 1965 г. Авторы: Алла Горска, Галина Зубченко, Геннадий Марченко, Григорий Синица.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев. 1977-1979 г. Автор: Эрнест Котков.

Советская пропагандистская мозаика в Украине "Красная Армия". Станция метро "Дворец Украина", Киев. 1984 г. Авторы: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Панно "Очаковщина - край виноградарей и рыбаков", г. Очаков. 1970е гг. Автор: Т. Бережной.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница. 1980-е гг. Автор: Х. Солдатов.

Советская пропагандистская мозаика в Украине Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing. Автор: Ефим Шуман

