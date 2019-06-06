 Более 600 американских компаний призвали Трампа уладить торговый спор с Китаем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2019

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Мир

Более 600 американских компаний призвали Трампа уладить торговый спор с Китаем

Крупные компании предупредили Дональда Трампа об ущербе, причиняемом потребителям торговым конфликтом с КНР. "Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют", - говорится в обращении.

Супермаркет Walmart (фото из архива)

Более 600 американских фирм в четверг, 13 июня, призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили Трампу в письме, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США. По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

Контекст

Повышение США тарифов на продукцию из Китая и Мексики приведет к замедлению роста мировой экономики, но не к ее рецессии. Об этом глава МВФ Кристин Лагард заявила в интервью информагентству Reuters. (06.06.2019)

Вашингтон обвиняет китайский концерн Huawei в промышленном шпионаже и внес компанию в черный список. Пекин протестует. Карикатурист Сергей Елкин об экономических спорах США и Китая. (24.05.2019)

В обращении также говорится, что дополнительные 25-процентные пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США. Авторы ссылаются на исследование консалтинговой фирмы Trade Partnership. "Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют", - говорится в послании.

Ранее, 5 июня, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и, как следствие, к снижению темпов роста мировой экономики в целом. По словам Лагард, эта торговая война может в следующем году обойтись мировой экономике в 0,5 процента валового внутреннего продукта, что по объему больше, чем весь ВВП ЮАР. "Это причиненные самому себе раны, которых следует избегать", - заявила экономист.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров

 

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