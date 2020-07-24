 Более 40 стран пожаловались на Северную Корею в ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2020

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Мир

Более 40 стран пожаловались на Северную Корею в ООН

КНДР обвиняют в превышении разрешенных объемов импорта нефтепродуктов. По имеющимся данным, в первые пять месяцев 2020 года в Пхеньян доставили более 1,6 млн баррелей нефти.

Нелегальные поставки нефти в КНДР

Нелегальные поставки нефти в КНДР

Более 40 государств подали жалобу в санкционный комитет ООН по поводу нарушения Северной Кореей правил импорта нефтепродуктов. Как сообщает агентство Reuters в пятницу, 24 июля, в документе отмечается, что в первые пять месяцев 2020 года Пхеньяна принял 56 нелегальных танкеров, которые доставили в страну более 1,6 млн баррелей нефти. В то же время, согласно нормативам, установленным в 2017 году, страна может получать не более 500 тыс баррелей в год. В жалобе содержится требование незамедлительно прекратить незаконные поставки.

Подписи под жалобой поставили 43 страны, включая США. Как отмечает Reuters, никакой реакции представительства КНДР при ООН пока не последовало.

Россия и Китай блокируют жалобы

В 2018 и 2019 году в санкционный комитет ООН поступали аналогичные жалобы, но оба раза их рассмотрение блокировалось Россией и Китаем. Оба государства, являющиеся союзниками КНДР, обладают правом осуществлять легальные поставки нефти режиму в Пхеньяне. Согласно официальным данным, они за первые пять месяцев года поставили в КНДР 106 100 баррелей нефтепродуктов.

Пхеньян находится под санкциями ООН с 2006 года в связи со своей ядерной и ракетной программой.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    Ким Чен Ын: небывалая активность

    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Какие санкции введены против Северной Кореи?

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