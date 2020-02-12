Более 415 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов

Около 415 млн детей по всему миру живут сегодня в зоне вооруженных конфликтов, это в два раза больше, чем 25 лет назад. При этом дети все чаще становятся жертвами похищений и сексуального насилия. Такие выводы представили в четверг, 13 февраля, авторы доклада "Война против детей" из организации Save the Children. Документ был обнародован за два дня до начала ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Как отмечают авторы доклада, опирающегося на данные 2018 года, каждый шестой ребенок в мире вырастает в зоне военных конфликтов. Число детей, убитых и покалеченных на войне, с 2005 года составило около 95 000 человек. Кроме того, десятки тысяч девочек и мальчиков были похищены военизированными группировками с целью принудительного замужества или использования их в качестве солдат, указывают эксперты.

"Поразительно, что мир спокойно наблюдает за тем, как дети становятся мишенями, и никто не несет за это ответственность", - говорит председатель правления организации Save the Children Сюзанна Крюгер (Susanna Krüger). В ходе вооруженных конфликтов нападениям все чаще подвергаются больницы и школы, из-за чего миллионы детей не имеют доступа к образованию и медицинской помощи, отмечает она.

Самые опасные для детей страны

В 2018 году в ходе военных столкновений были убиты или ранены как минимум 12 125 детей, говорится в докладе. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Десять самых опасных для детей стран, по данным организации Save the Children, - это Афганистан, Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Сирия и ЦАР. Актуальные данные по количеству детей, являющихся жертвами военных конфликтов, опубликованы также на сайте организации Save the Children.

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