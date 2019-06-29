 ″Большая двадцатка″ высказалась за сохранение открытых рынков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

"Большая двадцатка" высказалась за сохранение открытых рынков

Страны G20 в части итогового коммюнике саммита по вопросам международной торговли отделались общими формулировками, избежав упоминания "протекционизма" или "несправедливых торговых практик".

В зале заседаний саммита большой двадцатки

В зале заседаний саммита "большой двадцатки"

Страны "большой двадцатки" (G20) в итоговом коммюнике саммита,  завершившегося в японской Осаке, в очередной раз избежали упоминания "протекционизма" или "несправедливых торговых практик". После продолжительных споров с США участники внесли в документ довольно общую формулировку. Страны G20 "стремятся к созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды, а также к сохранению своих рынков открытыми" указывается в документе, обнародованном в субботу, 29 июня.

Контекст

Дональд Трамп может сколько угодно говорить комплименты Владимиру Путину. Холодные отношения Москвы и Вашингтона не станут от этого теплее, считает Константин Эггерт. (28.06.2019)

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?" (27.06.2019)

При этом в другой части коммюнике упоминается, что напряженность в торговых отношениях возросла, а также отмечается риск ухудшения состояния мировой экономики. В итоговом документе также не найти признания достоинств "многосторонней системы торговли", как это было сделано год назад на саммите в Буэнос-Айресе. Ярым противником многосторонней торговли является президент США Дональд Трамп, чья политика "Америка прежде всего" приводит к использованию таможенных тарифов в качестве инструмента внешней политики, что противоречит основным правилам мировой торговли.

В документе также отмечается, что страны G20 намерены работать над "сохранением справедливых условий конкуренции" для продвижения благоприятного  делового климата. "Двадцатка" также подтвердила намерения реформировать Всемирную торговую организацию. При этом конкретный план проведения подобной реформы не упоминается.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Семейное фото саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Первый саммит G20 в Латинской Америке

    Лидеры 20 самых крупных индустриальных стран мира встретились в Латинской Америке впервые. Саммит проходит на фоне разногласий между его участниками по ряду вопросов, в том числе, защита окружающей среды, миграция и свободная торговля.

  • Ужин лидеров стран G20

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Меркель опоздала из-за проблем с самолетом

    На первом "семейном фото" не хватает канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая из-за поломки самолета пропустила открытие саммита. Она прибыла в Буэнос-Айрес только вечером 30 ноября и успела принять участие в совместном ужине с другими лидерами стран G20, а также коротко переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Протесты по время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Тысячи противников "большой двадцатки"

    Во время саммита в Буэнос-Айресе проходили многотысячные протесты. Они объединили антиглобалистов, противников капитализма, политики президента США Дональда Трампа, а также представителей различных левых и правых движений.

  • Протесты во время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    "Долой Трампа и империалистов!"

    Некоторые протестующие скандировали: "Долой Трампа и вождей-империалистов!", "Долой капитализм и "большую двадцатку!"

  • Протесты во время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    25 тысяч полицейских

    Чтобы избежать беспорядков, в первый день саммита в Аргентине был объявлен выходной. В Буэнос-Айресе безопасность обеспечивали 25 тысяч полицейских. Демонстрации, в целом, прошли мирно.

  • Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп и Джастин Трюдо

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Новое торговое соглашение США, Канады и Мексики

    На саммите президенты США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) и вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Путин

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Саудовский кронпринц и президент России рады встрече

    Незадолго до саммита появились сообщения о возможной причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный резонанс. Несмотря на это, Сальман пребывал в хорошем настроении и радостно приветствовал Путина и Трампа.

  • Участники саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Встреча Путина и Трампа сорвалась

    А вот встреча президентов России и США, которая изначально должна была пройти на полях самита, в итоге так и не состоялась. Дональд Трамп отменил ее накануне саммита, сославшись на ситуацию в Керченском проливе, где Россия задержала украинских моряков и корабли. "Мне не нравится эта агрессия", - пояснил глава Белого дома.

  • Владимир Путин и Дональд Трамп

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Короткое приветствие вместо переговоров

    Москва до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти, обвиняя РФ в его нарушении. Однако президенты лишь "обменялись любезностями" перед совместным фотографированием, как сообщили в Белом доме.

  • Путин и Меркель на саммите большой двадцатки

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Керченский кризис станет темой "нормандского формата"

    Во второй день саммита Меркель и Путин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат". Канцлер ФРГ выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила за свободу судоходства в Азовском море. Меркель и Путин также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым по Сирии вместе с Турцией и Францией в конце октября на саммите в Стамбуле.

  • На встрече большой двадцатки в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Минимальный компромисс

    В итоговой декларации участники достигли минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией. Так, под давлением США в тексте заявления борьбу с протекционизмом заменили на поддержку "принципа многосторонности". Трамп также отказался поддержать итоговый документ по климату. В то же время удалось договориться о реформировании ВТО.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:52

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки" (28.06.19)

Контекст

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

Темами 10-й по счету встречи лидеров стран G20 стали, в частности, конфликт вокруг Керченского пролива, убийство Джамаля Хашогги и "торговая война" США с другими странами. (01.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки" (28.06.19)  

Что сказал Путину Трамп в Японии и чего боятся в Грузии туристы из России. DW Новости  

Путин и Трамп: тайна второй встречи - DW Новости  

Также по теме

Japan Osaka G20 Gipfel PK Trump

Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20 29.06.2019

На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт.

Liu He und Jyrki Katainen

ЕС и Китай договорились защищать систему международной торговли 25.06.2018

На переговорах в Пекине замглавы Еврокомиссии и вице-премьер КНР высказались против протекционизма и сообщили о намерении заключить соглашение о взаимных инвестициях.

Argentinien G20-Gipfel in Buenes Aires l Abschluss

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса 01.12.2018

Участникам саммита G20 удалось подписать совместную итоговую декларацию, которая обошлась без неожиданностей и прорывов. США не поддержали заявления, посвященные борьбе с изменением климата.

Реклама

Самые читаемые

Туристы из России о впечатлениях от Грузии: Страхи - от незнания  

"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании  

Капитан спасавшего мигрантов немецкого судна задержана в Италии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно