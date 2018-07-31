 Более 25 тысяч человек вошли в ″списки врагов″ правых экстремистов в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 31.07.2018

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Германия

Более 25 тысяч человек вошли в "списки врагов" правых экстремистов в ФРГ

Списки с указаниями паспортных данных, адресов, телефонов немецкие правоохранители обнаруживали во время обысков и задержаний участников правоэкстремистской сцены.

На марше неонацистов

Немецкие правые экстремисты составили "списки врагов", куда включили более 25 тысяч человек. Об этом во вторник, 31 июля, сообщают СМИ медиагруппы RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) со ссылкой на ответ федерального правительства на письменный запрос фракции левых в бундестаге. Списки с указаниями паспортных данных, адресов, телефонов немецкие правоохранители обнаруживали во время обысков и задержаний участников правоэкстремистской сцены.

Контекст

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К примеру, следователи по делу неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) обнаружили списки, содержащие около 10 тысяч фамилий. Списки из 32 имен были обнаружены после задержания военнослужащего бундесвера Франко А. и двух его подельников. Самый большие массивы данных потенциальных врагов правоохранители изъяли у членов правоэкстремистской группы "Северный крест" (Nordkreuz) в 2017 году. После этого подобные документы у правых экстремистов больше не находили.

По данным RND, за все годы не был составлен единый список лиц, которые могут потенциально оказаться мишенью экстремистов. Как следует из ответа правительства, "соответствующие данные собираются компетентными органами в документах расследования", но не обобщаются. Начиная с 2011 года, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) проинформировало о потенциальной опасности только трех политиков, содержащихся в "списках врагов". В то же время как в случае с NSU, так и после задержания Франко А. ВКА проинформировало правоохранительные органы федеральных земель о существующих списках. Как следует из ответа правительства, именно земельные ведомства ответственны за информирование лиц, оказавшихся потенциальной мишенью экстремистов.

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    Автор: Юлия Сеткова


Контекст

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге экстремистски настроенные хулиганы в масках устроили погромы в нескольких районах города. Фоторепортаж DW. (07.07.2017)  

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