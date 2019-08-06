 Болтон считает возможным диалог с Минском по правам человека | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.08.2019

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Беларусь

Болтон считает возможным диалог с Минском по правам человека

В ходе визита в Минск советника президента США Джона Болтона президент Беларуси Александр Лукашенко предложил начать отношения между двумя странами с чистого листа.

Александр Лукашенко и Джон Болтон в Минске, 29 августа 2019 года

Александр Лукашенко и Джон Болтон в Минске, 29 августа 2019 года

Вашингтон и Минск могут прийти к взаимопониманию по вопросам прав человека и нераспространения оружия, считает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом он заявил в Минске в четверг, 29 августа, на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент DW.

У Беларуси и США есть определенные сложности в отношениях, признал Болтон, отметив, что "для того, чтобы работать, нам нужно прежде всего решить вопрос, связанный с правами человека и нераспространением" оружия. В этой связи советник Трампа указал на "новую геополитическую реальность в данном регионе, с которой мы должны считаться, с которой мы должны работать вместе". Эти вопросы, по его словам, и стали темой переговоров.

Лукашенко предложил "начать с нового листа"

"Прошло много времени после распада СССР", - отметил Болтон. "История не стоит на месте", она "меняется и во время нашего разговора", продолжил он и выразил поддержку суверенитету Беларуси. Болтон назвал переговоры в Минске долгими и очень важными, пояснив, что, хотя, "конечно, мы не пришли к каким-то конкретным решениям, было очень важно обсудить все эти вопросы".

В свою очередь, Лукашенко назвал визит Болтона в Минск "историческим" и выразил готовность обсудить все вопросы взаимного сотрудничества, в том числе и "неприятные". "Мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа", - продолжил глава Беларуси.

Джон Болтон отвечет на вопрос DW

Джон Болтон отвечет на вопрос DW

Пересмотр военной помощи Украине

На вопрос DW о пересмотре военной помощи США Украине, о котором ранее сообщило издание Poliico, Болтон заявил, что у Вашингтона "будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем". "В настоящее время у нас существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и с другими странами в регионе", - продолжил Болтон, выразив мнение, что "оно было взаимовыгодным для всех стран".

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В рамках визита в Минск Болтон также посетил мемориал памяти жертв Холокоста "Яма". В рамках деловой поездки по Восточной Европе советник Трампа перед Беларусью побывал с визитом в Молдавии. После переговоров в Минске он отправился в Варшаву.

Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США, которые посещали Беларуси за годы правления Лукашенко. Еще до его прихода к власти в начале 1994 года в Беларусь с визитом прибыл президент США Билл Клинтон. Потом после длительного перерыва Минск посещали помощники госсекретаря США Филипп Гордон (2009 год) и Уэсс Митчелл (2018 год), а также зампомощника госсекретаря Джордж Кент - дважды в 2019 году.

После 2008 года отношения Беларуси и США осложнились. В ответ на американские санкции против концерна "Белнефтехим" из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после чего Минск настоял на аналогичном шаге с американской стороны. С тех пор дипломатические миссии двух стран возглавляют временные поверенные. Кроме того, число дипломатов в посольстве США по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до 5 человек. В 2019 году Макей заявил о снятии этого ограничения.

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    Автор: Александра Богуславская


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