Болонская система

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В интервью Deutsche Welle бывший ректор Белорусского госуниверситета Александр Козулин оценил перспективы белорусской системы образования и объяснил, почему в стране тормозится Болонский процесс.
Перестройка системы высшего образования в Германии приближается к финалу. Три четверти немецких вузов уже активно выпускают дипломированных бакалавров и магистров. А что произойдет со "старыми" степенями в вузах страны?