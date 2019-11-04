 Боливия отказалась добывать совместно с ФРГ литий | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2019

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Германия

Боливия отказалась добывать совместно с ФРГ литий

Немецкая ACI Systems и боливийская YLB собирались вместе добывать литий на озере Уюни в Боливии. По неофициальной информации, президент страны решил отказаться от проекта.

Боливийское предприятие по добыче лития на озере Уюни, июль 2019 года

Боливийское предприятие по добыче лития на озере Уюни, июль 2019 года

Боливия отказалась от совместного с Германией проекта по добыче лития, сообщает в понедельник, 4 ноября, боливийское информагентство ABI. Основанием для расторжения контракта служит соответствующий декрет правительства президента Эво Моралеса, объявил глава департамента Потоси на юго-западе Боливии.

В Потоси находится высохшее соленое озеро Уюни, где компания ACI Systems из федеральной земли Баден-Вюртемберг на юге ФРГ и боливийское госпредприятие Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) собирались совместно добывать литий. По некоторым оценкам, речь идет о крупнейшем месторождении лития в мире. Причина расторжения контракта названа не была. Ранее жители Потоси неоднократно выходили на протесты против добычи лития на озере.

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Договор о создании совместного предприятия был заключен в Берлине в декабре 2018 года. Согласно ему, YLB должен был получить 51 процент акций. Планировалось, начиная с 2022 года, добывать 30-40 тысяч тонн гидроксида лития ежегодно. Этот металл используется, помимо прочего, для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

ACI Systems продолжит работу над проектом в Боливии

В свою очередь глава ACI Systems Вольфганг Шмуц  (Wolfgang Schmutz) заявил 4 ноября, что решение боливийских властей "не поддается пониманию". Вместе с тем он отметил, что официального подтверждения этой информации не поступало, и еще несколько дней назад работа в рамках совместного предприятия шла по плану. "Поэтому мы пока продолжим работать над проектом, как и было запланировано", - сказал глава ACI Systems немецкой телерадиокомпании SWR.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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