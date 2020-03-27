Болонская система

Увильнуть от занятий в Германии прогульщикам будет сложно

В Германии после перехода на Болонскую систему в университетах было введено обязательное посещение занятий. Теперь студент может прогулять не больше двух раз. А преподаватели заносят прогульщиков в "черные списки".