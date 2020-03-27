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Болонская система

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Болонская система".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

***Achtung: Bitte nur im Zusammenhang mit dem Artikel über die Universitäten im Mittelalter verwenden!*** Miniatur aus dem Kolleg des Augustinermönches Henricus de Alemannia. © Bildarchiv Foto Marburg

Немецкие университеты: как все начиналось 27.03.2020

Бакалавры и магистры, единое европейское общеобразовательное пространство, мобильность студентов... Болонская система? Нет, это - университеты в эпоху Средневековья.
Ein fröhlicher Student und Notebook, Stock-Foto (Colourbox: 2619815); Copyright: Colourbox/A. Mak

Страна вечных студентов: почему немцы учатся до 30 лет 30.05.2016

Страх перед отвественностью или боязнь потерять льготы, которые дает статус студента. DW разбиралась, что мешает молодым людям в Германии взрослеть.
Die Bilder wurden von DW-Korrespondenten Andrey Timarov gemacht (Copyright: DW/A.Timarov) und zeigen Belarusische staatliche Universität in Minsk

Беларусь присоединилась к Болонскому процессу 14.05.2015

Беларусь вступила в Европейское пространство высшего образования "авансом" - при условии выполнения ряда требований. Об этом объявили на форуме по Болонской политике в Ереване.
Young student raising his hand while his classmates are taking notes in an amphithater WavebreakmediaMicro - Fotolia

Ученые поставили "диагноз" немецкому студенчеству 05.11.2014

Довольны ли немецкие студенты обучением по Болонской системе, с какой целью они ходят в университет и как расставляют жизненные приоритеты? Социологи заметили изменения.
industry workers, oil and gas industry#58041733 -© christian42aus fuel; oil; industry; gas; power; energy; refinery; work; working; oil-industry; industrial-plant; pipelines; gasoline; gas-pipes; chemical; petrochemical; chemical-industry; factory; oil-refinery; chemical-workers; explosive; gas-refinery; danger; storage; distillery; toxic; pollution; global-warming; steel; metal; pipes; plant; environment; industrial; construction; fuel-tanks engineering; workers; engineers

Сколько стоит баррель знаний в нефтегазовой отрасли? 14.07.2014

Petroleum Engineer: в Германии есть университеты, где готовят для работы по этой специальности. Хотите попробовать свои силы? DW подскажет, куда следует отправиться.
ARCHIV - Studenten diskutieren am 18.11.2009 während des Bildungsstreiks im besetzten Audimax in der Universität in Freiburg bis spät in die Nacht über ihre Forderungen. Nach wochenlangen Protesten der Studenten hat die Opposition im Landtag eine rasche Reform der Studiengänge gefordert. Die international anerkannten Abschlüsse Bachelor und Master seien miserabel eingeführt worden, kritisierten SPD und Grüne. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw (zu lsw-THEMA DES TAGES vom 25.11.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий эксперт критикует Болонскую реформу высшего образования 15.08.2012

Реформа высшего образования в день своего десятилетнего юбилея подвергается жесткой критике.
Zu einem Fragezeichen gebogene Spaghetti liegen auf einem Teller (Illustrationsfoto zum Thema Essen, Diät, Fasten, Schlank, Fit und Gesund). Foto: Hans Wiedl +++(c) dpa - Report+++

Десять лет "а-ля болоньезе": реформа под соусом из надежд и разочарований 15.08.2012

Быстрота и доступность высшего образования, приведение дипломов к общему знаменателю - такие цели ставили инициаторы Болонской реформы в Германии. Что из этого вышло?
Am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Universitätsklinikums in Leipzig bespricht die Zahnärztin und Assistentin Sandra Nowack (r) am Dienstag (08.02.2005) im Winterkurs für Vorklinische und Klinische Propädeutik mit dem Zahnmedizinstudenten Gregor Rau aus Heidelberg ein von ihm angefertigtes Gebiss. Die vorgesehene, auf ein Drittel eingeschränkte Ausbildung der Studenten bei den zahntechnischen Abläufen und Technologien ruft bei der Zahnärzteschaft in Deutschland und den Studenten großen Widerstand hervor. Ihrer Meinung nach ist die hochwertige Ausbildung der Zahnärzte damit wesentlich eingeschränkt. An der Leipziger Einrichtung, die 1884 gegründet wurde und als älteste zahnmedizinische Ausbildungsstätte in Deutschland gilt, studieren gegenwärtig rund 380 Zahnmedizinstudenten. Foto:Waltraud Grubitzsch/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Болонская реформа дает плоды, но не везде 06.12.2011

Среди выпускников немецких вузов впервые больше обладателей степени бакалавра, нежели тех, кто получил диплом специалиста или магистра старого образца. Но юристов и медиков Болонская реформа пока обходит стороной.
Zum Hörsaal hörsaal; schild; saal; vorlesung; universität; studium; lehrveranstaltung; veranstaltung; zuhören; campus; lernen; lehren; anzeige; orientierung; pfeil; richtung; richtungsanzeige; wegweiser; rechts; hochschule; schule

Немецкий профессор: К Болонскому процессу в Германии отнеслись несерьезно 27.09.2011

Спустя 12 лет после начала Болонского процесса критики продолжают искать изъяны у новой системы образования. Профессор социологии из Эрфурта Вольф Вагнер в интервью Deutsche Welle дал свою оценку Болонской реформе.
Ein Dreieck, das den Zusammenhang zwischen Qualität, Zeit und Geld darstellen soll. Symbolbild Fotolia, Febr. 2011. Besteller: Bulg. Redaktion

Недозагрузка: фактор времени на немецком кампусе 17.06.2011

36 часов в неделю тратят студенты на учебу. Автор исследования "Груз времени" Рольф Шульмайстер убежден, что это завышенный показатель. В интервью Deutsche Welle немецкий профессор объяснил "хитрости" подсчета.
Dog Sleeping after Studying © iNNOCENt #16302870 EIngestellt 02/2011 Fotolia

Увильнуть от занятий в Германии прогульщикам будет сложно 23.02.2011

В Германии после перехода на Болонскую систему в университетах было введено обязательное посещение занятий. Теперь студент может прогулять не больше двух раз. А преподаватели заносят прогульщиков в "черные списки".
Biochemie Studentin Nina Schulze-Solce, Mitte, aus Frankfurt nimmt am Freitag, 3. Juni 2005, an der Prozession der Absolventen zur Abschlussfeier an der Internationalen Universitaet Bremen teil. 170 Studierende aus 40 Nationen nahmen ihre Bachelor Zeugnisse entgegen.(AP Photo/Joerg Sarbach) ---Biochemistry student Nina Schulze-Solce, center, takes part in the graduate procession at the International University in Bremen, northern Germany, Friday, June 3, 2005. 170 students from 40 nations recieved their Bachelor's degrees.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Присоединение Беларуси к Болонскому процессу: причины и цели 10.08.2010

Белорусские власти хотят интегрировать вузы страны в европейскую систему высшего образования. Эксперты оценивают эти планы положительно, хотя и считают их элементом политической игры накануне президентских выборов.
ARCHIV - Studenten eilen durch den Lichthof des Universitäts-Hauptgebäudes in Hannover (Archivfoto vom 24.10.2001 - Illustration zum Thema Rasterfahndung - Student in der Mitte unkenntlich gemacht). Die bundesweite Rasterfahndung nach so genannten Schläfern in der Zeit nach dem 11. September 2001 war verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag (23.05.2006) entschieden. Die Entscheidung hat bundesweite Bedeutung, weil die Rasterfahndung über alle Bundesländer hinweg koordiniert war. Gesucht wurde damals nach männlichen Studenten oder Ex-Studenten islamischen Glaubens zwischen 18 und 40 Jahren, die aus arabischen Ländern stammten. Foto: Rainer Jensen dpa/lrs (dpa 4098) +++(c) dpa - Report+++

Александр Козулин: Система высшего образования в Беларуси не адаптируется к современным тенденциям 15.03.2010

В интервью Deutsche Welle бывший ректор Белорусского госуниверситета Александр Козулин оценил перспективы белорусской системы образования и объяснил, почему в стране тормозится Болонский процесс.
Ein Junge vergnuegt sich damit, am Freitag 27. April 2007 in Freiburg verbluehten Loewenzahn wegzupusten . Die Temperaturen sind sommerlich,, das warme und trockene Wetter soll weiter anhalten. (AP Photo/Winfried Rothermel)--- A boy enjoys blowing away dandelions in Freiburg, southern Germany, on Friday, April 27, 2007. Warm weather is forecast to continue in the next days and meteorologists do not expect rainfalls .(AP Photo/ Winfried Rothermel)

Болонская реформа: что станет со "старыми" степенями в немецких вузах? 23.10.2009

Перестройка системы высшего образования в Германии приближается к финалу. Три четверти немецких вузов уже активно выпускают дипломированных бакалавров и магистров. А что произойдет со "старыми" степенями в вузах страны?
Jubiläum Astana 10.jpg Für die Bildgalerie anlässlich des 10.-jährigen Jubiläums von Astana (Hauptstadt Kasachstans). Zulieferer: Die Rechte gehören mir, Mikhail Bushuev, ich bin aber damit einverstanden, dass die Bilder von der DW benutzt werden.

Система высшего образования в Казахстане: от советской модели к западному образцу 26.08.2009

Казахстанские вузы все чаще перенимают западные новшества. Казахстан поставил своей целью участие в Болонском процессе. Начиналось же все с советской системы образования.
Magister Bachlor Diplom Symbold Grafik

Болонский процесс 27.05.2009

Болонский процесс начался в 1999 году, когда 30 стран Европы приняли декларацию о создании единого образовательного пространства до 2010 года. Удалась ли реформа и кто выиграл от перехода на систему "бакалавр-магистр"?
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